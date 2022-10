El asesinato de 'la niña de la maleta' en París reaviva el discurso ultraderechista contra la inmigración

Este sábado un truculento crimen estremeció a la sociedad francesa. Cuatro personas fueron detenidas en París tras aparecer el cadáver de una niña de 12 años en una maleta. Cuatro días después empieza a esclarecerse el caso. La menor ha sido identificada como Lola Daviet. Y las pesquisas de la Policía se centran ahora en una única sospechosa: Dahbia B., una mujer de origen argelino, como presunta autora del crimen. Ya ha sido detenida.

A pesar de estar prácticamente resuelto, el suceso está lejos de cerrarse y abre ahora nuevos debates en Francia. El caso de la pequeña Lola, 'la niña de la maleta', ha avivado las denuncias de la extrema derecha para endurecer la inmigración, mientras el Gobierno de Macron critica la politización del episodio.

El ministro del Interior, Gérald Darmanin, aseguraba este martes durante una entrevista con la radio RTL que "hay mucha indecencia" en algunas posturas, al ser preguntado por los comentarios de dirigentes de la extrema derecha como Marine Le Pen (Agrupación Nacional) o Éric Zemmour, el líder del partido ultra Reconquête! (Reconquista).

De nationalité algérienne et en situation irrégulière, c’est officiel : l’assassin de #Lola n’aurait jamais dû croiser sa route. Encore une fois. #Francocide — Eric Zemmour (@ZemmourEric) October 17, 2022

"¿Cuándo defenderemos a nuestros hijos de estos 'francocidios' que siempre cometen los mismos, siempre en detrimento de los mismos?", escribió Zemmour este lunes en su cuenta de Twitter al hilo de la muerte de la pequeña Lola, de 12 años.

La ecologista Sandrine Rousseau ha dado su "total apoyo a la familia de Lola y a sus allegados", y ha criticado a Zemmour, recordándole que "el francocidio no existe". "Los asesinos no pueden reducirse a un color de piel, una religión o una nacionalidad, salvo que caigamos en lo más bajo de la naturaleza humana", según declaraciones recogidas por Le Figaro.

El debate se reprodujo también en la Asamblea Nacional este martes, durante una sesión de preguntas y respuestas al Gobierno.

El diputado conservador Eric Pauget (Los Republicanos) reprochó al ministro de Justicia, Éric Dupond-Moretti, que debido a la "laxitud" de las políticas de inmigración del Gobierno una niña había sido "martirizada", "violada" y "asesinada" por una inmigrante ilegal que no debía estar en territorio francés.

"Usar el ataúd de una niña de 12 años como se usa un trampolín es una vergüenza", contestó Dupond-Moretti.

Marine Le Pen, por su parte, interpeló a la primera ministra, Élisabeth Borne, afirmando que "una vez más" la persona responsable de un crimen no debería haber estado en el país y reclamó al Gobierno medidas urgentes. "Demasiados crímenes y delitos son cometidos por inmigrantes clandestinos que no se ha querido o no se ha sabido enviar a sus países", dijo la líder de la extrema derecha francesa.

"Un poco de decencia y respete el dolor de la familia", le respondió Borne.

¿Quién es Dahbia B.?

El diario Le Monde informa de que la presunta asesina, Dahbia B., es una mujer de 24 años, nacida en Argelia en 1998, que llegó a Francia legalmente en 2016 con un permiso de residencia de estudiantes. Dos años después, en 2018, fue víctima de violencia doméstica y así entró a formar parte de los ficheros de la Policía. Dahbia B. era "una desconocida para la Policía salvo por el hecho de haber sido víctima de la violencia doméstica", alegó el ministro de Justicia, Dupond-Moretti, ante los diputados.

El pasado 21 de agosto fue arrestada en un aeropuerto francés porque le había vencido el permiso de residencia, según informa el citado diario. Fue entonces cuando se le impuso la obligación de salir del territorio (una orden OQTF, por sus siglas en francés). Al no tener antecedentes penales, no fue internada en ningún centro de detención administrativa. Y quedó en libertad con la condición de regresar a Argelia en un plazo de 30 días.

Dahbia B. no tenía vivienda, ni trabajo, ni recursos económicos cuando fue detenida. Ante esta situación, se alojó en casa de un conocido que vivía en el Valle del Marne (en la Isla de Francia). Y de vez en cuando compartía piso con su hermana, que vive en el mismo edificio que la familia de Lola, en el distrito 19 de París.

La organización ultraderechista Institut pour la Justice ha convocado una manifestación el jueves en París para protestar por el "asesinato de Lola y de centenares de inocentes" a lo largo de los años. Políticos de la derecha radical francesa como Jordan Bardella (aspirante a suceder a Marine Le Pen al frente de Agrupación Nacional) o el propio Zemmour ya han confirmado su presencia.

Le supplice de #Lola n'est pas un "fait-divers". C'est un fait politique.

La piste du « déséquilibré » avancée pour anesthésier notre colère ne passe plus.

D’autres choix politiques en matière sécuritaire et migratoire auraient permis d’éviter cet acte barbare #JusticePourLola pic.twitter.com/soGpBdpThF — Laurence Trochu (@LaurenceTrochu) October 17, 2022

En paralelo, el presidente Emmanuel Macron recibió este martes a los padres de la menor asesinada y les transmitió "toda su solidaridad y apoyo", según informó la radio pública FranceInfo.

Un crimen macabro

El cadáver de la joven Lola fue hallado el viernes pasado en distrito 19 de París, en el interior de una maleta, después de que su familia denunciara que no había vuelto a casa tras terminar las clases en el colegio.

Algunos detalles filtrados por la prensa apuntan a que el crimen se cometió en circunstancias muy macabras, lo que ha conmocionado al país. La acusada relató con frialdad la tortura a la que sometió a la víctima antes de acabar con su vida, en parte irreproducible, y más tarde se retractó asegurando que se trataba de un sueño.

"La agarré del pelo, le metí la cabeza entre las piernas (...), tuve un orgasmo". Antes de desdecirse, Dahbia detalló una violación, o contó que escuchó música y bebió café antes de apuñalar a la pequeña. También, que bebió su sangre en una botella, pero los investigadores no han logrado encontrar prueba alguna de que el crimen se cometiera exactamente así.

Según los medios locales, la mujer autora del crimen fue víctima de violencia conyugal en 2018 y tiene problemas de salud mental.

