De "corrupto y violador" a "fue un gran italiano, inigualable": los políticos despiden a Berlusconi

La muerte de Silvio Berlusconi este lunes a los 86 años en el hospital San Rafaelle de Milán ha causado la conmoción de la comunidad internacional. A pesar de que padecía leucemia mieloide crónica y de que estaba ingresado desde el pasado viernes, la noticia ha sido recibida con sorpresa y tristeza por los muchos amigos que hizo en la política.

Desde el punto de vista político, el ex primer ministro de Italia ha sido despedido por varios miembros del Gobierno actual. "Era sobre todo un luchador, un hombre que nunca tuvo miedo a defender sus convicciones, con coraje y determinación", ha dicho la presidenta italiana, Giorgia Meloni.

Su mano derecha política, expresidente del Parlamento Europeo y actual ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, plasmó en sus redes sociales su "dolor inmenso" por su fallecimiento. "Simplemente gracias, presidente, gracias Silvio", escribió Tajani, quien se encuentra en un viaje oficial en Estados Unidos, cuyo regreso adelantará para poder estar en los funerales.

Un dolore immenso. Semplicemente grazie Presidente, grazie Silvio. pic.twitter.com/KM4UODQs8o — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) June 12, 2023

Matteo Salvini, vicepresidente y ministro de Interior, ha cancelado sus actos y ha pedido un minuto de silencio en el Parlamento en memoria de "un gran hombre y un gran italiano".

"Hoy nos dice adiós un gran italiano. Uno de los más grandes de todos los tiempos, en todos los campos, desde todos los puntos de vista, sin igual. Pero sobre todo, hoy pierdo a un gran amigo. Estoy destrozado y pocas veces lloro, hoy es uno de esos días", ha dicho Salvini en Twitter.

Oggi ci saluta un GRANDE ITALIANO.

Uno dei più grandi di sempre, in tutti i campi, da tutti i punti di vista, senza eguali.

Ma soprattutto oggi perdo un grande amico.

Sono distrutto e piango raramente, oggi è uno di quei giorni.

Conservo come un dono prezioso il valore della tua… pic.twitter.com/4n4TOefl4c — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 12, 2023

"Guardo como un precioso regalo el valor de tu amistad, de tus consejos, de tu generosidad, de tu respeto, de tu genio, de tus raras y afectuosas reprimendas inmediatamente seguidas de cumplidos y atenciones únicas. Has hecho tanto por Italia y por los italianos, dejas un vacío difícil de llenar, a partir de hoy dedicaremos todos nuestros esfuerzos y todo nuestro empeño a continuar los mil caminos que tú viste y trazaste por primera vez", ha añadido.

Por su parte, el ministro de Defensa, Guido Crosetto, dijo que la muerte del exmandatario deja "un gran vacío porque fue un gran hombre". "Lo quería mucho. Adiós, Sílvio", añadió.

Silvio Berlusconi ha fatto la storia in questo Paese. Tanti lo hanno amato, tanti lo hanno odiato: tutti oggi devono riconoscere che il suo impatto sulla vita politica ma anche economica, sportiva, televisiva è stato senza precedenti. Oggi l’Italia piange insieme alla famiglia,… — Matteo Renzi (@matteorenzi) June 12, 2023

Condolencias de la oposición

No obstante, desde el antagonismo ideológico también han llegado condolencias. El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, del Partido Verde, también ha utilizado Twitter para ello. Berlusconi era natural de esa ciudad.

"Milán está de luto. Todo italiano tiene una opinión sobre él, madurada a lo largo de los años por su centralidad empresarial, deportiva y política. Pero este momento es para las condolencias y el respeto. Hay que darle crédito por haber amado mucho a Milán", ha dicho Sala.

"Silvio Berlusconi ha marcado la política de nuestro país durante los últimos 30 años. Siempre hemos estado y estaremos lejos de sus elecciones, de sus ideas, de su visión del país. Hoy, ante su fallecimiento, expresamos nuestras condolencias a su familia, a sus seres queridos, a su comunidad política". Así lo declaró el Secretario Nacional de Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, parlamentario de la Alianza de la Izquierda Verde.

La líder del opositor Partido Demócrata (PD), Elly Schlein, trasladó su pésame a la familia y a los miembros de la coalición gubernamental, de la que Forza Italia forma parte.

"Todo nos separó y nos sigue separando de su visión política pero queda el respeto que humanamente se debe a quien ha sido un protagonista de la historia de nuestro país", escribió en una nota.

Política internacional

Berlusconi tenía conocidos e importantes aliados en la política internacional, como el presidente de Rusia, Vladímir Putin. Otro de ellos, Viktor Orbán, presidente de Hungría, ha dicho que "se fue el gran luchador".

Berlusconi, reunido con Putin en Cerdeña. Reuters

"Para mí, Silvio era una persona querida, un verdadero amigo. Siempre he admirado sinceramente su sabiduría, su capacidad para tomar decisiones equilibradas y con visión de futuro incluso en las situaciones más difíciles", dijo Putin.

La embajada de Rusia en Italia ha expresado que Rusia está "Profundamente conmocionada por la noticia de la muerte de Silvio Berlusconi. Un gran estadista que dejó su huella en la historia de Italia, el mundo y las relaciones ruso-italianas. Nuestro más sentido pésame a familiares y amigos, a todo el pueblo italiano".

Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, ha despedido a quien consideraba un "padre, empresario, eurodiputado, presidente del Gobierno, senador. Ha dejado su huella y no será olvidado. Gracias, Silvio".

