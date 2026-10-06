Montaje con una fotografía de Donald Trump este lunes en un acto en Nebraska y otra de Nidal Malik Hasan cuanto estaba en el Ejército. Nathan Howard Reuters / Wikimedia Commons

Trump aprueba fusilar al autor del ataque más mortal en una base de EEUU: sería la primera ejecución militar desde 1961

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LO ESENCIAL Las claves Trump ha aprobado ejecutar por pelotón de fusilamiento a Nidal Malik Hasan, exmayor condenado por la masacre de Fort Hood de 2009. Hasan mató a 13 personas e hirió a otras 32 al abrir fuego contra militares en un centro de preparación de soldados en Texas. Condenado a muerte en 2013 por un tribunal militar, Hasan permanece recluido en la prisión militar de Fort Leavenworth, Kansas. De llevarse a cabo, sería la primera ejecución bajo la justicia militar estadounidense desde 1961; el Ejército fijará la fecha y el lugar.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aprobado el fusilamiento del exmayor del Ejército Nidal Malik Hasan, condenado a muerte por matar a trece personas y herir a otras 32 durante el tiroteo de 2009 en la base militar de Fort Hood, Texas.

La decisión ha sido confirmada por el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, que en un mensaje en redes sociales ha apuntado que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, recomendó la ejecución por pelotón de fusilamiento del "yihadista que abrió fuego contra soldados estadounidenses desarmados en Fort Hood en 2009" y que Trump dio su aprobación.

Hasan, que fue condenado a muerte en 2013 por trece cargos de asesinato premeditado y 32 de intento de asesinato premeditado, se encuentra recluido en la prisión militar de Fort Leavenworth, en Kansas. El exmilitar abrió fuego en un centro de procesamiento de personal de Fort Hood el 5 de noviembre de 2009 y gritó "Allahu Akbar" durante el ataque, el más mortífero registrado en una base militar de EEUU.

Si la orden es finalmente llevada a cabo, Hasan, de 56 años, será la primera persona que es ejecutada mediante el sistema de justicia militar desde 1961. Las últimas ejecuciones realizadas por la Administración estadounidense se registraron a finales del primer mandato de Trump.

El secretario del Ejército será ahora el encargado de determinar la fecha y el lugar de la ejecución, según Parnell.

La masacre ocurrió en el punto álgido de la lucha contra el terrorismo tras el 11-S. Hasan, entonces psiquiatra del Ejército con el rango de mayor, abrió fuego dentro del Centro de Preparación para Soldados de Fort Hood, donde militares esperaban para ser desplegados o regresar de misiones en el extranjero.

El terrorista también recibió un disparo durante el incidente y quedó parapléjico. La investigación posterior determinó que Hasan había mantenido contactos con el clérigo radical Anwar al Awlaki, quien se convirtió en una figura destacada de Al Qaeda en la península arábiga.

Hasan fue juzgado por un tribunal militar y se declaró no culpable, aunque actuó como su propio abogado durante el proceso. El 28 de agosto de 2013 fue condenado a muerte por unanimidad de los miembros del tribunal.