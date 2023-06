Muere Silvio Berlusconi, todas las reacciones, en directo | El funeral será el miércoles en la catedral de Milán

Roberta Ferrari, conocida periodista de Milán, ha escrito una emocionante carta para despedir a Silvio Berlusconi: "Era finales de los 90 y principios de los 2000 cuando me enviaron al estadio de San Siro para Antennatre y Team TV. Todos los domingos seguí los partidos y, además de los jugadores, entrenadores y directivos, también entrevisté a Silvio Berlusconi como presidente del Milan. Lo que me llamó la atención fue su extrema cordialidad hacia todos. Saludaba y se detenía a hablar con todos, sin importar el puesto o la función laboral".

"Quienes han trabajado con él siempre han destacado su capacidad para hacer que cualquiera se sienta protagonista, desde el más humilde hasta el más influyente. Recordaba todo. En ese momento yo también trabajaba para Mediaset y él, al pasar por la sala VIP del estadio antes de ir a ver el partido, me felicitó por haberme visto en televisión esta semana en Canale Cinque, subrayando detalles de lo que había hecho en el aire. Esto me impactó mucho porque no se le escapaba nada y le daba atención a la persona de manera empática. Se hicieron acusaciones de varios tipos en su contra, pero solo puedo hablar de mi experiencia personal y siempre fue un gran caballero conmigo, educado, sonriente y afable".

"Más allá de las consideraciones personales y las ideas políticas de cada uno, nadie puede negar su excepcional capacidad de innovación. En finanzas, publicaciones, política, televisión y más, Silvio Berlusconi fue un gran innovador, asumiendo riesgos y lanzándose a nuevos proyectos por los que casi todos lo consideraban un loco visionario, cuando en cambio con el tiempo se confirmó que eran todas las ideas ganadoras. Estamos perdiendo a un gran protagonista en la historia de nuestro país y un verdadero ejemplo del espíritu empresarial italiano".