La ejecución de la retirada de Afganistán "refuerza la imagen de EEUU como un aliado poco fiable"

José Luis Calvo Albero, coronel de Infantería del Ejército de Tierra, que entre sus muchos destinos a lo largo de su carrera se cuenta Afganistán, cree que "la situación en el país no es más difícil que en Congo o Somalia" y que "la tristeza es no haber sido capaces de encontrar la fórmula para resolver estos problemas”.

Para este coronel "la retirada es lógica desde un punto de vista estratégico, pero se ha fracasado en la ejecución, en la salida. El rápido avance de los talibanes y el caos en el aeropuerto de Kabul refuerzan la imagen de Estados Unidos (EEUU) como un aliado poco fiable, una sombra que le persigue desde Vietnam y que va a ser aprovechada por Rusia y China". Algo especialmente peligroso si se tiene en cuenta que "muchos países dependen de EEUU para mantener su seguridad, entre ellos nosotros y toda la UE, pero también Taiwán, Corea del Sur o Japón".

En la misma línea Nicolás de Pedro, Head of Research and Senior Fellow del Institute for Statecraft de Londres, ha señalado que Rusia o China sabrán aprovechar esta "erosión de la credibilidad de EEUU" en la "competición estratégica que vamos a afrontar en esta década". Y es que, en su opinión, "desde el punto de vista estratégico la caída de Afganistán en manos de los talibanes va a tener mucho más impacto que la propia retirada de tropas occidentales, que estaba decidida hace tiempo y que algunos países ya habían llevado a cabo".

Por su parte, Manuel R. Torres Soriano, catedrático de la Universidad Pablo de Olavide, cree que, "aunque existe mucha incertidumbre sobre el futuro del país, siendo igual de radical que hace unas décadas el movimiento talibán es ahora más pragmático y por tanto mucho más peligroso que antes", pues "están dispuestos a sacrificar ortodoxia religiosa por alcanzar objetivos tácticos".

En este sentido, el catedrático de la UPO advierte de que "el vínculo con Al Qaeda no se ha roto en estas dos décadas, pero los talibanes son conscientes de que si trasladan la imagen de que Afganistán se ha vuelto a convertir en refugio de terroristas que atacan a Occidente continuará habiendo intervenciones militares quirúrgicas, así que afrontarán este tema de una manera mucho menos provocativa y será difícil que los países occidentales puedan tomar represalias contra un régimen así".

Estas son algunas de las conclusiones del webinar 'Afganistán, el desafío para Occidente' organizado por el Instituto de Seguridad y Cultura.

En cuanto a posibles escenarios, a corto plazo los tres ponentes se han mostrado de acuerdo en que la principal incógnita a despejar es "si el régimen talibán se mantendrá o asistiremos a una nueva guerra civil". Más allá, De Pedro ha querido destacar que "los talibanes han llegado a un acuerdo con Rusia para tener una agenda no expansiva; si esto se logra, los países de la región podrán convivir". En su opinión, "si los talibanes son capaces de controlar el territorio, la nueva situación será recibida con aceptación por parte de la región". "El eslabón más débil", ha advertido, "es Tayikistán y Rusia va a aprovechar esto para reforzar su posicionamiento allí".

En este sentido, los tres ponentes se han mostrado de acuerdo en contextualizar la situación y evitar caer en el fatalismo. Como ha señalado Torres Soriano, "es el momento de pensar en lo que se ha hecho mal, pero también en los aciertos conseguidos, sin dejarse arrastrar por el mal momento actual”.

El webinar ha abordado cómo se ha llegado a una situación en la que Afganistán ha caído bajo control talibán en tiempo récord y los posibles escenarios a corto y medio plazo, todo con un enfoque geoestratégico y con la vista puesta en las consecuencias que puede tener para España, la Unión Europea y el conjunto de Occidente.

