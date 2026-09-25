Muere uno de los espectadores heridos en el atentado contra Trump de 2024: demandó al Gobierno por negligencia

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Las claves Generado con IA James Copenhaver, herido en el atentado contra Trump en 2024, falleció esta semana a los 76 años en Pittsburgh. Copenhaver y su esposa demandaron al Gobierno federal por supuesta negligencia en la protección durante el mitin de Trump. El ataque dejó otras dos víctimas: David Dutch, que sobrevivió, y Corey Comperatore, que murió protegiendo a su familia. El agresor, Thomas Crooks, fue abatido por francotiradores tras disparar desde una azotea durante el acto de campaña.

James Copenhaver, un hombre que resultó herido durante el intento de asesinato contra el presidente de EEUU, Donald Trump, en un acto de campaña el 13 de julio de 2024, falleció esta semana, indicaron este viernes medios estadounidenses.



Copenhaver recibió disparos en el brazo y en el abdomen, lo que le dejó secuelas y le obligó a caminar con bastón desde entonces. El hombre, de 76 años, murió el miércoles en el Hospital West Penn de Pittsburgh, especificó este viernes la emisora NPR.



Su abogado, Joseph Feldman, no especificó en su comunicado si su fallecimiento está directamente relacionado con las heridas sufridas en 2024.

Copenhaver y su mujer, Marianne, denunciaron en junio al Gobierno federal, alegando que tanto el Servicio Secreto como el Departamento de Seguridad Nacional no garantizaron una protección adecuada durante el mitin de Trump, en la que el ahora mandatario resultó herido en una oreja.



En un mensaje publicado en la red Truth Social el jueves, el líder republicano calificó a Copenhaver de "auténtico patriota estadounidense", y destacó que hizo gala de una "tremenda valentía y coraje", además de mantener un "espíritu positivo" a pesar de las dificultades.



Según recordó NPR, en el mitin de Butler, Pensilvania, recibieron disparos otras dos personas del público: David Dutch, que sobrevivió, y Corey Comperatore, que falleció al proteger a su familia de las balas con su cuerpo.

El atacante de Trump, Thomas Crooks, de 20 años, disparó desde la azotea de un edificio y fue abatido por los francotiradores segundos después de que disparara contra el líder republicano mientras este hablaba en el escenario.



El intento de asesinato tuvo lugar en vísperas de la convención en la que Trump fue elegido el candidato republicano para las presidenciales de noviembre de ese año, en las que se enfrentó a Kamala Harris después de que el también demócrata Joe Biden decidiera retirarse de la carrera electoral.