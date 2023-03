Kim Jong-un presenta sus nuevas ojivas nucleares, más potentes y con capacidad de llegar a EEUU

Corea del Norte ha presentado nuevas ojivas nucleares más pequeñas y ha prometido producir más material nuclear apto para armas. De esta forma, Kim Jong-un, que ha visitado el Instituto de Armas Nucleares de Pyongyang para inspeccionar estas nuevas armas tácticas, confirma su intención de ampliar el arsenal del país al mismo tiempo que un portaaviones estadounidense ha llegado a Corea del Sur para intensificar las maniobras militares.

La agencia de noticias estatal KCNA publicó fotos de las ojivas, apodadas 'Hwasan-31' ('Volcán-31'), mientras el líder Kim Jong-un, al que se ve muy involucrado, supervisaba la tecnología utilizada para montar ojivas en misiles balísticos, así como planes de operaciones de contraataque nuclear.

Junto a las cabezas Hwasal-31 aparecen también tres de los sistemas armamentísticos que el régimen ha testado repetidamente en los últimos meses, y con especial insistencia en los últimos días: los proyectiles de crucero estratégicos Hwasal-1 y Hwasal-2 y misiles balísticos de corto alcance KN-23.

El líder norcoreano, Kim Jong Un, inspecciona ojivas nucleares Pyongyang. Reuters

En ese sentido, la KCNA informó hoy también de que los dos KN-23 que el régimen disparó el lunes fueron "equipados con ojivas nucleares simuladas" y que estallaron unos 500 metros sobre el objetivo simulado en un islote frente a la ciudad de Kim Chaek, en la costa nororiental, tal y como muestran fotos del ensayo.

Los expertos afirman que las imágenes podrían indicar avances en la miniaturización de cabezas nucleares potentes, pero lo suficientemente pequeñas como para montarlas en misiles balísticos intercontinentales capaces de alcanzar Estados Unidos.

"Tiene algo más potente en un espacio más pequeño. Eso es preocupante", dijo a Reuters Kune Y. Suh, profesor emérito de ingeniería nuclear en la Universidad Nacional de Seúl, comparando las nuevas cabezas nucleares con la versión de 2016.

Kim Dong-yup, un exoficial de la marina surcoreana que enseña en la Universidad de Kyungnam, dijo que lo más probable es que las ojivas estuvieran diseñadas para su uso con al menos ocho plataformas de lanzamiento diferentes enumeradas en carteles en la pared, incluidos misiles y submarinos.

Un aviso serio

Las imágenes difundidas demuestran que Pionyang está diseñando cada vez más tipos de armas nucleares que puedan usarse en las cercanías de su territorio. "No se limitan a misiles tácticos, sino que parecen ser ojivas miniaturizadas, ligeras y estandarizadas que pueden montarse en varios vehículos", afirmó Kim Dong-yup a Reuters.

"Ahora que los vehículos de lanzamiento están casi listos, fabricarían cabezas nucleares para asegurar la capacidad de segundo ataque -quizás cientos, no docenas- mientras hacen funcionar centrifugadoras aún más duras para obtener material nuclear apto para armas", añadió.

El régimen lanza así una advertencia cada vez más inequívoca tras haber clamado contra las grandes maniobras militares que estos días llevan a cabo Seúl y Washington cerca de su frontera, unos ejercicios que superan en escala a nada visto antes en la península y que Pionyang considera un ensayo para invadir su territorio.

La KCNA, por su parte, se ha limitado a explicar que Kim Jong-un ordenó la producción de materiales de grado armamentístico de una "manera previsora" para aumentar su arsenal nuclear "exponencialmente" y producir armas poderosas.

También ha argumentado que el enemigo de las fuerzas nucleares del país no es un Estado o grupo específico, sino "la guerra y el desastre nuclear en sí mismos", y que la política de ampliación del arsenal tiene como único objetivo la defensa del país, y la paz y la estabilidad regionales.

La agencia ha comunicado que Kim también ha sido informado sobre un sistema integrado de gestión de armas nucleares basado en TI llamado Haekbangashoe, que significa "disparador nuclear", cuya precisión, fiabilidad y seguridad fueron verificadas durante los recientes simulacros de un contraataque nuclear.

Tensiones con EEUU

Corea del Norte ha estado aumentando las tensiones, disparando misiles balísticos de corto alcance el lunes y realizando un simulacro de contraataque nuclear la semana pasada contra Estados Unidos y Corea del Sur, a los que acusó de ensayar una invasión con sus ejercicios militares.

El ejército norcoreano simuló una explosión nuclear con dos misiles balísticos tácticos equipados con ojivas simuladas durante el entrenamiento del lunes, al tiempo que volvió a probar un dron de ataque submarino con capacidad nuclear entre el 25 y el 27 de marzo.

El avión no tripulado submarino, llamado Haeil-1, alcanzó un objetivo en las aguas de la costa noreste después de navegar a lo largo de un curso "irregular y ovalada" 600 kilómetros durante más de 41 horas, dijo la KCNA.

El presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, afirmó que Corea del Norte no se merece "ni un céntimo" de ayuda económica mientras impulsa su desarrollo nuclear, según su portavoz.

También este martes, un grupo de ataque de un portaaviones estadounidense encabezado por el USS Nimitz atracó en la base naval de Busan en Corea del Sur después de realizar ejercicios marítimos conjuntos. Fue la primera visita del portaaviones en casi seis años y coincide con el 70 aniversario de la alianza de los dos países.

El contralmirante Kim Ji-hoon, de la Armada de Corea del Sur, dijo que los ejercicios conjuntos estaban destinados a mejorar la disuasión extendida de Estados Unidos, la capacidad militar, especialmente las fuerzas nucleares, para disuadir los ataques contra sus aliados, dadas las amenazas crecientes del Norte.

El comandante del grupo de ataque, el contraalmirante Christopher Sweeney, dijo que sus barcos estaban preparados para cualquier contingencia. "No buscamos conflictos con la RPDC. Buscamos la paz y la seguridad. No seremos coaccionados, no seremos intimidados y no iremos a ninguna parte", dijo a los periodistas.

