El impresionante vídeo del interior de Notre Dame tras el fuego devastador

Notre Dame aguanta en pie pese a las imágenes y a los presagios a lo largo de la tarde-noche de este lunes. Según el Gobierno de Francia, la catedral de París se salvó por apenas 15 minutos, en la que los bomberos, en el momento crucial, salvaron uno de los mayores tesoros patrimoniales del continente.

Que haya sobrevivido a las llamas no significa que no requiera de una larga y costosa restauración. Los daños, que en apariencia afectan especialmente a la parte superior, más concretamente a la que ya era objeto de obras, no son menores dentro del templo, donde 'llovió' material en llamas.

Uno de los profesionales que participaron en las tareas de extinción y que ahora se ocupan de asegurar el lugar y dar cuenta de los daños ha grabado imágenes desde el interior, paseando por el mismo lugar que hace apenas unas horas llenaban fieles y turistas, como ha sido durante décadas.