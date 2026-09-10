5.000$ a cada adulto de EEUU si ganan los republicanos: la promesa inviable de Trump para revertir las 'midterms'

Donald Trump durante su discurso en la convención del Partido Republicano en Dallas. Callaghan O'Hare Reuters

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA Donald Trump ha prometido un "dividendo" de 5.000 dólares a cada adulto estadounidense si los republicanos mantienen el control del Congreso tras las próximas midterms. La propuesta, anunciada durante la convención nacional republicana en Dallas, supondría un coste superior a un billón de dólares y carece de detalles sobre su viabilidad o legalidad. Trump planteó las elecciones de noviembre como un plebiscito y vinculó la promesa económica a los ingresos obtenidos por aranceles. No es la primera vez que Trump promete pagos directos a la población, aunque propuestas similares en el pasado no se han materializado.

Los augurios para el Partido Republicano en las próximas midterms de noviembre no son demasiado esperanzadores, tanto que Donald Trump ha recurrido a una promesa que no está claro que sea legal y tiene tintes de soborno para tratar de movilizar a su electorado: un "dividendo" de 5.000 dólares a cada adulto estadounidense si su partido mantiene el control del Congreso.

Así se ha manifestado el mandatario en un largo discurso pronunciado en la convención nacional de los republicanos en Dallas, Texas. No obstante, no ha entrado en detalles sobre en qué consistirá el pago, que supondría más de un billón de dólares para las arcas públicas de EEUU, ni cómo sería hecha esta transferencia.

Trump presumió que su país está "haciendo una fortuna" a través de los aranceles. "Si los republicanos ganan, ustedes ganan con nosotros y van a tener cinco mil dólares", afirmó, planteando las elecciones como una suerte de plebiscito: "Si ponemos el futuro de Estados Unidos en manos de los demócratas de la izquierda radical, nuestra nación pasará la próxima década simplemente tratando de ponerse en pie de nuevo".

Los republicanos enfrentan unas apretadas elecciones legislativas en noviembre, en las que históricamente el partido en poder pierde escaños en la Cámara de Representantes. Las últimas encuestas proyectan una victoria demócrata para el control de la Cámara Baja y una probabilidad 50/50 en la mayoría del Senado, según el agregador de resultados de encuestas Decision Desk HQ.

A petición de Trump, el líder de facto de los republicanos, el partido celebra esta semana una inusual convención nacional, ya que estas usualmente tienen lugar en año donde hay elecciones presidenciales para elegir el candidato a la Casa Blanca.

"Quiero que finjáis que estoy en la papeleta, que me presento a las elecciones", pronunció en dirección a sus votantes. "Hay 35 peleas clave y tenemos que ganar en todas, como ganamos los siete Estados bisagra en las últimas elecciones [de 2024]", añadió.

Sin embargo, no es la primera vez que el presidente republicano promete entregar dinero directamente a los estadounidenses y después nunca termina por hacerlo.

A inicios de su mandato, el ahora difunto Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, en inglés), liderado por Elon Musk, prometió también un "dividendo" a más de 79 millones de hogares, que no acabó efectuándose.

A su vez, a principios de este año, en el punto álgido de la guerra arancelaria, el mandatario flotó la idea de dar cheques por 2.000 dólares a los ciudadanos de clase media y baja, una promesa que tampoco se ha materializado.

Durante su discurso en Dallas, Trump auguró que la guerra con Irán, que dura ya seis meses y ha disparado el precio mundial del petróleo, no acabará antes de las midterms, que se celebran el 3 de noviembre. De hecho, ha acusado al régimen de los ayatolás de prolongar el conflicto para que su popularidad siga desplomándose entre los estadounidenses.

"Están desesperados por intentar influir en las elecciones para que llegue al poder un buen grupo de personas débiles, los dejen en paz y les permitan tener su arma nuclear", opinó, añadiendo que Teherán está al borde del colapso: "Ya no pueden resistir más".