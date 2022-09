Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Zelenski sostiene que Rusia está tratando de retrasar su fracaso en la guerra

Liberar Limán, Kraminna y después lanzarse sobre el complejo Sievierodonetsk-Lisichansk o avanzar directamente hacia Lugansk capital. Ese parecía el plan de la contraofensiva ucraniana hace un par de semanas y por un momento dio la sensación de que todo podía ser cuestión de días, si no horas. La debacle rusa en el frente de Járkov fue tal, que no había manera de saber exactamente dónde iban a intentar fijar una línea de contención que pudiera frenar al ejército de Zelenski. Pasados unos días, está claro que esa línea se ha establecido al este del río Oskil, cuyo paso ha retrasado las operaciones ucranianas (no está claro cuántas unidades han podido cruzar la orilla), y en las inmediaciones de la ciudad de Limán, ya en la región de Donetsk, es decir, en pleno Donbás.

La resistencia de Limán ha sido importante para Rusia por distintas razones: primero, porque ha ralentizado la contraofensiva enemiga; segundo, porque Limán, en sí, es un punto estratégico clave en posibles ataques posteriores en dirección a Sloviansk y Kramatorsk… y tercero, porque les ayuda a ganar tiempo hasta que lleguen las tropas de refuerzo, que irán sumándose poco a poco al frente sin experiencia, sin formación y sin apenas entrenamiento. Pasarán semanas, incluso meses, hasta que se pueda convertir esa masa informe en un ejército, si es que algún día se consigue. De momento, eso sí, harán bulto.