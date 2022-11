Amenazan de muerte al presidente de Portugal: le envían una bala y le exigen pagar un millón de euros

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha desvelado este jueves que ha sido amenazado de muerte y que ha recibido una carta con una bala en su interior y una petición de un millón de euros.

El hecho sucedió hace algunas semanas pero no se ha conocido hasta hoy. La Policía está investigando los hechos.

"No le doy una particular importancia, esto ocurre, es parte de la vida", ha afirmado este jueves Marcelo Rebelo de Sousa en el Correio da Manha. El presidente de Portugal ha explicado que esta no es la primera amenaza que recibe tras asumir la presidencia y que ya son varias más en su etapa anterior.

"La vida continúa y continúo con mi vida normal. No hay razón para ningún tipo de alarma ni de preocupación", ha añadido.

El suceso, según ha contado, ocurrió hace algunas semanas y la carta, anónima, fue remitida a su residencia oficial, el Palacio de Belén, y fue abierta por los servicios de seguridad que la remitieron a la policía.

Según Correio da Manhã, la carta contenía una bala, un teléfono móvil, el pago de un millón de euros y una cuenta bancaria en la que debería ser ingresado el dinero.

Sigue los temas que te interesan