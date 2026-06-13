'8647': la Policía de Washington investiga una posible amenaza a Trump grabada sobre el césped días antes de su 80 cumpleaños

El uso del código '86 47' ha generado controversia y ya había sido empleado en manifestaciones y redes sociales como símbolo de oposición a Trump.

Las autoridades investigan el incidente como vandalismo y recogen muestras del césped, mientras la Guardia Nacional protege la zona.

El código '86' se asocia en la jerga estadounidense con eliminar o expulsar, mientras que '47' hace referencia a Trump como el 47º presidente de EEUU.

Aparecen las cifras '86 47' marcadas sobre el césped del National Mall en Washington, interpretadas como una posible amenaza contra el presidente Trump.

Unas inmensas marcas formando las cifras '86 47' aparecieron grabadas este jueves sobre el césped de la gran explanada del National Mall en Washington. Las autoridades consideran que es la expresión de una amenaza contra el presidente Donald Trump y una muestra más de la violencia política.

El término '86' es un código empleado en la jerga del personal de hostelería. Se usa para deshacerse de un producto o para señalar que hay que echar a un cliente. El segundo término se interpreta como una referencia directa a Trump, el presidente n.º 47 de EEUU.

Los partidarios de Trump aseguran que esta combinación es un mensaje críptico que invita a asesinar al presidente. El mandatario cumple 80 años el próximo domingo, unas semanas antes de las celebraciones del 250 aniversario de la fundación de EEUU.

Según Reuters, un fotógrafo de la agencia subió al monumento a Washington para tomar una foto de la explanada y vio la inscripción. En las imágenes difundidas, el '8' aparece claramente marcado sobre el césped. Los números '6' y '7' se ven más difuminados y el '4' apenas se aprecia.

Se desconoce cómo se han rotulado los dígitos. Parece que los autores emplearon alguna sustancia para degradar el césped y decolorarlo en algunas zonas. En otros casos, parece que se ha vertido pintura. No se ha divulgado el tamaño, pero las imágenes sugieren que cada uno de ellos mide unos 50 m de alto por 25 de ancho.

Miembros de la Guardia Nacional rodearon la explanada para impedir el acceso a los curiosos. Al mismo tiempo, agentes de la Policía de Parques de EEUU y bomberos de Washington 'peinaron' el césped recogiendo muestras que ayuden a esclarecer lo ocurrido.

Funcionarios de la Policía de Parques recogen muestras

Según The Washington Post, un portavoz del Departamento de Interior describió las marcas como "vandalismo sin sentido" y prometió que los autores "rendirían cuentas". Además, el medio se puso en contacto por correo electrónico con Davis Ingle, representante de la Casa Blanca.

"Cualquiera que participe o respalde la violencia política o la cultura del asesinato debe ser condenado en los términos más severos posibles", respondió Ingle. "También deberían buscar inmediatamente ayuda psiquiátrica para tratar su grave y debilitante caso del 'Síndrome de Enajenación sobre Trump', que ha distorsionado sus cerebros", añadió.

El 'Síndrome de Enajenación sobre Trump' es un término peyorativo que emplean los partidarios del presidente para justificar las críticas contra su líder. Sostienen que los comentarios de rechazo a su figura o a sus actuaciones tienen su base en problemas mentales de quienes los manifiestan y, por tanto, no merece la pena rebatirlos.

Los atentados presidenciales

En los últimos 50 años, cuatro presidentes de EEUU han sufrido atentados. Donald Trump cuenta con el dudoso honor de ostentar el récord, con tres intentos directos registrados en los últimos dos años.

En julio de 2024, durante un mitin en Butler, Pensilvania, Thomas Crooks abrió fuego con un rifle de precisión desde un tejado. Una bala rozó la oreja derecha del presidente. Un asistente resultó muerto y otros dos heridos. La Policía abatió al tirador.

Dos meses más tarde, el Servicio Secreto detuvo a Ryan Routh que se había ocultado junto al campo de golf propiedad de Trump en West Palm Beach, Florida. El último intento se produjo a finales de abril, cuando Colle Allen irrumpió en el hotel donde se celebraba la cena de corresponsales con intención de matar al mandatario.

El origen del código '86 47'

El código político '86 47' cobró notoriedad pública a mediados de mayo de 2025, cuando el exdirector del FBI, James Comey, publicó en sus redes sociales una imagen de conchas marinas formando estos números. Comey se enemistó con Trump cuando quiso investigar la presunta participación rusa en las elecciones de 2016 que lo llevaron a la Casa Blanca.

El Departamento de Justicia interpretó la imagen como una expresión amenazante para el presidente y acusó a Comey de actuar con "desprecio consciente del riesgo que supone incitar a esa acción". El juicio se celebrará en octubre y el exdirector del FBI se enfrenta a penas de hasta 10 años.

Imagen del mensaje '86 47' formado con conchas divulgada por el exdirector del FBI James Comey. Imagen extraída de Instagram.

Desde entonces, el mensaje cifrado se ha empleado como símbolo de la oposición popular contra el presidente. La organización Accountability NOW US (Rendir cuentas YA EEUU) utilizó una enorme bandera mostrando el código en una manifestación antitrump celebrada en abril frente a la Casa Blanca.

Las autoridades denunciaron a los organizadores por el uso de la bandera que "inducía a la violencia política". El juez de Distrito Randolph Moss permitió su uso al considerar que el término '86 47' solo reflejaba el deseo de destituir al presidente en el pleno ejercicio de la libertad de expresión.

La bandera con la inscripción '86 47' ondeada por los manifestantes antitrump frente a la Casa Blanca. Samuel Corum. Extraída de Facebook.

El lugar más vigilado

Las gigantescas marcas sobre el césped han aparecido en una parcela de césped cercana al centro de la explanada del National Mall, al pie del monumento dedicado a los soldados que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Muy cerca se encuentra el Estanque Reflectante, recién restaurado dentro de las reformas previstas para las celebraciones del cuarto de milenio de la existencia de EEUU.

La explanada tiene unos tres kilómetros de longitud. En su extremo oriental se erige el monumento a Lincoln y en el occidental está la colina del Capitolio, el edificio que aloja el Congreso y el Senado de EEUU.

En el centro se levanta el monumento a Washington. Desde ahí se extiende el Parque del Presidente en cuyo extremo norte se encuentra la Casa Blanca. Este es el lugar más emblemático, no solo de Washington, también de todo Estados Unidos y, por supuesto, el más vigilado: la sede central del FBI está a menos de 2 km de distancia.

Es de suponer que la zona está cubierta por numerosas cámaras de vigilancia. Según CNN, unas imágenes aéreas tomadas el día 5 no mostraban señales de los números. Las fotos de satélite consultadas en la plataforma EarthCam muestran que los números emergieron lentamente durante varios días.