Trump frenó un nuevo ataque a Irán por temor a derribos: EEUU cree que han usado la tregua para mejorar sus defensas

El conflicto ha impactado negativamente en la popularidad de Trump, con una mayoría de estadounidenses desaprobando su gestión y prevé consecuencias electorales para los republicanos.

A pesar de los graves daños sufridos, Irán mantiene intacto el 70% de su arsenal balístico y el bloqueo del tráfico naval en el Golfo Pérsico.

Informes de inteligencia de EEUU indican que Irán ha aprovechado la tregua para fortalecer sus defensas, posiblemente con ayuda de especialistas rusos.

Donald Trump aplazó un ataque a Irán tras advertencias de sus aliados del Golfo y por temor a un posible derribo de aeronaves estadounidenses.

El presidente Donald Trump publicó este lunes un mensaje en su red Truth Social instando a Irán a moverse rápido en las negociaciones "o no quedará nada de ellos". Pocas horas después, anunció por el mismo medio que había dado instrucciones para aplazar el ataque.

Trump basó la decisión en una petición de sus aliados del Golfo para preservar la negociación, aunque informes de inteligencia de EEUU transmiten una seria inquietud sobre la capacidad defensiva de los iraníes. El recuerdo de los malos momentos vividos durante el rescate del tripulante del F-15 caído sobre territorio iraní pudo frenar al presidente.

Funcionarios del Pentágono comentaron a The New York Times que Irán habría aprovechado el mes de tregua para reorganizar sus defensas y aprender de las intervenciones aéreas. No descartaron que especialistas rusos estuvieran prestando apoyo a los comandantes iraníes.

Durante un acto sobre políticas de salud celebrado este lunes en la Casa Blanca, Trump declaró a los medios convocados: "Nos estábamos preparando para un ataque masivo mañana". "Lo he aplazado un poco", añadió. "Espero que para siempre, pero, posiblemente, solo un poco", confirmó.

Irán aprovecha la tregua

Personal militar de EEUU aseguró a The New York Times que el régimen iraní ha demostrado una inesperada resiliencia. También ha sorprendido su capacidad para amenazar a los vecinos del Golfo.

El ministro de Energía de Qatar, Saad Bin Sherida Al Kaabi, declaró recientemente que los ataques sobre sus instalaciones gasísticas y el bloqueo del estrecho de Ormuz habían mermado seriamente la capacidad productora y exportadora del país. Valoró el impacto en unos 20.000 millones de dólares anuales durante los próximos 3 a 5 años.

Es cierto que la intervención conjunta de EEUU e Israel ha provocado daños irreparables en la capacidad militar iraní. Además de exterminar a la cúpula del régimen, se han destruido más de 13.000 objetivos militares y la marina ha sido aniquilada.

Sin embargo, Irán mantiene cerrado el tráfico naval por el Golfo Pérsico y el paradero de los 400 kg de uranio enriquecido al 60 % sigue siendo un misterio. Estas dos cuestiones no entraban en los cálculos iniciales de Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.

Un mensaje amenazador de Donald Trump llega a los móviles iraníes: "Era la calma antes de la tempestad". Majid Asgaripour. WANA (West Asia News Agency). via REUTERS

Informes de la CIA filtrados recientemente al Washington Post, destacan que algunos de los rumores difundidos sobre la crítica situación de la República Islámica son inexactos. Los analistas de inteligencia estiman que el país podría disponer de recursos para sobrevivir otros 3 o 4 meses de guerra.

Cita como ejemplo que no es cierto que se hayan quedado sin capacidad para almacenar el crudo. Las autoridades iraníes emplean los petroleros vacíos atrapados en el Golfo para guardar el crudo producido.

Pero lo más preocupante es que Irán mantiene intacto un 70 % de su arsenal balístico. Las palabras de Trump declarando que había destruido su capacidad agresora no se sostenían sobre una base sólida.

Teherán ha mantenido una actividad frenética durante la tregua: los informes muestran que los bombardeos destruyeron las rampas de lanzamiento de misiles en los ataques iniciales, pero se sospecha que no alcanzaron a muchos misiles. Estaban almacenados en refugios subterráneos y el Ejército estaría recuperándolos.

Una mujer camina en Teherán junto a una maqueta de un misil iraní durante la tregua. Majid Asgaripour. WANA (West Asia News Agency). via REUTERS

Las informaciones revelan que los militares de la República Islámica podrían haber recibido ayuda de especialistas rusos para estudiar los patrones de comportamiento de los aviones de combate estadounidenses. Las tácticas de vuelo de la aviación de EEUU podrían ser predecibles y sus aparatos, vulnerables al fuego defensivo.

Trump no quiere que se repita la situación en la que se vio a primeros de abril. Durante la operación de rescate del oficial de armamento del F-15 derribado sobre suelo iraní, los mandos militares le 'recomendaron' que no entrara en la Sala de Crisis de la Casa Blanca. Temían que la impaciencia del presidente pudiera poner en peligro el éxito de la operación.

El coste político de la guerra

Cuando EEUU e Israel atacaron Irán el 28 de febrero, la Casa Blanca aseguró que la guerra duraría unas cuatro o cinco semanas. A pesar de plantearse como una guerra corta, la opinión pública no se mostró a favor de la intervención.

El conflicto está cerca de cumplir su tercer mes y no hay signos de un final próximo. Siguiendo la tónica de anunciar una cosa y su contraria, Trump ha declarado más de una vez que "la guerra ha terminado" y, también, que "todavía queda algo por hacer".

Mientras tanto, la inflación ha subido, los precios de los combustibles están en máximos y Trump sigue atrapado entre un enemigo que no se rinde y una victoria que no se consuma. Cada semana que pasa sin salir de la trampa de Ormuz, su popularidad se resiente camino de las elecciones de medio término.

Un estudio publicado este lunes por la consultora Siena muestra que un 64% de los estadounidenses consideran que Donald Trump tomó una mala decisión al atacar Irán. The New York Times, en colaboración con Siena, publica un índice agregado de más de 800 encuestas diferentes. En la actualidad, indica que un 59 % de ciudadanos desaprueba la gestión presidencial.

Las encuestas señalan la debilidad de los republicanos ante las próximas elecciones. "Si las elecciones fueran en mayo, los republicanos perderían", dijo Newt Gingrich, expresidente republicano de la Cámara de Representantes.

Se cuenta con que el Congreso caiga en manos demócratas y el Senado, considerado un baluarte del Partido Republicano, está cada vez más en juego. Ese es el peor escenario político para Trump.

Este lunes, el presidente aseguraba a los iraníes que oía el tic-tac del reloj. El paso del tiempo es inexorable, pero no está claro quién sale más perjudicado.