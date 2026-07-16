Trump elige a la hermana del difunto Lindsey Graham como recambio y restaura la mayoría republicana en el Senado

Con la jura de Darline, Carolina del Sur tiene por primera vez a una mujer como representante en el Senado estadounidense.

Esta designación evita beneficiar a los aspirantes reales al escaño y permite a Trump ganar tiempo para decidir a quién respaldará de cara a las próximas primarias.

Darline Graham Nordone, sin experiencia política previa, ocupará el escaño de su hermano hasta el final del mandato en enero y promete apoyar la agenda republicana.

Donald Trump ha nombrado a Darline Graham Nordone, hermana del fallecido Lindsey Graham, como senadora para restaurar la mayoría republicana en el Senado de EEUU.

Donald Trump ha tardado menos de dos días en convertir el duelo por Lindsey Graham, uno de sus aliados más influyentes en el Senado, en una operación de poder.

El veterano republicano no aportaba únicamente un voto: presidía el Comité de Presupuestos y actuaba como uno de los principales intermediarios entre la Casa Blanca y su partido en el Capitolio.

La jugada para sustituirlo ha sido sencilla: colocar en el escaño vacío a su hermana, una mujer sin experiencia ni aspiraciones políticas. Darline Graham Nordone juró este martes como senadora.

Trump recupera así un voto imprescindible y gana tiempo para decidir a quién respaldará como heredero después de las elecciones de mitad de mandato.

Lindsey Graham junto a su hermana Darline Graham Nordone tras anunciar su campaña para la nominación presidencial republicana de 2016. Christopher Aluka Berry Reuters

El martes no ha sido la primera vez que Darline Graham ha presenciado un juramento en el Senado. En enero de 2015 estuvo junto a Lindsey Graham cuando Joe Biden, entonces vicepresidente, le tomó juramento para un nuevo mandato.

Más de una década después, ha sido ella quien ha levantado la mano para ocupar el escaño de su hermano.

Lo ha hecho sin haber ejercido nunca un cargo electo, dirigido una campaña o construido una organización política propia. Hasta ahora, su nombre ha aparecido en la vida pública de Carolina del Sur unido al de Graham. Su carrera ha transcurrido lejos de Washington.

Se licenció en Sociología, trabajó como óptica y ha desarrollado buena parte de su trayectoria en organismos públicos. Desde 2019 ha formado parte de la Comisión estatal para las Personas Ciegas, dedicada a ampliar las oportunidades laborales y la autonomía de quienes padecen ceguera o baja visión.

Nada en su trayectoria parecía conducirla al Senado. Todo en su historia familiar, sin embargo, ha terminado llevándola hasta el asiento de Graham.

Cuando Darline tenía 13 años, su madre murió de cáncer. Quince meses después falleció también su padre. Lindsey tenía 22, acababa de comenzar Derecho y asumió la tutela legal de su hermana. Más tarde la adoptó para que pudiera beneficiarse de sus prestaciones militares.

Graham nunca se casó ni tuvo hijos. Darline y la familia que ella formó se convirtieron en su núcleo más cercano. Cuando lanzó su candidatura presidencial en 2015, fue su hermana quien lo presentó ante los votantes y lo describió como hermano, padre y madre al mismo tiempo.

Este martes, los papeles se han invertido.

"Lindsey cuidó de su hermana pequeña durante aquellos años ya lejanos. Es un honor pedirle ahora a su hermana pequeña que termine su trabajo", declaró el gobernador Henry McMaster. Darline aceptó entre lágrimas y prometió completar el mandato, que concluye el 3 de enero.

Horas después ha ocupado el lugar desde el que su hermano votó durante más de dos décadas y se ha convertido en la primera mujer que representa a Carolina del Sur en el Senado.

Darline Graham Nordone, hermana del fallecido senador Lindsey Graham, presta juramento en el Senado. Evelyn Hockstein Reuters

La escena ha cerrado una historia familiar casi perfecta. También le ha proporcionado a Trump una solución política casi perfecta.

