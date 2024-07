Condenado un español a 8 años de cárcel en Camboya por conspirar contra el Gobierno e insultar al Rey

Un tribunal de Camboya ha condenado este martes a penas de entre 6 y 8 años de cárcel a nueve activistas camboyanos y uno español, que no se encuentra en el país, por conspirar contra el Gobierno e insultar a la monarquía en el marco de su trabajo en favor del medioambiente.



El español Alejandro González Davidson, fundador de la galardonada ONG Mother Nature, fue sentenciado en rebeldía a ocho años de prisión por conspiración (artículo 453 del Código Penal) e insultos al Rey (artículo 437), al igual que Yim Leanghy y Sun Ratha, informó en un comunicado el colectivo defensor de los derechos humanos Licadho.



Los otros activistas, Ly Chandaravuth, Long Kunthea, Phuon Keoraksmey, Pork Khoeuy, Binh Piseth, Thun Ratha y Rai Raksa, algunos de ellos miembros de Mother Nature, recibieron una condena de seis años de cárcel por vulnerar el artículo 453.

"Motivaciones políticas"

En una conversación telefónica con Efe, González Davidson indicó que el juicio tiene "motivaciones políticas" y que el objetivo de las autoridades es amedrentar a los activistas para que no se atrevan a denunciar injusticias.



"El régimen quiere que (los activistas) se vayan del país, pero ellos no se han ido, han marchado hoy hasta el tribunal sabiendo lo que les podía caer (...) Los cambios solo se logran quedándose en el país", indicó el activista, residente en Barcelona.



El español precisó que la Fiscalía ha usado como pruebas vídeos realizados por Mother Nature en los últimos años sobre acciones para proteger el medioambiente, así como una conversación de varios activistas grabada en el programa Zoom.



El artículo 453 castiga los "complots" para realizar actos de violencia que "pongan en peligro las instituciones" de Camboya o la "integridad del territorio nacional", mientras que el artículo 437 tipifica como delito la lesa majestad.



González Davidson afirmó que las autoridades han emitido una orden de arresto contra todos los activistas condenados, que van a apelar la decisión y se enfrentan a condiciones precarias en las cárceles.



El activista español fue expulsado del país en 2015 por actividades relacionadas con su defensa del medioambiente tras más de dos décadas en Camboya, que le deniega el acceso al país.



Licadho (acrónimo de la Liga Camboyana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos) señaló que cuatro de los activistas, Ratha, Kunthea, Keoraksmey y Chandaravuth, fueron detenidos "de manera violenta" frente al tribunal en Nom Pen tras la sentencia.



Los cuatro participaron en una marcha pacífica de protesta antes de la vista, pero no entraron en la corte.



"Los activistas de Mother Nature llevan años sufriendo acoso, amenazas y acusaciones penales por su pacífico activismo medioambiental", explicó Licadho.



Human Rights Watch denunció este martes que el primer ministro camboyano, Hun Manet, al igual que su padre, el exmandatario Hun Sen, han ignorado repetidamente los llamamientos de expertos de la ONU para que aborden la creciente limitación del espacio de la sociedad civil y de los defensores de los derechos humanos en el país.



Mother Nature, fundado en 2012, fue galardonado el pasado noviembre en Estocolmo con el prestigioso premio Right Livelihood por "proteger la naturaleza y apoyar la democracia".



En 2015, lograron paralizar la construcción de una presa en el valle de Areng y también consiguieron la revocación de la licencia a dos compañías dedicadas a extraer arena en estuarios de varios ríos, entre otras acciones a favor del medioambiente.