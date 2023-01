Dinamarca plantea un servicio militar obligatorio para las mujeres tras un informe de la OTAN

El Gobierno de Dinamarca contempla extender el servicio militar obligatorio a las mujeres después de que la OTAN haya criticado en un informe la falta de inversión en las Fuerzas Armadas del país en un contexto de creciente preocupación por la amenaza que supone Rusia.

Así lo ha confirmado Jakob Ellemann-Jensen, ministro de Defensa y viceprimer ministro danés, en una entrevista con la cadena de televisión local TV2 News. Este movimiento no sólo ayudará a Dinamarca a cumplir con las exigencias de la Alianza Atlántica, sino que sería "beneficioso" para un ejército que hoy por hoy "no es capaz de defender al país", según ha reconocido Ellemann-Jensen. No obstante, se trata todavía de una opción que está sobre la mesa.

Tradicionalmente, sólo los hombres deben prestar servicio militar si son seleccionados por sorteo, lo que les obliga a realizar una instrucción de cuatro meses. Las mujeres, en cambio, pueden unirse de forma voluntaria desde 1962.

El Ministro de Defensa de Dinamarca, Jakob Ellemann - Jensen da una entrevista. Reuters

Según recoge la agencia Bloomberg, la nueva medida cuenta con el respaldo de varias organizaciones de mujeres. Se produce sobre todo en un momento en el que los aliados europeos buscan modernizar y reforzar sus fuerzas al mismo tiempo que incrementan su apoyo a Ucrania en la guerra.

Este anuncio se produce después de que el Gobierno danés haya publicado algunas de las conclusiones del informe semestral de la OTAN que señala que el ejército no invierte lo suficiente en el ámbito naval y aéreo. Un mes antes, sin embargo, Dinamarca dijo que adelantaría a 2030 el aumento de unos 660 millones de dólares en gastos de defensa para alcanzar el 2% del PIB.

En caso de dar el paso, Dinamarca no sería el único país en imponer el servicio militar a las mujeres. En 2015, la vecina Noruega estableció el reclutamiento para mujeres, lo que provocó un aumento de la presencia femenina en las Fuerzas Armadas en un 20% en 2021. Suecia restableció el servicio militar obligatorio en 2017 y lo extendió a las mujeres.

