Los talibanes acechan Kabul dos décadas después mientras EEUU comienza a evacuar su embajada

La ofensiva de los talibanes avanza con fuerza por Afganistán y ya son 26 las capitales regionales capturadas de las 34 en las que se divide el país. Desde que el pasado mes de mayo las fuerzas estadounidenses comenzaran a abandonar el terreno, los insurgentes han ido despojando al Gobierno -a día de hoy solo controla ocho capitales de provincia- en lo que ya es el mayor avance en dos décadas de guerra.

Las últimas plaza en caer, este mismo sábado, fueron Gardiz, Nilli y Jalalabad, la quinta ciudad más grande de Afganistán y la más importante de la zona este. Con ellas, los talibanes ha estrechado el cerco sobre Kabul y desencadenado el pánico en parte de la población de la capital, que huyen de las zonas dominadas hacia la capital mientras EEUU comienza la evacuación de su embajada.



En la oficina de registro de Kabul, donde se llevan a cabo los procedimientos necesarios para la obtención de nuevos pasaportes, una marea humana trata en las últimas horas a la desesperada de entrar. Otros se apelotonan frente a los cajeros automáticos, muchos de ellos sin efectivo, para recuperar sus ahorros y estar listos en caso de que tengan que abandonar de urgencia el país.



Las calles de Jalalabad tras el avance talibán. Reuters

Los talibanes se encuentran solo a un centenar kilómetros de Kabul y la presión aumenta para tratar de encontrar una salida de urgencia ante la probable caída de la ciudad, un temor que se cierne sobre funcionarios públicos, académicos, periodistas y, sobre todo, entre aquellos que han trabajado con alguno de los países que enviaron tropas a Afganistán para combatir a los insurgentes.

En menos de un mes tendrá lugar el 20 aniversario de los atentados del 11-S en Estados Unidos, unos ataques que desencadenaron semanas después de la invasión estadounidense. Desde entonces son decenas de miles los afganos que han trabajado de algún modo con los "invasores", según la terminología talibán, estadounidenses o de los países miembros de la OTAN, como intérpretes, cocineros, conductores, o personal especializado.

El Gobierno estadounidense, que ha elevado este sábado el despliegue para completar la evacuación de su personal hasta "aproximadamente 5.000" militares, asegura que a principios de agosto tramitaba unas 20.000 solicitudes de visado de afganos que ayudaron a sus soldados junto a sus familiares, al menos 50.000 personas más.

En un extenso comunicado, el presidente, Joe Biden, justificó su decisión de seguir adelante con la retirada militar de Afganistán a pesar del extraordinario avance de los talibanes. "Un año más, o cinco años más, de presencia militar estadounidense no habría marcado ninguna diferencia si los militares afganos no pueden o no van a mantener el control de su propio país", subrayó.

Insurgentes en Herat. Reuters

El Presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, aseguró este sábado que la "máxima prioridad" del Gobierno afgano reside en la movilización de las fuerzas de seguridad para lograr detener la captura de más capitales regionales en el país. "Bajo la situación actual, la removilización de las fuerzas de seguridad es nuestra máxima prioridad y se están tomando las medidas necesarias para este propósito", apuntó.

Evacuación

La organización Human Rights Watch (HRW) advirtió también este sábado que los gobiernos extranjeros presentes en Afganistán "deben priorizar la entrega de visados y ayudar a garantizar un paso seguro para los civiles a quienes los talibanes pueden atacar debido a su trabajo o estatus anterior, junto con sus familiares".

"Los talibanes tienen un largo historial de abusos o asesinatos a civiles que consideran 'enemigos'", apuntó la directora para Asia de HRW, Patricia Gossman, y agregó que, tanto los gobiernos como las oficinas de la ONU, "deben brindar protección y asistencia a los afganos en riesgo y hacer que el procesamiento de los documentos de viaje y el transporte sea una prioridad".

La organización también pidió a los gobiernos que suspendan "de inmediato" todas las deportaciones y retornos forzosos a Afganistán, ya que "los afganos que huyen de Afganistán deben tener oportunidades significativas para solicitar asilo".

Sin embargo, países como Austria anunciaron que mantienen sus planes de deportar a los afganos cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas, pese al avance de los talibanes y la suspensión de las expulsiones por parte de otros miembros de la Unión Europea como Alemania, Dinamarca, Países Bajos o Francia.

