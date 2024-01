La UE aprieta las tuercas a Orbán: el 'plan secreto' para hundir la economía húngara si veta a Kiev

"Va a ser un Consejo Europeo muy díficil", admite un alto diplomático comunitario. Los líderes de la UE han perdido la paciencia con Víktor Orbán y preparan ya todo un arsenal de represalias sin precedentes contra Hungría -incluyendo el sabotaje económico- si vuelve a vetar el plan de asistencia financiera de 50.000 millones de euros a Ucrania en la cumbre extraordinaria que se celebra este jueves 1 de febrero en Bruselas.

En un documento filtrado al diario Financial Times, la biblia bruselense, los dirigentes comunitarios abogan por una estrategia coordinada para hundir la economía húngara, socavar la confianza de los inversores y poner en peligro su moneda. "Si no hay acuerdo en la cumbre del 1 de febrero, otros jefes de Estado y de Gobierno podrían declarar públicamente que, a la luz del comportamiento poco constructivo del primer ministro húngaro, no pueden imaginar que" se proporcionen fondos de la UE a Budapest, dice el texto.

Sin esta financiación, "los mercados financieros y las empresas europeas e internacionales estarán menos interesadas en invertir en Hungría", prosigue el documento. Este castigo de la UE "podría desencadenar rápidamente un mayor incremento de los costes de financiar el déficit público y una caída de la moneda", señala el documento. De hecho, el forinto húngaro ha caído este lunes tras la publicación del artículo del FT, cuya autenticidad ha sido confirmada por fuentes europeas.

"Bruselas está utilizando el chantaje contra Hungría como si no hubiera un mañana, pese a que hemos propuesto un compromiso", se ha quejado el jefe de gabinete del primer ministro húngaro en su cuenta de la red social X.

Orbán es el referente de las fuerzas europeas de derecha radical y el único aliado que le queda en la UE a Vladímir Putin, con el que se reunió en Pekín el pasado octubre. El primer ministro húngaro ya bloqueó en solitario la ayuda de 50.000 millones a Ucrania en el anterior Consejo Europeo de diciembre, y es este veto de Budapest el que ha obligado a convocar una reunión extraordinaria de líderes europeos.

"Hungría no cede al chantaje. El documento, redactado por burócratas de Bruselas, no hace más que confirmar lo que el Gobierno húngaro viene diciendo desde hace mucho tiempo: el acceso a los fondos de la UE se utiliza para el chantaje político por parte de Bruselas", sostiene el ministro de Asuntos Europeos, Bóka János.

En vísperas de la cumbre de diciembre, el Ejecutivo comunitario liberó 10.000 millones de euros de los fondos de cohesión asignados a Hungría, que estaban congelados desde hace un año por la deriva autoritaria de Orbán, por considerar que la reciente reforma judicial aprobada por Budapest resuelve las deficiencias en materia de independencia judicial. Sin embargo, Bruselas todavía mantiene bloqueados otros 20.000 millones de fondos húngaros por problemas en otros ámbitos.

"La persistencia del bloqueo (por parte de Hungría a la ayuda a Ucrania) ha llevado a algunos a plantear opciones radicales", explica un diplomático de un gran Estado miembro en referencia al artículo del FT. Además de las sanciones económicas, la Eurocámara ha reclamado avanzar en el proceso sancionador previsto en el artículo 7 del Tratado por riesgos sistémicos para el Estado de derecho, que en última instancia supondría suspender el derecho de voto de Budapest en la UE.

El comisario de Justicia, Didier Reynders, ha dicho este lunes que está dispuesto a seguir esta vía, pero necesita una mayoría suficiente entre los Estados miembros que según ha sugerido todavía no existe. "No habría nada peor que hacer una propuesta y que fuera rechazada", ha señalado. En cuanto a los fondos europeos, el Ejecutivo comunitario insiste en que "todavía hay mucho dinero que está bloqueado y en caso de que la situacion empeore en Hungría podemos bloquear más dinero".

Por su parte, el Gobierno de Orbán -que en la cumbre de diciembre condicionó el levantamiento de su veto a Ucrania al desbloqueo de todos los fondos europeos para Hungría- asegura ahora que las dos cuestiones no tienen nada que ver y deben tratarse por separado.

Budapest dice estar dispuesto a aprobar la ayuda de 50.000 millones a Kiev si se establece un mecanismo de revisión anual, que le permita conservar su veto de cara al futuro. Algo que el resto de socios rechazan porque eso socavaría el objetivo de proporcionar financiación estable y predecible al Gobierno de Volodímir Zelenski.

Hungría ha planteado otras reclamaciones, como prolongar el uso de los fondos Next Generation más allá de 2026 o no participar en el pago de los intereses de la deuda emitida por Bruselas, que para los demás Estados miembros también resultan inaceptables.

La presidenta de la Comisión, Ursula von de Leyen, todavía confía en que será posible llegar a una solución a 27 sobre la ayuda a Ucrania. Pero también ha dejado claro que trabaja en un 'plan B' para sortear el veto de Budapest. El mensaje de la UE es que la asistencia financiera al Gobierno de Volodímir Zelenski saldrá adelante con o sin Orbán.

