El pasado domingo, el presidente de Taiwán, William Lai, volvió a conmocionar a sus compatriotas con otro discurso nacionalista durante la ceremonia de la Academia Militar de la República de China (Taiwán), que celebró 100 años desde su fundación. En X publicó que no se puede ser un verdadero exalumno de Whampoa (nombre de la academia militar) sin cumplir con la misión de “un cadete leal”: estar comprometidos con la supervivencia de su nación “y el bienestar del pueblo taiwanés”. Por ello, alienta a los jóvenes y a los cadetes a defender su nación protegiendo “la soberanía y garantizando la estabilidad y paz regional”.

La Academia Militar de la República de China fue fundada el 16 de junio de 1924, por Sun Yat Sen, después de la visita de Chiang Kai Shek a la Unión Soviética donde fue instruido en el proceso de la Komintern (comunista internacional). El soviético Mijaíl Borodin sugirió abrir una academia militar en China donde se solidificaran los principios de la República de China: comunidad, paz y armonía. La Academia, construida en el distrito de Whampoa en la China continental, fue relocalizada en Taiwán en 1949, después de la victoria de Mao Tse-tung y la creación de la República Popular China en la parte continental. En 1950, continuó con sus operaciones.

William Lai, quien se autodenomina como “un trabajador pragmático para la independencia taiwanesa”, es un personaje poco querido por Pekín, además de ser considerado como un “alborotador” y “separatista” peligroso en China. Su discurso de la celebración del centenario de Whampoa se centró en que ningún país puede existir sin soberanía y “la República de China sólo puede existir si Taiwán existe”. A ojos de China, de otros países y también de organizaciones como la ONU —que obedece la resolución 2758—, Taiwán es parte de la República Popular China. Después de tres crisis en el estrecho de Taiwán en 1955, 1958 y 1996, el principio de ‘Una sola china’ se estableció en 1992 con la determinación de que existe una sola nación-estado; es decir, Taiwán, Hong Kong y Macao forman parte del territorio chino. Wang Yi, Ministro de Relaciones Exteriores, ha señalado que el principio político no puede ser violado y los intentos separatistas por ‘la independencia de Taiwán’ fracasarán.

Por ello, el presidente consideró importante mencionar en su discurso que los estudiantes y los profesores de la academia comprometidos con defender la nación, deben “distinguir los amigos de los enemigos, y nunca debemos de aceptar una actitud derrochadora que indica que nuestra primera batalla con el enemigo sea nuestra última”. Recitó que los grandes retos a los que estaban por enfrentar son el auge chino y su intención de romper el “statu quo” del estrecho de Taiwán, lo que destruiría a la República de China. Xi Jinping, quien ejerce su tercer término presidencial, avisó al Ejército Popular de Liberación que se preparen a tomar a Taiwán por la fuerza para 2027 y pretende tener la situación resuelta para 2030. Expertos dicen que el conflicto entre Taipéi y Pekín le costaría al mundo aproximadamente 10% de su producto bruto, ya que es crucial para el comercio global.

Según el informe titulado 'The Ambitious Dragon: Beijing’s Calculus for Invading Taiwan by 2030' del Comandante Kyle Amson del ejército estadounidense y el Capitán (retirado) Dane Egli, guardacostas de Estados Unidos, la invasión de la China continental es posible por “la modernización de la defensa del Ejército Popular de Liberación” y “la demografía china con el contexto de los ciclos electorales nacionales y la esperanza de vida del presidente Xi”. Durante una sesión informativa al Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, en mayo de 2022, Avril Haines, Directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, dijo que China observó la reacción de los países contra Rusia, considerando una posible invasión a Taiwán. “El Presidente Xi está analizando el libro de jugadas de Putin en la respuesta internacional”.

El presidente independentista aseguró que pese a que ha habido 100 años de cambios drásticos, el espíritu de Whampoa estará donde sea que esté la República de China. Los verdaderos graduados de la academia son “aquellos que pelearán por la supervivencia, el desarrollo y la seguridad” de Taiwán. Existe un consenso entre diferentes periódicos y medios de comunicación sobre las referencias hechas por Lai hacia al expresidente taiwanés Ma Ying-jeou, mencionando la importancia de defender la soberanía de la nación, mantenerse unidos y hacer sacrificios. La preocupación del presidente yace en la determinación que tiene Pekín en anexionarse Taipéi, eliminando así la República de China.

Wang Yi ha hecho recordatorios a otros Estados sobre la política china, que se opone firmemente a cualquier tipo de interacción oficial entre los países que tengan relaciones diplomáticas con ella y Taiwán. Sostiene que usar la isla para contenerla “es jugar con fuego y últimamente será contraproducente”, ya que de ser necesario, tomará todas las medidas posibles “para defender sus intereses”. Este comentario ha sido reforzado por declaraciones de Xi Jinping, en las que ha expresado que Taiwán es un asunto que debe ser resuelto por los chinos. Se continuará a aspirar una reunificación pacífica, sin nunca “renunciar al uso de la fuerza, reservando la opción de tomar todas las medidas necesarias”.