En España, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que "Berlusconi marcó varias décadas de historia política de Italia. Mis condolencias a su familia y a su partido. Descanse en paz". Berlusconi era miembro del Partido Popular Europeo.

Silvio Berlusconi marcó varias décadas de historia política de Italia. Mis condolencias a su familia y a su partido. Descanse en paz.https://t.co/ix3IJIYcyE — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) June 12, 2023

Mundo del fútbol

El mundo del deporte también ha llorado la muerte de Berlusconi. "Me siento mal, a pesar de todo, no me lo esperaba", ha dicho Arrigo Sacchi, entre lágrimas, a la agencia italiana ANSA. El exentrenador del AC Milan consideraba al que fuera su presidente en el club italiano "un amigo genial al que le debo todo, que intentó cambiar este país difícil".

El club del que fue presidente, el AC Milan, "lamenta profundamente el fallecimiento del inolvidable Silvio Berlusconi y extiende su afecto a su familia, colaboradores y amigos más cercanos".

"Mañana soñaremos con otras metas, inventaremos otros retos, buscaremos otras victorias. Que valgan la pena para realizar lo que hay de bueno, de fuerte y de verdadero en nosotros, en todos los que hemos vivido esta aventura de entrelazar nuestras vidas con un sueño llamado Milán. Gracias Presidente, para siempre con nosotros", concluye.

El otro gran rival deportivo de Berlusconi, el Inter de Milán, reciente subcampeón de la Champions League, también se ha despedido de Berlusconi en twitter: "Los desafíos entre el Inter y su Milán han convertido a la ciudad de Milán en el corazón del fútbol mundial".

Il Presidente Steven Zhang e tutta FC Internazionale Milano esprimono il proprio profondo cordoglio per la scomparsa del Presidente Silvio Berlusconi.



La sua figura ha lasciato un segno indelebile nella storia del nostro Paese. Le sfide tra l'Inter e il suo Milan hanno reso la… pic.twitter.com/YHLZzNIMOI — Inter (@Inter) June 12, 2023

El Real Madrid, principal rival del AC Milán en Europa en la primera década de los años 2000, ha publicado un comunicado donde da el pésame a la familia del ex primer ministro: "El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Silvio Berlusconi, legendario presidente del AC Milan entre 1986 y 2017 y actual presidente del AC Monza".

"El Real Madrid quiere expresar sus condolencias a su familia y seres queridos, y a los aficionados del fútbol italiano, especialmente a los del AC Milan y del AC Monza. Durante su presidencia, el AC Milan vivió una de las épocas más exitosas de su historia, con la conquista de 5 Copas de Europa, 3 Mundiales de Clubes, 5 Supercopas de Europa, 8 títulos de la Serie A, 1 Copa de Italia y 7 Supercopas de Italia", añade el club blanco.

Carlo Ancelotti, quien ha entrenado y triunfado con los dos equipos, también ha querido mandar un mensaje de apoyo y aliento a los familiares del antiguo presidente del club italiano con un sentido mensaje cargado de amistad y afecto: "Fue un hombre leal, inteligente y sincero".

La tristezza di oggi, non cancella i momenti felici passati insieme. Rimane una riconoscenza infinita al presidente, ma soprattutto ad un uomo ironico, leale, intelligente, sincero, fondamentale nella mia avventura da calciatore prima, e da allenatore poi. Grazie Presidente. pic.twitter.com/aRLSxxzUVz — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) June 12, 2023

"Violador y corrupto"

Entre los elogios, también han emergido las críticas de detractores, como el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, que ha sido especialmente duro en RAC1. "Hoy vamos a poder comprobar, en Telecinco y Cuatro, si efectivamente hay libertad de prensa en España y si todos los profesionales que trabajan en esas televisiones hoy van a poder ejercer el derecho a la información desde las televisiones que siguen siendo propiedad de la familia Berlusconi", ha comenzado diciendo.

"Yo recuerdo perfectamente cuando era tertuliano en Cuatro, en el programa de Jesús Cintora, que cada vez que yo decía lo de 'berlusconización' de la política, en las pausas Jesús me decía 'ten cuidado, no se te olvide donde estamos'", ha recordado.

Iglesias ha considerado a Berlusconi un "adelantado a su tiempo", pues fue precursor de "la sociedad en que vivimos": "La propia repugnancia de un personaje corrupto, violador, representante de la banalización de la política... Es un precursor de lo que llegaría después en EEUU con Donald Trump".

Pero el exlíder de Podemos no acaba ahí su análisis, sino que establece paralelismos con España: "¿Existirían figuras como Ayuso si no hubiera existido previamente Berlusconi? El problema no es tanto que haya una sociedad receptiva, sino que no haya mecanismos democráticos para evitar que semejantes personajes puedan ser, en España, dueños de uno de los principales representantes del oligopolio mediático".

De forma similar se expresó Achille Ochetto, de 87 años, el último secretario general del Partido Comunista Italiano y el primer enemigo de Berlusconi en las urnas. "Respeto, pero juicio político severo. Despejó el populismo", afirmó.

Menos conduntente fue la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, quien manifestó el rechazo al proyecto político que representaba, pero también mandó condolencias.

"Desde luego, mis condolencias a su familia y a sus amigos, respetuosamente, pero entiendan que la disparidad del proyecto político que representó a lo largo de tanto tiempo el señor Berlusconi no adolece de mi compasión y es más, muestra la disconformidad con el mismo", afirmó Díaz. En cualquier caso, deseó a Berlusconi que "descanse en paz" y expresó su "respeto a los familiares y a sus seres queridos".