El voto que Trump necesitaba

Darline no es la republicana con más experiencia para ocupar el escaño. Es la única que puede recibirlo sin que el nombramiento corone a uno de los aspirantes a la sucesión y devolver al mismo tiempo a Trump un voto que necesita con urgencia.

La muerte de Graham ha reducido temporalmente la mayoría republicana de 53 a 52 escaños. El juramento de Darline la ha restaurado, pero el margen operativo sigue siendo mínimo.

Mitch McConnell lleva desde mediados de junio apartado del Capitolio por problemas de salud, por lo que los republicanos disponen ahora de 52 senadores para votar.

Cada ausencia y cada disidencia estrechan una mayoría de la que dependen las leyes y los nombramientos de la Casa Blanca.

El Senado ha regresado del receso del 4 de julio con la financiación del Gobierno, la legislación de Defensa, las nuevas sanciones contra Rusia y varios candidatos de Trump pendientes.

Graham aportaba mucho más que un voto: presidía el Comité de Presupuesto y desempeñaba un papel central en política exterior. Darline no puede sustituir esa influencia.

Sí ha permitido recuperar inmediatamente el escaño sin introducir en el Senado a un dirigente con una agenda electoral propia. No tiene historial legislativo ni una campaña en marcha. Ha llegado por recomendación pública de Trump y ha prometido apoyar al presidente y continuar los esfuerzos de su hermano.

Su falta de experiencia, que en otras circunstancias sería un problema, se ha convertido aquí en una ventaja.

Durante los meses que restan de mandato, la Casa Blanca no necesita que construya una identidad política propia. Necesita que ocupe el asiento, respalde la agenda republicana y no abra un nuevo frente dentro del partido.

Un homenaje que bloquea a los herederos

La muerte de Graham ha abierto también una de las oportunidades políticas más codiciadas de Carolina del Sur. Ocupaba el escaño desde 2003 y acababa de ganar la candidatura republicana para buscar un quinto mandato.

En un estado donde los demócratas llevan décadas sin ganar un asiento en el Senado, quien se imponga en las primarias republicanas partirá como claro favorito en noviembre. Por eso, la verdadera batalla por la sucesión se libra dentro del propio partido.

Entre los posibles aspirantes figuran la vicegobernadora Pamela Evette y los congresistas Russell Fry, Nancy Mace y Ralph Norman.

La facultad legal de cubrir temporalmente la vacante pertenece al gobernador, pero Trump señaló públicamente a Darline y presentó su nombramiento como un "fabuloso homenaje" a Graham.

Lindsey Graham el pasado 3 de marzo en el Capitolio. Reuters

Elegir a cualquiera de los aspirantes reales habría alterado toda la carrera. Un senador interino recibe de inmediato despacho, personal, visibilidad nacional y acceso a grandes donantes. Aunque solo permanezca unos meses en Washington, puede presentarse ante los votantes como titular del cargo y heredero natural del fallecido.

Darline evita ese problema porque no ha anunciado que vaya a competir por el mandato completo. Puede votar en Washington mientras los aspirantes se enfrentan en Carolina del Sur. Es una senadora de transición. También es un tapón.

La operación política de Trump ya tiene preferencias y vetos.

Russell Fry aparece entre los favoritos de parte del entorno presidencial por su capacidad para recaudar fondos y porque su salida de la Cámara no pondría en riesgo un distrito sólidamente republicano.

Nancy Mace ocupa el extremo contrario. Su rapidez para mostrar interés por el escaño ha irritado al equipo político de Trump, donde un alto cargo ha llegado a amenazar con invertir dos millones de dólares para impedir que gane si alcanza una segunda vuelta.

El nombramiento de Darline no elimina esa lucha, sino que la mantiene fuera del Senado mientras Trump decide a quién respalda.

El presidente ha recuperado un voto imprescindible sin regalar a ninguno de los aspirantes la ventaja de ocupar el cargo. Mientras la hermana custodia el escaño, él conserva su capacidad de influir en quién lo heredará.