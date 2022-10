Rishi Sunak reúne en su gabinete a las dos facciones enfrentadas del Partido Conservador

El primer ministro británico, Rishi Sunak, ha tratado de fomentar la unidad dentro del Partido Conservador al nombrar este martes un gabinete de ministros representativo de varias facciones de la formación, con pocas mujeres en las principales carteras y algunos aliados en puestos clave.

Jeremy Hunt, el ministro de Economía que entró en el Gobierno hace apenas dos semanas para dar marcha atrás a los planes fiscales de Liz Truss, mantendrá el cargo en el Ejecutivo del nuevo primer ministro británico, Rishi Sunak.

La elección de Hunt, a pesar de haber formado parte del antiguo bando contrario al 'brexit', tiene que ver con su experiencia en diferentes gobiernos conservadores y con preservar una cierta "estabilidad". No en vano, el lunes de la semana que viene tendrá que presentar ante el Parlamento un plan fiscal a medio plazo para equilibrar las finanzas públicas.

[Liz Truss se despide defendiendo su plan y con un recado a Sunak : "Hay que bajar impuestos"]

La permanencia de Hunt ha sido el primer anuncio de Sunak al comenzar a nombrar a su gabinete, tras recibir del rey Carlos III el encargo de formar Gobierno. Hunt asumió de emergencia el cargo el 14 de octubre en sustitución de Kwasi Kwarteng, cesado por la anterior primera ministra, Liz Truss, tras el fracaso de su estrategia económica, que sembró el caos en los mercados financieros.

Sunak, que personalmente es de la facción 'probrexit', ha designado como viceprimer ministro y titular de Justicia a Dominic Raab, que fue su aliado durante las elecciones primarias en el partido gobernante; primero para suceder a Boris Johnson, que dimitió el 7 de julio, y luego a Truss, que anunció su renuncia el pasado jueves.

Rishi Sunak se convierte en nuevo Primer Ministro de Reino Unido: este es su primer discurso José Verdugo Edición de vídeo

El políticamente complicado ministerio del Interior lo ocupará Suella Braverman, del ala derechista de los 'tories', eurófoba y antiinmigración, quien dimitió hace una semana de ese mismo cargo tras reconocer haber violado el código de conducta ministerial.

Durante el congreso anual del Partido Conservador a principios de octubre, Braverman dijo que era su "sueño" y "obsesión" llegar a ver un día un avión lleno de solicitantes de asilo despegar hacia Ruanda, donde el Reino Unido aspira a trasladar el procesamiento de solicitudes.

[Sunak viene a "corregir errores" y legitima su mandato: "Boris estaría de acuerdo conmigo"]

Sunak mantiene a James Cleverly, nombrado por su predecesora, al frente del ministerio de Exteriores y a Ben Wallace en Defensa, en tanto que Grant Shapps ocupa el ministerio de Empresa.

Nadhim Zahawi, que tuvo cargos en los gobiernos de Johnson y Truss, se convierte en presidente del Partido Conservador y ministro sin cartera.

"Estabilidad económica"

Tras las turbulencias que provocó el recorte de impuestos de Truss, que presentó su dimisión la pasada semana, Sunak ha recalcado que su principal objetivo será recuperar la "estabilidad económica", algo que estará "en el centro de este Gobierno" y, reconociendo que el contexto internacional obligará a "decisiones difíciles", ha pedido a sus ciudadanos que recordaran su actuación ante la crisis de la Covid "en la que hice todo para proteger a los ciudadanos y a las empresas".

A la salida de su audiencia con el monarca, el flamante primer ministro ha reivindicado su mandato y ha destacado que viene a "corregir los errores" de Truss, según informa Efe.

[Sunak, el 'premier' hindú que estuvo en las fiestas de Johnson e intenta corregir los errores de Truss]

"Sé que Boris Johnson estaría de acuerdo conmigo en que el mandato que hemos recibido del pueblo no es individual, sino que pertenece a todos nosotros y lo que nos une es nuestro programa electoral", ha dicho, en un intento de acallar a los críticos que señalaban que Sunak no había sido elegido por nadie. "La confianza se gana y yo me ganaré la confianza de los ciudadanos", ha dicho.

Sunak se ha comprometido a cumplir "todas las promesas" tories: "Cumpliré nuestro manifiesto: una Sanidad más fuerte, mejores escuelas, calles más seguras, control de nuestras fronteras, protección de nuestro medio ambiente, apoyo a nuestras Fuerzas Armadas, una Economía que aproveche las oportunidades del 'brexit', donde las empresas inviertan, innoven y creen puestos de trabajo".

