Zelenski pide ante la Corte Penal crear un tribunal especial para "condenar" a Putin por sus "crímenes"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha pedido la creación de un tribunal especial "para castigar los crímenes de la agresión rusa", desde la sede de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, donde ha acudido este jueves por sorpresa por razones de seguridad y después de que el pasado marzo emitiera una orden de detención contra Vladímir Putin por crímenes de guerra.

Zelenski cree que Vladímir Putin "merece ser condenado por sus acciones criminales desde aquí", ha dicho desde la Corte Penal en La Haya, donde llegó procedente de Finlandia, durante un discurso titulado No habrá paz sin justicia para Ucrania.

El presidente ucraniano ha rechazado cualquier tipo de "inmunidad híbrida para los criminales de guerra" y subrayó que sólo un tribunal "de pleno derecho" podría garantizar una "justicia plena" y una "paz duradera", para lo que exige "decisiones audaces" para corregir las deficiencias del derecho internacional. "Es nuestra responsabilidad histórica" hacer inevitable el castigo del crimen de agresión para evitar nuevas guerras, recalcó.

La visita de Zelenski coincide este jueves 4 de mayo con el Día de la Memoria, en recuerdo de los caídos en la Segunda Guerra Mundial, jornada en la que están previstos varios eventos de conmemoración, el más importante en la Plaza Dam de Ámsterdam, aunque no ha sido confirmado si el mandatario ucraniano tendrá algún papel en estos actos.

Antes de tomar la palabra, el presidente ucraniano se ha reunido con el presidente de la Corte, Piotr Hofmanski, y el secretario de la Corte Osvaldo Zavala Aguilar. Tras este parada, Zelenski se ha visto con el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, y el jefe de Gobierno belga, Alexander de Croo. Posteriormente, visitará una base de la Fuerza Aérea con el rey de Países Bajos Guillermo Alejandro.

Zelenski no abandonó Ucrania durante los primeros 10 meses de la invasión rusa hasta que, en diciembre de 2022, se desplazó a Estados Unidos. Desde entonces, ha visitado varias capitales de Europa para reunirse con altos cargos.

El miércoles, el presidente estuvo en Helsinki, la capital finlandesa, donde participó en una cumbre de líderes de los países nórdicos y se reunió con el presidente, Sauli Niinisto. Está previsto que Zelenski viaje también a Alemania a finales de la próxima semana.

Orden de arresto contra Putin

La Corte Penal Internacional emitió el pasado mes de marzo dos órdenes de detención, una contra Putin, y la otra contra María Lvova-Belova, comisionada presidencial rusa para los Derechos del Niño, por la presunta deportación ilegal de niños y su traslado de zonas ocupadas de Ucrania a Rusia, lo que podría constituir un crimen de guerra.

Los cargos anunciados por este tribunal son las primeras acusaciones internacionales contra el líder del Kremlin desde que comenzó la invasión. Es también la primera vez en la historia que La Haya señala al presidente de un país que forma parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

A pesar de que esta decisión no tiene precedentes, sentar a Putin en el banquillo no será tan sencillo. Si bien es cierto que La Haya no otorga inmunidad a los jefes de Estado o cargos de poder en casos de presuntos crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad o genocidio, Moscú no reconoce la jurisdicción de este tribunal. Además, la Constitución rusa no contempla la extradición de nacionales.

Rusia no forma parte de la Corte Penal Internacional, por lo que mientras esté en territorio ruso no puede ser detenido, aunque sí si sobrevuela el espacio aéreo de los 123 países que firman el texto constitutivo de la CPI: la mayoría de los países de la Unión Europea y de África Central, pero no China, Irán, India o Estados Unidos, que no ratificó el Estatuto.

