Liz Truss destituye a su ministro de Economía para frenar otra rebelión 'tory' contra su gobierno

Liz Truss se mueve para tratar de salvarse. Según la BBC, The Times y The Telegraph, destituye a su ministro de Economía, Kwasi Kwarteng, y recula otra vez: sube el impuesto de sociedades al 25%, abandonando uno de sus principales compromisos, si bien mantiene los recortes sociales. Necesitaba actuar, de nuevo al borde del precipicio. Era el motivo por el que Kwarteng ha regresado prematuramente a Londres de la cumbre del FMI en Washington, donde recibió un buen rapapolvo. El organismo pidió a Reino Unido que "no extendiera el dolor" y "recalibrara" su política fiscal. Con su anuncio, la primera ministra intenta ganar tiempo y calmar los ánimos.

El insaciable Partido Conservador ya dio una 'vida extra' a Liz Truss la semana pasada, hace ya mucho tiempo tratándose de Reino Unido. Pronunció un discurso en el congreso 'tory' celebrado en Birmingham y fue aplaudida en pie, cuando hasta horas antes volaban los cuchillos dialécticos entre rumores de un "golpe" interno para echarla. Cumplía un mes en el cargo. "Podéis confiar en mí", dijo a sus 'colegas'. Fue el miércoles pasado. Apertura de The Times este viernes: 'Los conservadores planean reemplazar a Liz Truss con Rishi Sunak y Penny Mordaunt'.

Sunak, exministro de Economía, y Mordaunt, de Defensa, ya pelearon por suceder a Boris Johnson en el 10 de Downing Street. En esta ocasión irían de la mano: primer ministro y 'número 2'. Miembros de peso del partido maniobran para formalizar una candidatura conjunta y forzar un proceso para sacar a Truss. Según The Times, tendrían el respaldo de "una abrumadora mayoría de los diputados conservadores". De hecho -añade el periódico-, más de una veintena de exministros y actuales altos cargos "están intensificando sus conversaciones" para pedir a la premier que renuncie.

"Sería desastroso"

Un sondeo de YouGov concluye que casi la mitad de los ciudadanos que votaron por los tories en las últimas elecciones abogan por la salida de Truss. Un 62% cree que el partido tomó una decisión equivocada en las primarias. Esta misma firma difundió la semana pasada otro estudio que situaba a Truss -cabe recordar que es primera ministra desde el 6 de septiembre- por debajo en popularidad no ya que Johnson, incluso del laborista Jeremy Corbyn, que ostentaba el nada honroso honor de ser el político que aglutinaba un mayor rechazo.

Truss tiene leales. Defienden -lo ha hecho recientemente el ministro de Exteriores, James Cleverly- que las consecuencias de un nuevo cambio -Truss es la cuarta líder conservadora en seis años- serían "desastrosas", sobre todo para aquello que los críticos entienden que la primera ministra está desbaratando, caso de la economía. "Truss dijo que protegerçia a las personas y los negocios ante el aumento sin precedentes del precio de la energía y lo hará", ha afirmado Cleverly. Pueden no bastar las advertencias porque el proceso está en marcha.

Según el reglamento del partido, Truss es intocable durante un año, pero en la práctica, si un importante número de parlamentarios presiona al presidente del comité, Graham Brady, el intento de relevo podría ponerse en marcha en cualquier momento.

