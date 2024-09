Los 'Navy Seals' llevan más de un año entrenando para defender Taiwán de la posible invasión china

El Equipo 6 de la Marina estadounidense lleva más de un año entrenando en su cuartel general de Virginia Beach, Dam Neck, para un posible conflicto sobre Taiwán, dado que "no creen que el conflicto sea inevitable o inminente". Esta es la información revelada por el El Financial Times, y es coherente con el anuncio tantas veces repetido por Xi Jinping. Que China sigue comprometida con su unificación, un eufemismo que refleja su voluntad de anexionarse Taiwán y otras islas.

El Center for Strategic and International Studies afirma que Pekín está aumentando los efectivos de su armada y guardacostas en torno a Taiwán y sus islas periféricas. De hecho, la investigación titulada The Ambitious Dragon: Beijing's Calculus for Invading Taiwan' del comandante Kyle Amazon y el capitán retirado Dane Egli destaca que el Ejército Popular de Liberación se prepara para tomar a Taipéi por la fuerza para 2027 y pretende tener la situación resuelta para 2030.

La relación diplomática entre Washington y Pekín se encuentra en su momento más tenso. En julio, Lin Jian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, anunció que Pekín suspenderá las negociaciones de armas nucleares después de haberlas reanudado en noviembre. El apoyo de Estados Unidos a Taiwán significa, a sus ojos, una "interferencia en asuntos internos chino socavando su soberanía e integridad territorial". Incluso la embajada china en Washington, señala Financial Times, dijo que Taiwán era "el núcleo de los intereses de China y la primera línea roja que no debe cruzarse en la relación entre China y Estados Unidos".

En los últimos años, las Fuerzas Armadas han recibido formación norteamericana, familiarizándose con las tácticas y maniobras militares de Estados Unidos. Por otro lado, el CSIS indica que el Ejército chino posee actualmente 234 buques de guerra, lo que lo convierte en la mayor fuerza marítima del mundo, y dispone del mayor número de aviones de guerra de la región.En diferentes ocasiones, Pekín ha afirmado que la cuestión de la soberanía de Taiwán es un asunto interno. Incluso ha llegado a proclamar que las aguas del estrecho de Taiwán son de China, "una zona económica exclusiva".

Algunos expertos estiman que el conflicto entre Taipéi y Pekín le costaría al mundo aproximadamente el 10% de su producto bruto. El estrecho, de 180 kilómetros de ancho entre la isla y China continental, es crucial para el comercio global, por lo que estaría en el interés de Estados Unidos. Washington está obligado a intervenir en virtud de la Ley de Relaciones con Taiwán firmada en 1979.

En el pasado ya ha habido tres crisis del estrecho de Taiwán. Dos ocurrieron en la década de 1950 y la más reciente en la de 1990. Por el momento, algunos analistas llegan a afirmar que China apostará por un bloqueo de la isla imponiendo un sistema de controles sobre el comercio marítimo y/o aéreo de Taiwán, lo que les presionaría para respetar las demandas de soberanía de Pekín presentadas en la ‘política de una sola China’.