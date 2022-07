Boris Johnson dimite y negocia con el partido seguir como primer ministro hasta otoño

Boris Johnson ha dimitido como primer ministro de Reino Unido ante el abandono de su Gobierno y se dirigirá al páis en una declaración antes del mediodía. El primer ministro no ha resistido a la cascada de dimisiones en su Gobierno, pero negocia mantenerse en el puesto hasta la elección del nuevo líder de los Tories, en otoño. El hasta hoy líder conservador no ha sobrevivido a sus excesos en pandemia, en particular a sus sonadas fiestas en Downing Street, al conocido como partygate, ni al más reciente escándalo del caso Pincher.

La situación de Johnson fue haciéndose insostenible a medida que la prensa británica publicaba fotografías e información detallada de 'reuniones' muy numerosas con comida y alcohol de por medio cuando la población estaba confinada y los contactos sociales estaban limitados al extremo para evitar la propagación de la Covid-19. La presión primero vino de fuera, pero no tardó en ser señalado por los suyos.

Sin embargo, el caso que ha terminado por dictar su fin fue el que ha involucrado a Chris Pincher. El alto funcionario del Gobierno está acusado de acosos sexual a dos hombres y de conducta inapropiada. La honestidad de Boris Jonhson se puso en entredicho después de que se desvelara que el primer ministro sabía de estas acusaciones cuando nombró a Pincher, pese a haberlo negado en múltiples ocasiones.

Hace apenas un mes, el primer ministro superó una moción de confianza entre sus diputados, pero salió herido. Obtuvo el respaldo de un 59% de ellos, menos que Theresa May en 2018 o mucho antes John Major y Margaret Thatcher.

Johnson ha tratado de seguir adelante, obviando la profunda crisis de liderazgo y tratando de estar en primera fila en los principales frentes internacionales, lavando también con ello su imagen. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha llegado a reconocer su satisfación por la continuidad (hasta hoy) de su "amigo". Reino Unido está siendo uno de los mayores soportes de Kiev económica y militarmente.

Pero Johnson ya está fuera. Se le deshizo el gobierno, se quedó solo y sin alternativa y a un ministro siguió otro y otro, hasta ser más de 50 los altos cargos que a lo largo del martes, miércoles y jueves abandonaron el Ejecutivo. El premier empezaba a oler a cadáver político y algunos de sus más estrechos colaboradores no querían correr su suerte en el que los conservadores decidan que sea su nueva dirección.

Él solo no podía hacerse cargo de todo un Ejecutivo, pese a prácticamente haber hecho suyo el "luchar, luchar hasta ganar" de Thatcher. Los primeros en dar el paso fueron los ministros de Finanzas, Rishi Sunak, y Sanidad, Sajid Javid.

El Partido Conservador debe ahora iniciar un proceso de primarias para determinar quién releva a Johnson.

Sigue los temas que te interesan