Mircea Geoana, número 2 de la OTAN: "Confiamos en que España aumentará el gasto en defensa"

La cumbre que la OTAN celebra en Madrid del 28 al 30 de junio se perfila como una de las más importantes de su historia, tras el cambio tectónico que la guerra de Vladímir Putin en Ucrania ha provocado en la arquitectura de seguridad europea. En Madrid, los líderes de la Alianza aprobarán un completo paquete de ayuda para Kiev, en presencia (todavía no está claro si en persona o virtual) del presidente Volodímir Zelenski.

Los 30 jefes de Estado y de Gobierno tienen previsto además dar luz verde al nuevo 'concepto estratégico', que establecerá la estrategia militar de la OTAN de aquí a 2030. El Gobierno de Pedro Sánchez reclama a la Alianza que la amenaza renovada del Kremlin no le haga olvidar los riesgos del flanco Sur. Finalmente, los aliados tratarán de desbloquear la entrada de Finlandia y Suecia, que ha chocado con el veto inesperado de Turquía.

En una entrevista con el ESPAÑOL en su despacho en la futurista sede de Bruselas, el vicesecretario general de la OTAN, Mircea Geoana (Bucarest, 63 años), explica lo que está en juego en la "transformadora" cumbre de Madrid. El número 2 de Jens Stoltenberg ha sido ministro de Exteriores de Rumanía y también presidente del Senado de su país.

[Finlandia y Suecia presentan conjuntamente su "histórica" solicitud para entrar en la OTAN]

¿Qué valoración hace la OTAN del papel de España en esta crisis? ¿Ha prestado suficiente apoyo a Ucrania? ¿Debería el Gobierno español enviar más armas a Kiev o aumentar su contribución al refuerzo del flanco Este de la OTAN?

España es un aliado importante e impecable en todos los aspectos. Desde su participación en misiones y operaciones hasta su presencia en el flanco Este, su apoyo a Ucrania o la organización de esta cumbre en Madrid, que será una cumbre muy transformadora.

Siempre hablamos de cumbres históricas: ésta será histórica y transformadora. En primer lugar porque estamos viviendo un momento de shock fuerte por la guerra que Rusia ha iniciado en Ucrania. Y también porque tenemos que adaptarnos a un mundo cambiante. No se trata únicamente de Rusia, tenemos además las nuevas tecnologías, el cambio climático o también el Sur, no sólo el Este.

"La cumbre de la OTAN en Madrid será histórica y transformadora. Estamos viviendo un momento de shock fuerte por la guerra que Rusia ha iniciado en Ucrania"

En este sentido, estamos muy agradecidos a nuestros aliados españoles, que acaban de cumplir 40 años en la OTAN, porque son aliados notables y estamos muy satisfechos de que Madrid sea nuestro anfitrión para esta cumbre tan importante.

Al mismo tiempo, el socio de coalición de Pedro Sánchez en el Gobierno, Unidas Podemos, está en contra de la OTAN y habla incluso de boicotear la cumbre, ¿le preocupa a la OTAN o a los países aliados esta división dentro mismo del Gobierno español?

Somos una alianza de democracias y esa es la fuerza de la OTAN. Y a veces hay diferentes opiniones en nuestras sociedades democráticas, es un rasgo de la democracia. Pero lo que estamos viendo es un Gobierno español que actúa con determinación, que insiste mucho -como debe ser- en poner el énfasis en la parte Sur de la OTAN. Y esto es también una prioridad absoluta para la OTAN. Yo mismo voy a presidir una reunión de los ministros de Exteriores de la OTAN durante la cumbre de Madrid dedicada al Sur.

Que haya voces con diferentes opiniones es una característica de la democracia. Lo que nosotros miramos es lo que el Gobierno español nos ofrece. Y es un aliado y un socio impecable en la OTAN.

España es el segundo país de la OTAN con menos gasto militar (1,03% del PIB), sólo por delante de Luxemburgo. Teniendo en cuenta la guerra en Ucrania y las nuevas amenazas, ¿debería el Gobierno español aumentar la inversión en defensa ya en los próximos presupuestos?

Todos los aliados se comprometieron en la cumbre de Gales (en 2014) a alcanzar el objetivo del 2% del PIB y a dedicar al menos el 20% del gasto en defensa a nuevos equipos y a innovación e investigación. Y estamos viendo que, tras el estallido de la guerra en Ucrania, muchos aliados que estaban en una situación similar han tomado decisiones importantes para alcanzar esa meta.

