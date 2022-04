La Eurocámara pide un embargo "total e inmediato" al petróleo y al gas de Rusia

El Parlamento Europeo se suma a la presión creciente para imponer un embargo energético total contra el Kremlin tras la matanza de Bucha, que ha supuesto un punto de inflexión en la guerra de Ucrania. El pleno de la Eurocámara aprobará este jueves una resolución en la que exige un veto "total e inmediato" a las importaciones de petróleo, carbón, combustible nuclear y gas procedentes de Rusia.

Una demanda que cuenta con un apoyo aplastante que incluye a la mayoría de las fuerzas políticas. De hecho, la resolución está firmada por los populares, socialistas, liberales, verdes, derecha radical y también parte de la izquierda radical. El único grupo que se ha quedado totalmente al margen es Indentidad y Democracia, donde militan Marine Le Pen y Matteo Salvini.

Los eurodiputados reclaman además que se abandonen por completo los gaseoductos Nord Stream 1 y 2, que conectan directamente Rusia con Alemania a través del mar Báltico, sorteando el territorio de Ucrania. Nada más estallar la guerra, el canciller Olaf Scholz congeló el Nord Stream 2, que está terminado pero aún no ha entrado en funcionamiento. Pero el Nord Stream 1 sigue funcionando con normalidad.

Precisamente, el Gobierno de Berlín acaba de reiterar su rechazo a prescindir del gas y del petróleo rusos. "Si siguiera mi corazón, habría un embargo inmediato sobre todo", ha dicho el ministro de Finanzas, el liberal Christian Lindner, en una entrevista en Die Zeit. Sin embargo, Lindner sostiene que una salida rápida no es factible. Considera "dudoso que esto detenga la maquinaría de guerra en el corto plazo", mientras que Alemania "arriesgaría su estabilidad económica y social".

También el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, que acaba de revalidar su mandato con una amplia victoria, se enroca en su oposición a un embargo energético debido la elevada dependencia de su país respecto al gas ruso. El propio Putin, al que visitó en Moscú poco antes del estallido de la guerra, le ha llamado para felicitarle por su reelección, según ha explicado en una rueda de prensa.

Hungría no cederá a la presión para extender las sanciones al petróleo y gas de Rusia e incluso está dispuesto a pagar las importaciones en rublos como reclama el Kremlin, ha asegurado Orbán. Budapest rompe así filas con la UE, que se ha negado hasta ahora a esta demanda de Moscú y asegura que seguirá abonando la factura en euros.

En su último paquete de sanciones tras la matanza de Bucha, la UE ha anunciado que prohibirá las importaciones de carbón ruso, que suponen unos ingresos para Rusia de 4.000 millones de euros al año. "Es una parte muy pequeña de la factura", admite el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell. La oposición de Alemania, Austria y Hungría impide extender el veto al petróleo y al gas.

En un discurso en la Eurocámara, Borrell ha denunciado que desde el estallido de la guerra la UE ha pagado a Putin 35.000 millones por la energía, es decir, alrededor de 1.000 millones al día. Una cifra que contrasta con los 1.000 millones en total destinados a financiar la entrega de armas a Ucrania. El Alto Representante ha vuelto a pedir a los ciudadanos que bajen la calefacción como forma de reducir la independencia respecto a Rusia.

"Yo comprendo que pedirle a alguien que no tiene calefacción porque no se la puede pagar que baje 1 grado la temperatura es sarcástico. No puede bajar porque ya está a 0. Pero socialmente, podemos sin duda hacer un esfuerzo para reducir y cada kilovatio-hora cuenta. Cada unidad de energía ahorrada es una forma también de contribuir a ganar esta guerra", ha dicho.

"Creo que tarde o temprano también se necesitarán medidas sobre el petróleo e incluso sobre el gas", ha afirmado en el mismo debate el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Por su parte, la jefa de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha confirmado que está estudiando ya cómo implantar un embargo al petróleo, así como medidas para limitar los ingresos que obtiene Rusia del gas, como recargos impositivos o el envío de los pagos a una cuenta de garantía bloqueada.

En la resolución que se aprueba este jueves, la Eurocámara "pide que se introduzca lo antes posible un embargo total e inmediato a las importaciones de petróleo, carbón, combustible nuclear y gas procedentes de Rusia y que se abandonen por completo Nord Stream 1 y 2".

"La prohibición de las importaciones de combustibles fósiles de Rusia tendría un impacto en el crecimiento económico de la UE que correspondería a pérdidas estimadas de menos del 3% del PIB, mientras que las pérdidas potenciales para la economía rusa durante el mismo período ascenderían al 30% de PIB y sería fundamental para detener la agresión rusa", asegura el Parlamento Europeo.

"El quinto paquete de sanciones debe prohibir la importación de carbón, petróleo y gas de Rusia", ha reclamado la presidenta del grupo socialista, Iratxe García. "No hay mejor forma de garantizar nuestra soberanía energética que dejar de depender de tiranos que utilizan sus combustibles fósiles como instrumento de chantaje", sostiene García. "Hay que cortar toda relación económica y diplomática hoy y mañana con el tirano", ha dicho la líder del PP en Bruselas, Dolors Montserrat.

"Nuestra dependencia energética, nuestro dinero, permite la matanza de los ucranianos; el asesinato de compatriotas europeos cuyo único crimen fue soñar con la libertad. ¿No es evidente que nuestro gas está manchado de la sangre de inocentes? ¿No somos los responsables de financiar este monstruo?", denuncia el portavoz de Ciudadanos, Luis Garicano.

"El nuevo paquete de sanciones es un paso en la buena dirección, pero hay que ir más allá. El Grupo de los Verdes pide un embargo inmediato y total de todas las importaciones de gas, petróleo, carbón y combustibles nucleares rusos. La UE necesita inversiones masivas en energías renovables y eficiencia energética", ha afirmado el eurodiputado de En Comú Podem, Ernest Urtasun.

