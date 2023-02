La UME llega a Chile para frenar la peor ola de incendios en décadas: 26 muertos y 1.000 heridos

C. L.

Un avión de la Fuerza Aérea española ha aterrizado este domingo en Santiago de Chile para ayudar a frenar los 260 incendios forestales activos y que azotan el país y que ya han acabado con la vida de 24 personas. El contingente de la Unidad Militar de Emergencias (UME) fue recibido por la ministra chilena de Interior Carolina Tohá, poco después de que declarase el Estado de Catástrofe para tres regiones "en situación crítica".

"Nos dirigiremos con el equipo de la CONAF a su puesto de mando a conocer de primera mano sus intalaciones, cuál es la situación, la orografía, la topografía, y el comportamiento del viento y del incendio en general para tener esa intervención antes de empezar", dijo el jefe de la misión, el teniente coronel Javier Martín Traverso.

"Todavía no tenemos conciencia de cómo va a ser la intervención, venimos equipados con herramienta manual y trabajaremos a demanda de lo que nos pidan las autoridades chilenas y no sabemos cuánto tiempo nos llevará, pero no nos preocupa la fecha de vuelta", agregó a Efe Traverso, del Ejército del Aire, a pie de escalerilla.

Un grupo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) del Ejército español llegó este domingo a Chile para ayudar en el combate contra los incendios. Javier Martín | Efe

La ayuda internacional comenzó a llegar el domingo, al tratarse de uno de los peores desastres naturales ocurridos en el país en décadas con 24 muertos y un millar de heridos, 26 de ellos graves. Un grupo de países, entre los que se encuentra España, envió entonces una serie de recursos que incluyen aviones y equipos expertos en extinción de incendios.

El avión de la Fuerza Aérea española aterrizó en el aeropuerto de la capital chilena sobre las 21.30 horas local y fue recibido por la ministra chilena de Interior, Carolina Toha, el subsecreatario de Asuntos Exteriores, José Miguel Ahumada, y el embajador de España, Rafael Garranzo, además del director de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), Cristian Little.

Agradecimientos a España

Tohá ha calificado la rápida prestación de recursos por parte de España como "una gran contribución logística que supone un gran acicate emocional". No hay que olvidar que una bombera ya perdió la vida en los incendios y que el propio Gabriel Boric, presidente del país, ha tenido que dar discursos tratando de animar al cuerpo de emergencias.

"Han pasado por incendios similares y van a ser de gran apoyo para el trabajo que se está haciendo en la zona. Pero no solo es un trabajo que se refuerza desde el punto de vista técnico, no son solo más personas y más fuerzas que vienen a apoyar, es también una inyección de ánimo, una inyección de solidaridad que agradecemos mucho", afirmó Tohá sobre la UME.



"Al embajador y al gobierno de España le quiero agradecer por este apoyo. España y Chile, así como México y Chile, Argentina y Chile, hemos sido países hermanos y en estos momentos difíciles su presencia aquí, su apoyo, se agradece y reafirma una vez más esta hermandad y esta relación que por tanto tiempo hemos cultivado y que en los tiempos difíciles se pone a prueba", agregó



Por su parte, el embajador español destacó la presteza con la que el Gobierno español respondió con agrado al requerimiento de Chile y la rapidez con la que se ha desplegado la UME, que apenas ha necesitado 24 horas para pisar suelo chileno.



"Cuando la cancillería nos transmitió la solicitud de colaboración se informó inmediatamente al presidente del Gobierno Pedro Sánchez y este de inmediato dio la instrucción a la ministra de defensa", afirmó.

"En apenas 24 horas ha habido que diagnosticar a lo que se iba, elegir al personal, seleccionar equipamiento, es decir, que ha habido una respuesta muy urgente a una situación obviamente muy urgente", añadió.

El dispositivo español está formado por seis asesores del Cuartel General de la UME, expertos en la Lucha Contra Incendios Forestales (LCIF), 38 militares del Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM I) y un equipo de drones con seis pilotos del Batallón de Trasmisiones (BTUME).

Se trata de la segunda vez que la UME colabore con Chile en labores de extinción de incendios; la primera vez fue durante la ola de incendios que sufrió Chile en 2017, cuando el gobierno también de Pedro Sánchez envió un contingente de 56 militares cuya actuación fue muy valorada por el Gobierno chileno.

Entonces "se puso de manifiesto el buen entendimiento y eficaz coordinación entre el contingente español y el resto de servicios de emergencias locales y el aprecio del pueblo chileno", destaca Defensa.

Situación crítica

El domingo, hablando desde la ciudad de Purén en la Araucanía (una de las regiones declaradas en Estado de Catástrofe), Boric enfatizó que su gobierno brindará todos los recursos necesarios, al tiempo que buscó inspirar solidaridad ante los mortíferos incendios forestales.

"He visto la resiliencia de nuestra gente, y es exactamente ese espíritu el que nos tiene que guiar durante este momento difícil", dijo. "Todos juntos saldremos adelante de esta".

Los incendios han consumido unas 270.000 hectáreas, dijeron funcionarios el domingo. La ola de calor abrasador que hay ahora mismo (es verano en el hemisferio sur) ha complicado los esfuerzos para extinguir las llamas, ya que las temperaturas en algunas de las áreas más afectadas han superado los 104 grados Fahrenheit (40 Celsius).

Incendio en Chile. Cristóbal Saavedra | Reuters

Se podían ver focos de fuego intenso saltando a las colinas boscosas frente a la costa cerca del pueblo de Dichato, en las afueras de la ciudad de Concepción en la región del Biobío, el sábado por la noche, mientras la luz de las llamas iluminaba los barcos en el pequeño puerto.

13 de los muertos, la mitad de las víctimas reportadas por los incendios, provienen de Biobío, que, al igual que Ñuble y Araucanía, alberga extensos bosques, así como fincas que cultivan uvas y otras frutas para la exportación. Son las tres regiones en Estado de Catástrofe.

En algunos lugares, los incendios provocaron una carrera loca por la seguridad de aquellos que tenían la suerte de huir antes de que las llamas se acercasen. 1.500 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares.

"¡Métanse a la piscina! Métanse a la piscina, hasta el cuello", relató una mujer que les gritó a sus padres en la casa de la familia cerca de la localidad de Santa Juana, en el muy afectado Biobío, pero se negó a dar su nombre.

Además de España, países como Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Portugal, Venezuela han enviado ya o lo harán en las próximas horas asistencia a Chile. El último en unirse ha sido Emmanuel Macron, quien ha dicho en un mensaje de Twitter que Francia ayudará.

