Sunak viene a "corregir errores" y legitima su mandato: "Boris estaría de acuerdo conmigo"

Rishi Sunak es oficialmente el nuevo primer ministro de Reino Unido. Tras haber sido proclamado líder de los tories este lunes, hoy Sunak ha recibido formalmente el encargo para formar Gobierno por parte del rey Carlos III. A la salida de su audiencia con el monarca, el flamante primer ministro ha reivindicado su mandato y ha destacado que viene a "corregir los errores" de Truss.

"Sé que Boris Johnson estaría de acuerdo conmigo en que el mandato que hemos recibido del pueblo no es individual, sino que pertenece a todos nosotros y lo que nos une es nuestro programa electoral", ha dicho, en un intento de acallar a los críticos que señalaban, desde ayer, que Rishi Sunak no había sido elegido por nadie. "La confianza se gana y yo ganaré la confianza de los ciudadanos", ha dicho.

Sunak se comprometió, por eso, a cumplir "todas las promesas" tories: "Cumpliré nuestro manifiesto: una sanidad más fuerte, mejores escuelas, calles más seguras, control de nuestras fronteras, protección de nuestro medio ambiente, apoyo a nuestras fuerzas armadas, una economía que aproveche las oportunidades del brexit, donde las empresas inviertan, innoven, y crear puestos de trabajo", ha anunciado.

Además, pese a dedicar algunas palabras de agradecimiento a la ex primera ministra, Liz Truss, que ha defendido su plan económico a la hora de dejar Downing Street, no ha dejado de señalar los "errores" cometidos por la mandataria. Aunque, desde su perspectiva, han tenido "una motivación noble detrás, como el crecimiento económico, no dejan de ser errores" que él viene a solucionar. "He sido elegido líder de mi partido y vuestro primer ministro para solucionarlos", ha asegurado.

Rishi Sunak ha prometido que "la estabilidad económica" estará "en el centro de este Gobierno" y, reconociendo que el contexto internacional obligará a "decisiones difíciles", pidió a sus ciudadanos que recordaran su actuación ante la crisis del Covid "en la que hice todo para proteger a los ciudadanos y a las empresas".

"Sabemos que hay límites, pero prometo tener la misma compasión ante los retos a los que nos enfrentamos hoy, que he tenido durante la Covid. El Gobierno que lidero hoy no liderará la siguiente generación y no les queremos dejar una deuda que no puedan pagar. Quiero unir a este país con acciones, no con palabras, y trabajaré todos los días para ello. Este Ejecutivo tendrá responsabilidad, integridad y rendirá cuentas", aseguró.

El nuevo primer ministro ha hecho hincapié en "el momento difícil" que vive Reino Unido, después de "los miles de libras que ha costado luchar contra la Covid y los problemas derivados de la guerra", pero ha subrayado que está preparado para asumir todas las responsabilidades. "Sé perfectamente el cargo que he aceptado, pero cuando se te presenta la oportunidad de servir a tu país no puedes cuestionar el momento. Espero estar a la altura de las exigencias, estoy dispuesto a liderar el país, a poner las necesidades de los ciudadanos por delante", ha insistido.

"Crearemos un futuro digno de los sacrificios que tantos han hecho y llenaremos el mañana y todos los días a partir de entonces con esperanza", ha concluido.

Nuevo líder

Rishi Sunak asciende al poder en uno de los momentos más turbulentos de Reino Unido. Tras haber perdido las primarias del partido para Liz Truss después de la dimisión de Boris Johnson en julio, el mandatario alcanza el liderazgo tan solo 45 días después de que Truss asumiera el cargo.

El plan económico de la ex primera ministra, que disparó la caída de la libra y desplomó los mercados, sentenció el destino de la conservadora, que no resistió alas presiones internas y externas y dimitió.

Al asumir el liderazgo de su partido, tras ser el único candidato capaz de reunir los avales necesarios para presentarse a las primarias, advirtió a los tories de que era hora de "unirse o morir". Aseguró que trabajaría para poner fin al psicodrama conservador y prometió priorizar "políticas, no personalidades", con una reorganización del gabinete que empezará este mismo martes.

