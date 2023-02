Budanov, nuevo ministro de Defensa ucraniano: predijo la guerra y ha sobrevivido a 10 atentados

Sin embargo, ni Budanov ni ningún otro miembro del Gobierno ucraniano se ha atribuido la explosión en el puente de Crimea que acabó con la vida del teniente general del FSB.

Preguntado por este suceso por el periódico Pravda, dijo que era algo "difícil de responder" y que hablaría de ello en otro momento. "Todo lo que puedo decir es que el puente de Crimea sufrió graves daños. Este puente es uno de los símbolos del "mundo ruso". El puente de Crimea se hundió como antes lo hizo el crucero Moskva. Todas estas son señales de que a este régimen no le queda mucho tiempo", añadió.

Sea como fuere, Zelenski ha insinuado varias veces que el incidente en del puente de Crimea dio como resultado, además de los intentos de asesinato a Budanov, un conflicto entre la Inteligencia rusa y el Ejército. Budanov, no confirma ni desmiente nada, pero sí asegura algo: "Cuando recuperemos Crimea, el puente es un símbolo que será destruido. Nadie necesita esta arteria de transporte y dejará de existir".

El 10 de octubre Rusia lanzó un gran ataque en una gran parte del territorio de Ucrania. Uno tan grande como no se recordaba desde los primeros días de invasión cuando intentaron tomar Kiev. Budanov entonces tuvo claro el porqué de la ofensiva en ese momento: era la respuesta a la explosión del puente de Crimea, que también había sido un 10 de octubre. "Los rusos aman la numerología y todo lo relacionado con ella: 10.10.22", explicó.

En estos momentos en que está a punto de cumplirse un año del inicio de la guerra (24 de febrero), la especulación con una gran ofensiva rusa en el Donbás va ganando enteros. Ucrania se prepara para una movilización de medio millón de militares rusos, y en este escenario la predicción de Budanov como nuevo ministro de Defensa puede ser importante.

La noche del 23 de febrero del año pasado Budanov trasladó a su esposa a su oficina. Faltaban apenas unas horas para que se confirmase la invasión rusa, algo que él ya había previsto mucho antes. De hecho, fue prácticamente el único miembro de la Inteligencia ucraniana que había avisado con meses de antelación de que Rusia iba a atacar Kiev en breve.

No era algo fácil de afirmar: un error podría haberle costado el puesto, mientras que la posición cómoda era mantenerse en el escepticismo. Sus compatriotas más atrevidos se limitaban a esperar una invasión rusa que únicamente abarcase la zona oriental, en lugar del ataque a gran escala y en tres frentes distintos que finalmente tuvo lugar.

Cuando las manecillas del reloj pasaron las 04:00, Budanov tuvo el acierto más doloroso de su carrera: de no haberse desencadenado los acontecimientos como había imaginado y comunicado al Gobierno, hoy no sería ministro ni siquiera jefe de Inteligencia, pero tampoco habría guerra.

"Habíamos tenido esta conversación de que si ese ataque no ocurría no íbamos a quedar bien parados", dijo en una entrevista. "Específicamente habíamos concretado que la invasión comenzaría a las cuatro de la madrugada . Suena muy raro, pero tenía miedo de que no saliera como debería".

También ha acertado, de momento, en que Putin no usará armas nucleares: "Es una táctica de miedo. Rusia es un país del que puedes esperar mucho, pero no una completa idiotez. Lo siento, pero no va a suceder. Llevar a cabo un ataque nuclear resultaría no solo una derrota militar para Rusia, sino también su colapso. Lo saben muy bien".

Está por ver si sus especulaciones respecto a Putin, de quien ha dicho que padece un cáncer terminal entre otras dolencias, es verídica. Zelenski la da por cierta: "No estoy seguro de que Putin siga vivo", dijo en el Foro Económico Mundial de Davos. Sin embargo, William J. Burns, director de la CIA, ha afirmado que no existe informe de inteligencia alguno que sugiera que Putin está enfermo.

El fallo más grave de Budanov fue cuando, en 2022, aseguró que la guerra terminaría a finales de ese año. Preguntado por esto en The Washington Post el 31 de enero de 2023, Budanov matizó su previsión: "Todo comenzó en Crimea en 2014 y todo terminará allí".

El nombre de Budanov pasará a protagonizar las historias sorbe la resistencia. No en vano, el reto al que se enfrenta es mayúsculo: al desgaste del Ministerio y las sospechas de corrupción se une la resistencia al frente del Donbás. "Siempre hay dudas de los demás. Cuán efectivo soy en esta posición, probablemente, solo será evidente en el futuro. No puedo evaluarme objetivamente. El tiempo lo dirá".