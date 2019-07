Petróleo, bancos y propaganda: así financia Rusia la Liga de Salvini

Asoman ahora las primeras pruebas que confirmarían que la Liga, el partido del soberanista y ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, podría estar financiándose de forma oculta a través de dinero ruso.

Era una sospecha que circulaba desde hacía tiempo en los medios de comunicación internacionales, pero sólo la publicación este miércoles de un audio en el periódico digital estadounidense BuzzFeed, podría cambiar definitivamente el esquema político no sólo italiano, sino sobre todo europeo. Con el audio quedaría más que patente que la Rusia de Putin está apoyando económicamente los partidos soberanistas europeos, entre ellos la Liga de Salvini, para que el Viejo Continente pueda estar, antes o después, bajo su zona de influencia.

Salvini, por su parte, tendrá un problema añadido, porque el milanés siempre ha presumido hasta ahora de ser un gran admirador de Donald Trump, desde antes de su elección. Así pues, habrá que comprobar en los próximos días cómo reaccionará el presidente americano ante un escenario en el que Europa, en transición dentro del logo de la UE, pueda ser un botín geopolítico a repartir como hace 75 años.

La Liga de Salvini, según lo detallado en los últimos días por los medios de comunicación italianos, habría podido percibir 65 millones de dólares procedentes de Rusia. ¿Cómo? A través de la compra de petróleo y un considerable descuento en el precio, provocando una diferencia económica necesaria para financiar, de manera oculta, el partido soberanista de Matteo Salvini.

La operación tiene relación con la venta por parte de una importante empresa petrolera rusa de 3 millones de toneladas de petróleo a la compañía energética italiana ENI por un total de 1.500 millones de euros. Se calcula que con un 4% de descuento la Liga tenía financiación suficiente. En la operación, se habla de la posibilidad de intervención de bancos italianos y suizos para las transacciones.

El audio publicado por BuzzFeed, se grabó el 18 de octubre de 2018, cuando tres rusos y tres italianos se reunieron en el Hotel Metropol de Muscú, en Rusia. Entre ellos figura Gianluca Savoini, hombre de confianza de Salvini y personaje destacado de la Liga que desde hace mucho tiempo se dedica a las relaciones internacionales del partido, especialmente con Rusia.

Europa más cerca de Rusia

En la grabación, de 75 minutos de duración, se menciona la importancia de ayudar a la Liga de Salvini de cara a las elecciones europeas del pasado mayo, cuando todavía faltaban 7 meses para el evento electoral. “Queremos cambiar Europa. La nueva Europa tiene que estar mucho más cerca de Rusia, como antes, porque queremos retomar nuestra soberanía. Salvini es el primero que quiere cambiar Europa, junto a nuestros aliados en Europa”, pronuncia Savoini, quien ya ha concedido una entrevista al diario La Repubblica en la que niega todo, incluso que la que se oye sea su voz: “Hoy es muy fácil manipular un fichero, cortar frases, modificar la voz […]. No he hecho nada de ilegal en mi vida y no ha llegado ningún dinero”.

“Nunca he cogido un rublo, un euro, un dólar o un litro de vodka por parte de Rusia”, comenta Matteo Salvini prometiendo querellas a diestro y siniestro, cuando, por otro lado, el vicepresidente del Gobierno italiano no accede a desmentir o negar el contenido de los audios publicados por BuzzFeed que, por cierto, ya están a disposición de la Justicia italiana. Y es que la Fiscalía de Milán ya tiene en marcha una investigación para comprobar si, efectivamente, la Liga ha recibido de alguna forma dinero ruso como resultado de un acuerdo.

Los magistrados Sergio Spadaro y Gaetano Ruta, expertos en delitos económicos transnacionales, serán los encargados de reconstruir los hechos sobre la base de la información obtenida no sólo por el audio de BuzzFeed, sino sobre todo por el reportaje de investigación publicado el pasado febrero por el semanal italiano L’Espresso que ofreció importantes detalles en relación al caso Rusia-Liga.

Por otro lado, también hay que tener presente que la Liga ya está en el ojo del huracán por haber estafado 49 millones de euros entre 2008 y 2010 a daños del Estado italiano, una cifra que tendrá que devolver a plazos. Según el ex primer ministro italiano Matteo Renzi, “parte de los 49 millones que la Liga tiene que devolver los ha empleado para crear su máquina de la propaganda en Facebook”, tal como afirmó hace unos meses.

"Confianza en Salvini"

El presidente del Gobierno italiano, Giuseppe Conte, mediador entre los dos socios del actual Ejecutivo transalpino, el Movimiento 5 Estrellas y la Liga; asegura que tiene “confianza en el ministro Salvini” y añade: “Sé que hay una investigación en marcha, que la Justicia haga su trabajo. Cada uno tiene su responsabilidad y se harán las comprobaciones oportunas”, dijo ayer a los medios de comunicación del país con su habitual tono institucional super partes.

“¿Dinero desde Rusia para la Liga y en contra del euro? Salvini tiene que aclarar inmediatamente lo que está ocurriendo”, afirma Nicola Zingaretti, actual secretario general del reformista Partido Democrático (PD). Por su parte, el Movimiento 5 Estrellas, asegura en sus redes sociales que “Italia es un país autónomo y quien se postula para representarlo tiene que defender los intereses de Italia y no de otros países. Nosotros somos libres y siempre lo seremos”. El líder de la formación, Luigi Di Maio, añade: “Estoy cada vez más orgulloso del Movimiento 5 Estrellas. Nosotros siempre hemos recibido financiación solamente a partir de las donaciones voluntarias”.

La falta de contundencia en la condena del Movimiento 5 Estrellas hacia sus socios minoritarios de Gobierno se explica con dos razones: primero, porque el caso necesitará una investigación por parte de la Justicia italiana; y segundo, porque la continuidad del actual Ejecutivo de Conte depende, en esencia, de la buena relación entre las formaciones de Di Maio y Salvini que, según qué época, no siempre brilla por su sintonía.