Alemania es el ejemplo más ilustrativo: no sólo ha aprobado un fondo de 100.000 millones para su Ejército, sino que también ha decidido que el año que viene gastará el 2% en defensa. Holanda se está moviendo en la misma dirección y también otros aliados, por lo que tengo confianza.

Sabemos que es una decisión difícil. Siempre es complicado para los líderes políticos y para las democracias cómo distribuir los recursos, porque son finitos, no son ilimitados. Pero estamos firmemente convencidos de que el nuevo entorno estratégico, las nuevas amenazas a nuestra seguridad, deberían llevar a un aumento del gasto en defensa en todos los aliados. Y confiamos en que España seguirá este camino.

Usted ya ha mencionado la cuestión del flanco Sur, que es algo que preocupa mucho al Gobierno español: el aumento de la inestabilidad en el Sahel, o el uso de la energía o de las migraciones como arma...

Y la seguridad alimentaria. Estamos viendo ahora una compleja combinación de factores que podrían afectar a la estabilidad y la resiliencia de muchos países en el norte de África y también en África en su conjunto, en el Sahel y muchas otras partes. Las condiciones socioeconómicas, que ya eran precarias, se mezclan con el aumento de los precios de la energía o el bloqueo por parte de Rusia de las exportaciones de cereales ucranianos a estos países, que tienen problemas de seguridad alimentaria. También está la cuestión del cambio climático y la seguridad y vemos además una amenaza de terrorismo bastante importante.

"Estamos viendo ahora una compleja combinación de factores que podrían afectar a la estabilidad y la resiliencia de muchos países en el norte de África"

La OTAN opera bajo el principio de un enfoque de 360 grados. Todo lo que hacemos tiene un carácter transversal en diferentes geografías y esferas. La amenaza puede venir del mar, del espacio, del ciberespacio o de la migración, que puede ser incluso provocada por otros actores. Y también estamos viendo que Rusia y China están tomando posiciones en el Sur, en detrimento de los intereses de la OTAN o de la UE. Por eso, consideramos que el acento que España está poniendo en el Sur es legítimo y la OTAN lo comparte plenamente.

¿Y qué puede hacer la OTAN en la práctica en el flanco Sur?

Déjeme darle un ejemplo. Al final de la Guerra Fría, a principios de los 90, la OTAN tenía 16 miembros. Ahora somos 30 y esperamos pasar pronto a 32 (con Finlandia y Suecia). En ese momento, la OTAN no tenía ningún socio, cero. Ahora tenemos alrededor de 40: todos los países del norte de África, de Oriente Próximo y del Golfo son socios de la OTAN: desde Emiratos a Mauritania, desde Israel hasta Egipto.

Todo depende de lo que los aliados quieren que la OTAN haga (en el flanco Sur). Nosotros tenemos una enorme experiencia en construir capacidades de defensa. Eso es muy importante, porque (en estos países) hay una gran fragilidad en la gobernanza, incluyendo en la lucha contra el terrorismo. Muchos socios están pidiendo apoyo de la OTAN en el entrenamiento de sus fuerzas armadas, en el refuerzo de su ciber resiliencia o en combatir la desinformación, por ejemplo de los grupos islamistas.

La OTAN tiene una gran caja de herramientas. Todo depende de cuánto quieren los aliados que haga la OTAN y de cuántos recursos estén dispuestos a aportar. Si hablamos de una cumbre transformadora, creo que también debemos ser transformadores en la manera en la que nos relacionamos con el Sur. Esto debe ser complementario con lo que los países ya hacen por su cuenta. España hace mucho y también Portugal, Francia o Grecia. Incluso nuestros futuros aliados, Finlandia y Suecia, tienen una gran reputación en la zona. Necesitamos sinergias y complementariedad. Y debemos darnos cuenta de que la situación es muy complicada.

¿De cuántas tropas estamos hablando en el refuerzo del flanco Este que se aprobará en la cumbre de Madrid? ¿Espera la OTAN contribuciones adicionales de España?

Cuando se inició la ampliación de la OTAN, no había presencia de la OTAN en el Este. Y en el Acta Fundacional OTAN-Rusia de 1997 asumimos obligaciones mutuas. Rusia, la de no atacar a sus vecinos, no amenazar ni usar la fuerza y básicamente reconocer el derecho de las naciones en Europa a escoger sus propias alianzas y su propio camino. En respuesta a esta Rusia benevolente, una Rusia que en aquel momento parecía entender que el mundo había cambiado y que la caída del comunismo era una oportunidad también para ellos, nosotros tomamos la decisión de no tener presencia en el Este.

