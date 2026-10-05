Peltola, la demócrata que puede dar el golpe de gracia a Trump ganando en Alaska el escaño decisivo para el Senado

Peltola, indígena y excongresista, combina posiciones demócratas con apoyo al petróleo y las armas; su ventaja en sondeos queda bajo presión tras denuncias de excolaboradores.

Trump respalda a Sullivan con el anuncio de una posible inversión surcoreana de 54.000 millones en gas natural, aunque Seúl aún no ha decidido participar.

La demócrata centra su campaña en el coste de vida, la pesca y el acceso a combustible, y propone reforzar las refinerías locales y limitar los grandes arrastreros.

Mary Peltola aspira a arrebatar al republicano Dan Sullivan un escaño de Alaska clave para que los demócratas recuperen la mayoría del Senado.

El petróleo aporta millones a las cuentas públicas de Alaska, pero no garantiza gasolina barata para sus habitantes. En Bethel, una ciudad del suroeste del estado, un galón —3,8 litros— de gasolina cuesta diez dólares.

Allí se crio Mary Peltola, la excongresista indígena que amenaza con arrebatarle un escaño a los republicanos en un bastión que Donald Trump ganó por más de trece puntos en 2024.

El presidente ha salido en auxilio de su competidor, el senador republicano Dan Sullivan. Este miércoles lo recibió en el Despacho Oval y aseguró que Corea del Sur aportaría 54.000 millones de dólares a un proyecto para exportar gas natural del estado a Asia.

El presidente atribuyó al senador parte del mérito, presentándolo ante los votantes como alguien capaz de atraer inversiones. Seúl, sin embargo, aclaró que todavía no ha decidido si participará.

La puesta en escena tiene un objetivo electoral: ayudar a Sullivan a conservar un escaño cuya pérdida acercaría a los demócratas a recuperar la mayoría del Senado.

La factura de vivir lejos

Peltola intenta llevar la campaña a una cuestión cotidiana: cuánto cuesta vivir en Alaska. Muchos pueblos están fuera de la red de carreteras y reciben el combustible en barcazas o aviones.

Ese transporte encarece un producto del que dependen los vehículos, la calefacción y la electricidad. La candidata propone ampliar las refinerías locales para abastecer a la población.

Comprar comida también resulta caro. Por eso, para muchas familias indígenas, pescar salmón permite llenar el congelador y depender menos del supermercado.

Cuando las capturas disminuyen, esa economía doméstica se resiente. Peltola, que trabajó como pescadora y dirigió una organización indígena dedicada a proteger la pesca, expresó esa preocupación ante el Congreso en 2021: "Solo intentamos alimentar a nuestras familias".

Los candidatos rivales por Alaska, Dan Sullivan y Mary Peltola, se saludan en una conferencia energética. REUTERS/Kerry Tasker

La candidata dirige parte de sus críticas contra las flotas industriales de fuera de Alaska, cuyas redes capturan salmones accidentalmente cuando buscan otras especies.

Propone prohibir los grandes barcos de arrastre que procesan el pescado a bordo y acusa a esas compañías de perjudicar a las comunidades locales. Sullivan también quiere reducir las capturas accidentales, pero defiende mejorar los equipos de pesca y reforzar los controles.

La pesca depende además de servicios públicos: los estudios sobre las poblaciones de peces ayudan a fijar cuánto se puede capturar y las previsiones meteorológicas permiten planificar las salidas con seguridad.

Peltola reprocha a Sullivan haber respaldado los recortes de Trump en los organismos federales que realizan esas tareas. El senador responde que ha conseguido fondos adicionales para mantener las investigaciones pesqueras.

Una demócrata difícil de encasillar

Peltola llegó al Congreso en 2022 tras derrotar a Sarah Palin, la exgobernadora republicana de Alaska y excandidata a la vicepresidencia de EEUU en 2008. Se convirtió así en la primera indígena del estado elegida al Congreso.

Defiende el derecho al aborto, pero también la posesión de armas. En 2024 recibió el respaldo de la Asociación Nacional del Rifle, el influyente grupo que combate las restricciones a su venta.

Es un apoyo poco habitual para una candidata demócrata y una muestra de su capacidad para conectar con el electorado conservador.

Su defensa del petróleo también la distancia de parte de su partido. Peltola presionó al Gobierno de Biden para que aprobara Willow, un gran proyecto petrolero en el norte de Alaska autorizado en 2023 pese a la oposición de organizaciones ecologistas.

Reivindica aquella intervención como una prueba de que puede defender los intereses del estado frente a los dirigentes demócratas de Washington.

Esa relación con Washington resulta decisiva: el Gobierno federal es propietario de cerca del 60% del territorio de Alaska y controla los permisos para explotar sus recursos.

Sullivan advierte de que elegir a Peltola daría más poder en el Senado a los demócratas que quieren limitar las perforaciones. Ella intenta convencer a los votantes de que su trayectoria pesa más que la etiqueta de su partido.

Dos Sullivan y una mayoría en juego

Las elecciones del 3 de noviembre tendrán una peculiaridad: en la papeleta aparecerán dos Dan Sullivan, ambos republicanos. Además del senador, se presenta un maestro jubilado de Petersburg que asegura haberse lanzado a la carrera por su descontento.

Trump sostiene, sin aportar pruebas, que los demócratas promovieron su candidatura para confundir a los votantes y restar apoyos al senador. Tanto el profesor como Peltola niegan haberse coordinado.

En Alaska, los electores ordenan los candidatos por preferencias. Si nadie supera el 50%, se elimina al menos votado y sus apoyos pasan al siguiente candidato indicado en cada papeleta que siga en la carrera. Los votos del profesor podrían beneficiar así tanto al senador Sullivan como a Peltola.

La demócrata encabezó las primarias de agosto y un sondeo encargado por AARP, una organización que defiende los intereses de los mayores de 50 años, le daba un 53% frente al 47% de Sullivan al simular esas transferencias.

Pero la encuesta, publicada el 17 de septiembre, precede a las acusaciones sobre el trato de Peltola a su equipo. El New York Times recogió testimonios de antiguos empleados que hablaron bajo anonimato por temor a represalias profesionales.

Describieron gritos, insultos y expresiones homófobas. El diario también relató un presunto empujón en el pecho a un trabajador cuando la entonces congresista no encontraba un documento para una reunión.

#AlaskaSenate



(NYT) Angry Outbursts, Slurs and Firings: Tumult Rocks a Key Senate Campaign



Democrats hope that Mary Peltola can flip a Republican Senate seat in Alaska. Former aides describe a campaign and congressional office marked by chaos.https://t.co/1IuaXjQ8cr — Politics & Poll Tracker 📡 (@PollTracker2024) September 24, 2026

Su campaña negó algunas acusaciones y reconoció otras, pero rechazó que existiera un patrón de abusos. Recordó que Peltola perdió a su madre y a su marido en 2023 y admitió que tuvo dificultades para afrontar el duelo. Sullivan ha aprovechado el relato para cuestionarla.

Los republicanos controlan 53 de los 100 escaños del Senado. Para recuperar la mayoría, los demócratas necesitan arrebatarles cuatro y conservar los suyos.

Varios sondeos de septiembre sitúan a sus candidatos por delante en Carolina del Norte, Iowa y Texas, tres escaños ahora republicanos. Alaska podría aportar el cuarto.

Para Trump, perder la Cámara supondría afrontar los dos últimos años de su presidencia con una oposición capaz de bloquear sus nombramientos y frenar su agenda.