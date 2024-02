El enigmático mensaje de Trump sobre la muerte de Navalny:  "Me ha hecho reflexionar sobre EEUU"

Donald Trump se ha pronunciado este lunes por primera vez después de varios días sin hacerlo sobre la muerte del líder opositor ruso Alexéi Navalny. En un enigmático mensaje en las redes sociales, el expresidente de Estados Unidos y candidato a las primarias republicanas ha vinculado el fallecimiento a los propios problemas políticos a los que se enfrenta su país. No obstante, no ha querido señalar a nadie, como sí lo hizo Biden, cuando el viernes culpó directamente al presidente ruso Vladímir Putin.

“La repentina muerte de Alexéi Navalny me ha hecho cada vez más consciente de lo que ocurre en nuestro país”, escribió Trump en un mensaje en su red social Truth. “Es una progresión lenta y constante, con políticos, fiscales y jueces de izquierda radical que nos llevan por el camino de la destrucción. Las fronteras abiertas, las elecciones amañadas y las decisiones injustas de los tribunales están destruyendo EEUU. Somos una nación en decadencia, ¡una nación que fracasa!”.

No está claro las similitudes que Trump buscaba trazar en este mensaje con Navalny. El opositor ruso saltó a la fama hace más de una década por ridiculizar al presidente y a la élite rusa, a la que acusaba de corrupción, avaricia y opulencia. La campaña de Trump, informa Reuters, por el momento, no ha aclarado la intención de sus palabras.

El expresidente arremetió el viernes contra la orden de un juez de pagar 355 millones de dólares en multas por exagerar su patrimonio neto para engañar a los prestamistas, una decisión que calificó de motivada políticamente. El expresidente también se enfrenta a otros cuatro juicios penales distintos por 91 cargos de delitos graves, cualquiera de los cuales podría conllevar una condena a prisión.

[Envenenamientos, cárceles siberianas o extraños suicidios: así han desaparecido los rivales de Vladímir Putin en los últimos 25 años]

Durante mucho tiempo, el candidato republicano ha señalado que detrás de estos cargos penales se esconde una motivación política. "No habrían traído esto si no fuera por el hecho de que me presento a presidente y me va bien", señaló Trump el pasado 15 de febrero.

Desde que el viernes se conoció la muerte del líder opositor más famoso de Rusia, varios expresidentes estadounidenses y altos cargos del Congreso de ambos partidos denunciaron el papel de Putin. Sin embargo, Trump había guardado silencio hasta este lunes. El viernes, el presidente Joe Biden culpó directamente a Putin de la muerte de Navalny en una colonia penal al norte del Círculo Polar Ártico, al igual que la principal rival republicana de Trump, Nikki Haley.

Durante su mandato en la Casa Blanca entre 2017 y 2021, Trump expresó en varias ocasiones su admiración por Putin. En 2018, según Reuters, se negó a culpar al líder ruso de entrometerse en las elecciones estadounidenses de 2016, poniendo en duda las conclusiones de sus propias agencias de inteligencia y desatando críticas en EEUU.

