Trump dinamita la seguridad del sistema electoral y retoma el bulo del fraude en las elecciones de 2020, acusando a China

Donald Trump durante su discurso a la nación sobre el sistema electoral. Saul Loeb Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Donald Trump ha vuelto a acusar a China de interferencia en las elecciones de 2020, alegando ataques informáticos y la filtración de datos de votantes. El expresidente ha desclasificado documentos de inteligencia que, según él, probarían injerencia extranjera, aunque las evaluaciones oficiales no verifican esas acusaciones. Trump presiona para que se aprueben nuevas leyes de identificación de votantes, vinculando la seguridad electoral con la inmigración, pese a que los casos de fraude son extremadamente raros. Las autoridades y documentos oficiales insisten en que no existen pruebas de manipulación o alteración significativa en las elecciones estadounidenses de 2020.

En un momento de debilidad, con la popularidad en mínimos y con el problema de la guerra de Irán todavía sin resolver, Donald Trump ha recurrido a un cansino y desmentido tema para tratar de espolear a sus votantes: el bulo del fraude en las elecciones de 2020. La novedad es que ha acusado a China de una "interferencia extranjera" mediante "ataques informáticos".

En un discurso a la nación en el prime time de este jueves, el mandatario estadounidense ha desclasificado información de inteligencia "crítica", a su juicio, que mostraría una supuesta injerencia china. Sin embargo, los documentos describen acusaciones no verificadas y evaluaciones internas que cuestionaban la fiabilidad de algunas fuentes.

La finalidad de la intervención de Trump residía en sembrar dudas sobre el sistema electoral, que tendría "vulnerabilidades alarmantes", y especialmente el voto por correo, y convertirlo en un tema central de cara a las midterms del próximo mes de noviembre, en el que las encuestas son favorables a los demócratas.

Los principales cargos de la Administración Trump escuchando al presidente en la Casa Blanca. Saul Loeb Reuters

Trump ha aprovechado su intervención para presionar de nuevo a los republicanos en el Congreso a que aprueben una ley que imponga nuevos requisitos de identificación de votantes y ciudadanía. El mandatario ha asegurado que el llamado SAVE Act, iniciativa aprobada en la Cámara de Representantes que enfrenta dificultades en el Senado, es una herramienta para impedir que personas no autorizadas participen en los comicios.

También ha vinculado la seguridad electoral con sus críticas a las políticas migratorias. No obstante, las autoridades electorales han señalado que los casos de ciudadanos no estadounidenses que votan en elecciones federales son extremadamente poco frecuentes y no representan una amenaza significativa para los resultados.

El inquilino de la Casa Blanca ha alegado que "desde el ciclo electoral de 2020, la República Popular China llevó a cabo lo que se considera la mayor filtración de datos electorales de la historia, lo que resultó en la adquisición ilícita por parte de China de 220 millones de registros de votantes estadounidenses". "Esta pérdida de datos representa una pesadilla sin precedentes para la seguridad electoral", ha espetado.

Trump, además, ha acusado a miembros de la comunidad de inteligencia de EEUU de ocultar deliberadamente información sobre el alcance de las actividades de China.

Una evaluación de inteligencia estadounidense desclasificada de 2021, elaborado bajo la dirección del hoy director de la CIA, John Ratcliffe, no encontró indicios de que ningún actor extranjero intentara o lograra alterar "ningún aspecto técnico" de las elecciones presidenciales de 2020, incluyendo el registro de votantes, las papeletas, el recuento o los resultados.

Lagunas en la conspiración

Trump lleva años sembrando dudas sobre los resultados electorales, afirmando falsamente que su derrota ante Joe Biden en 2020 fue fraudulenta. También ha difundido otras afirmaciones falsas, como que el voto por correo está plagado de engaños, que las máquinas de votación no son fiables y que el voto de personas inmigrantes está muy extendido.

El mandatario ha asegurado que su Administración ha encontrado pruebas de que más de 275.000 personas no ciudadanas se habían registrado para votar en solo cuatro estados, pero no ha aclarado cuántos de ellos habían votado realmente.

"Our purpose in disclosing this information is not to weaken confidence in election, but to earn that confidence by confronting vulnerabilities and correcting them very, very quickly." - President Donald J. Trump 🇺🇸https://t.co/bRU2jrdsI4 pic.twitter.com/oRyxeSE6s5 — The White House (@WhiteHouse) July 17, 2026

Durante el discurso, que han evitado emitir algunas de las principales cadenas estadounidenses, Trump ha opinado que los documentos desclasificados revelarían graves deficiencias en la seguridad electoral. Sin embargo, muchos parecían contradecir esa afirmación o no guardaban relación con la infraestructura electoral estadounidense:

-Un documento de la CIA, elaborado el mes pasado, se refería a las elecciones de Venezuela, no a las de Estados Unidos. El informe sostiene que existieron mecanismos capaces de alterar resultados electorales entre 2004 y 2020 mediante tecnología digital

-En otro documento se especifica que "consideramos que los sistemas de recuento de votos serían difíciles de manipular a una escala lo suficientemente amplia como para comprometer los resultados electorales".

-Y un tercer informe, elaborado por la CIA, detalla los esfuerzos de los espías chinos para atacar la campaña de Biden y señala que Pekín "actualmente no tiene intención de interferir de forma encubierta para intentar influir en el resultado de las elecciones".

Trump ha querido subrayar la vulnerabilidad del sistema electoral estadounidense precisamente con fines electoralistas, pero sigue sin proporcionar pruebas de que los comicios de 2020 se hayan alterado o manipulado.