"Ahora que Rusia ha iniciado una guerra brutal e ilógica contra Ucrania, tenemos que hacer más en el flanco Este"

Iniciamos una presencia muy ligera, lo que denominamos una 'presencia avanzada', tras la ocupación ilegal de Crimea y de parte del Donbás en 2014. Ahora, cuando Rusia ha iniciado una guerra brutal e ilógica contra Ucrania, tenemos que hacer más. En primer lugar, ya no tenemos ninguna obligación hacia Rusia. Rusia es un actor impredecible y peligroso, así que tenemos que hacer lo que se supone que hace la OTAN: adaptarse a una nueva situación estratégica.

Por eso, nuestros líderes en Madrid tomarán decisiones para pasar de la 'presencia avanzada' a la 'defensa avanzada'. Y para situar allí una serie de capacidades, incluyendo más tropas, más aportaciones aéreas, marítimas, ciber o espaciales, equipos preposicionados, o más defensas aéreas.

España ya ha contribuido mucho. En mi país de origen, Rumanía, España ha realizado una misión de Policía Aérea, que apreciamos enormemente. Hay presencia de tropas españolas en los países Bálticos. Y vamos a ver qué medidas toman nuestros líderes en Madrid. No vamos a prejuzgar lo que decidirán, pero esperamos contribuciones adicionales de los aliados de la OTAN en el flanco Este.

¿Se aprobará en Madrid la entrada en la OTAN de Finlandia y Suecia? ¿Se levantará a tiempo el veto de Turquía?

Turquía ha expresado lo que consideramos preocupaciones legítimas. Es un país que ha sufrido mucho por el terrorismo. España también ha sido víctima de ataques terroristas en el pasado. Podemos entender la prioridad máxima que supone para cualquier país combatir el terrorismo. Así que yo no llamaría veto, lo consideraría una conversación que está ahora en marcha (entre Turquía, Suecia y Finlandia).

El secretario general, Jens Stoltenberg, ha ofrecido activamente sus buenos servicios para facilitar este diálogo. No puedo decir cuándo dará resultados. Pero estamos convencidos de que Suecia y Finlandia se convertirán en miembros de la OTAN. Y animamos encarecidamente a todas las partes a que dialoguen para encontrar una solución.

Esto sería una excelente incorporación a la OTAN. Se trata de dos democracias impecables, con dos grandes ejércitos, con una reputación internacional magnífica. Y sumarían mucho, no sólo geográficamente en la región Báltica, sino también para el conjunto de la seguridad del área transatlántica.

El hecho de que en la cumbre de Madrid se vaya a aprobar un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania, ¿significa que prevén una guerra muy larga? ¿Debe la comunidad internacional ejercer más presión para un alto el fuego?

Tenemos la obligación moral y estratégica de ayudar a Ucrania en el futuro. La guerra podría durar bastante tiempo. Ahora mismo ya estamos viendo una guerra de desgaste, vemos artillería masiva que está provocando daños en los dos bandos. Así que está claro que -antes de llegar a una solución política, que siempre es deseable- el resultado de la paz dependerá de la realidad en el campo de batalla.

"Tenemos la obligación moral y estratégica de ayudar a Ucrania también en el futuro. La guerra podría durar bastante tiempo"

Los aliados siguen queriendo apoyar a Ucrania. Esto se hace de forma bilateral, no a través de la OTAN. Lo que la OTAN está haciendo -completando el apoyo militar y letal que suministran los aliados y los socios- es proporcionar apoyo no letal a Ucrania, que tiene que ver con la resiliencia, el ciberespacio, la lucha contra la desinformación o equipos para protegerse frente a ataques químicos, biológicos o radiológicos.

Además, estamos ayudando para el largo plazo. Porque el apoyo a Ucrania tiene que ser para el largo plazo. Incluso después de que la guerra termine, Ucrania necesitará nuestra ayuda: económica, financiera, reconstrucción. También en la construcción de un ejército moderno. Y ese es el papel de la OTAN. Por eso trazamos esa fina línea divisoria entre lo que los aliados y los socios de la OTAN hacen por Ucrania y lo que la OTAN hace: para garantizar que evitamos el riesgo de una escalada entre la OTAN y Rusia.

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan