"Sólo 15 minutos más y Notre Dame se hubiera destruido por completo", según el Gobierno francés

Sólo 15 minutos salvaron a la catedral de Notre Dame de la destrucción total. Así lo ha asegurado el número dos del Ministerio del Interior francés, Laurent Nuñez. "Poniendo en peligro sus vidas, los bomberos lucharon contra el fuego desde el interior de las torres. 15 minutos más y el edificio se habría perdido. Aplaudo su heroísmo y el de todos sus camaradas", ha explicado Nuñez.

Las autoridades francesas priorizan la hipótesis de un origen accidental del incendio que devastó durante horas la catedral Notre Dame de París y los investigadores han comenzado ya a interrogar a los testigos.

"Nada por ahora va en la línea de un acto voluntario", destacó en declaraciones a la prensa el fiscal de París, Rémi Heitz, que es el responsable de la investigación.

Heitz explicó que los expertos tendrán que hacer constataciones en el lugar de los hechos, pero que no las podrán efectuar hasta que no entren en el edificio, algo que por el momento "no es posible porque no es estable".

Según su relato, hubo una primera alerta a las 18.20 (16.20 GMT) pero la constatación del fuego llegó 23 minutos más tarde en el envigado. Entre tanto, se había procedido a la evacuación de la basílica.

Vídeo del incendio de Notre Dame en París Rocío Montes

La Fiscalía abrió el mismo lunes por la noche una investigación por "destrucción involuntaria por incendio".

Este martes por la mañana, el ministro de Cultura francés, Franck Riester, ya había avanzado que la hipótesis más probable era la de un incendio accidental que pareció iniciarse en torno a la aguja de la catedral donde se estaban realizando obras de restauración, para lo cual se había montado un andamiaje de 100 metros de altura.

Cinco empresas trabajaban en esa restauración y los interrogatorios de la quincena de empleados que estaban presentes han comenzado.

Se salvó por media hora

El salvamento de la catedral de Notre Dame de París "se jugó en un cuarto de hora o en media hora", según el secretario de Estado francés de Interior, Laurent Nuñez, que narró que en ese lapso de tiempo un grupo de bomberos subió a las torres y pudo evitar su derrumbe.

"Una veintena de funcionarios, poniendo en peligro sus vidas entraron en las dos torres para abordar el fuego desde el interior y eso permitió salvar el edificio", señaló el número dos de Interior desde la explanada de la catedral.

Nuñez aseguró que la preocupación ahora de las autoridades es "la seguridad del edificio" y reveló que se han detectado "algunos puntos vulnerables", sobre todo en las bóvedas y en una parte del transepto norte, lo que ha llevado a evacuar cinco edificios de viviendas colindantes con carácter preventivo.

Durante las próximas 48 horas se van a prolongar los trabajos para asegurar la estructura del edificio en aquellos puntos más sensibles, agregó.

Una vez finalizados, se podrá entrar en el edificio para rescatar las obras que todavía quedan en su interior, algunas de las cuales no han resultado dañadas, agregó.