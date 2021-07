Francia desaconseja reservar vacaciones en España y Portugal por la Covid

Francia desaconseja a sus ciudadanos que reserven vacaciones en España y Portugal por la explosión de contagios en estos dos países, que están entre sus principales destinos turísticos, y estudia aplicar medidas de restricción a los viajes.

"Los que todavía no han reservado, eviten Portugal y España en sus destinos", señaló este jueves en la televisión France 2 el secretario de Estado de Asuntos Europeos, Clément Beaune, que dijo que "es un consejo de prudencia, una recomendación en la que insisto".

Beaune lo justificó porque la situación allí es "particularmente preocupante" y precisó que "en los próximos días podría haber un reforzamiento de las medidas" de viaje.

Explicó que siguen de cerca la evolución en Portugal y en España, donde el número de casos se está disparando, "Cataluña en particular, adonde van muchos franceses de fiesta. Atención, mucha prudencia".



Preguntado sobre si algunos países habían llevado a cabo una desescalada demasiado rápida para salvar la temporada turística, respondió: "Eso me temo. Por eso hemos sido extremadamente claros con nuestros socios europeos sobre el hecho de que hace falta un control en las entradas".



También reprochó a España haber permitido la llegada de turistas de países terceros con certificados de vacunas que no han obtenido la certificación de la Agencia Europea del Medicamento (EMA).



El próximo lunes por la mañana está previsto un Consejo de Defensa en torno al presidente, Emmanuel Macron, en el que se va a examinar la adaptación de las reglas de entrada desde países en los que haya habido cambios significativos en la situación epidémica.



Antes de eso, el jefe de la diplomacia francesa, Jean-Yves Le Drian, viaja este viernes a Madrid para entrevistarse con su homóloga española, Arancha González Laya, con la que hablará, entre otros asuntos, de la gestión de la pandemia.



El Gobierno francés lleva varios días advirtiendo de que teme la llegada de una nueva oleada epidémica a finales de julio y está haciendo llamamientos a la población para que se vacune.