Trump extrema el tono contra Irán: "Abrid el puto Estrecho, locos bastardos o viviréis un infierno. Y alabado sea Alá"

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump ha lanzado un ultimátum a Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz, amenazando con "desatar un infierno" si no cumplen. Estados Unidos rescató a un piloto estadounidense herido en territorio iraní tras una compleja operación militar, celebrada por Trump como una gran victoria. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, felicitó a Trump por el rescate y resaltó la valentía de la misión. Egipto ha pedido sensatez a Irán y ha instado a priorizar el diálogo para evitar una escalada mayor del conflicto en Oriente Próximo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha extremado este domingo el tono contra Irán y ha vuelto a proferir amenazas. Pero esta vez ha utilizado palabras bastante gruesas: "Abrid el puto Estrecho, locos bastardos, o viviréis un infierno", ha escrito en su red Truth Social.

El mandatario dio un ultimátum a Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz. El plazo vence el lunes. El presidente de EEUU ha prometido por un lado desatar "un infierno" sobre los iraníes y por otro se ha mostrado convencido de "llegar a un acuerdo con ellos este mismo lunes", según sus últimas declaraciones a la cadena Fox News.

Una de cal y otra de arena. "El martes será el día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno en Irán. ¡Abran el puto Estrecho, malditos locos o vivirán en el infierno! ¡Ya verán! Alabado sea Alá", sentenciaba en Truth Social.

Un nuevo mensaje que ha publicado horas después de anunciar que el ejército de EEUU ha conseguido rescatar con vida al segundo piloto del F-15 que estaba desaparecido en territorio iraní. Aunque después de dos días de búsqueda, el soldado se encuentra "gravemente herido" según ha reconocido.

Y ha subrayado que este militar (con rango de coronel) ha sido "sumamente valiente" después de haber resistido solo en las profundidades de las montañas de Irán.

El escenario era especialmente complicado porque el ejército iraní lo buscaba "intensamente, con un gran contingente, y se acercaba peligrosamente", han subrayado desde la Casa Blanca.

A pesar de las dificultades de la operación, el rescate ha desatado la euforia de Trump. El presidente estadounidense lo ha celebrado en sus redes como una gran victoria de guerra.

"¡Lo logramos! Compatriotas, en las últimas horas, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia del país, para recuperar a uno de nuestros increíbles oficiales de tripulación", decía a primera hora el mandatario.

"Se trata de un coronel muy respetado", ha subrayado el presidente, al tiempo que ha remarcado que "este tipo de incursión rara vez se intenta debido al peligro que supone para el personal y el equipo. ¡Simplemente no se lleva a cabo!".

También ha subrayado la dificultad de la misión y la valentía del equipo de rescate formado por los paracaidistas de la Fuerza Aérea, helicópteros Black Hawk, drones MQ-9 y cazas F-35.

Netanyahu felicita a Trump

El presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, ha felicitado a Trump por el rescate de este segundo piloto.

"Donald, mi querido amigo, una vez más tu liderazgo decisivo ha traído otra gran victoria a Estados Unidos", ha dicho en un vídeo que ha difundido en X.

Además ha ensalzado las "operaciones de rescate audaces" que han llevado a cabo "repetidamente como nación".

I congratulate @realDonaldTrump on the rescue of a brave American pilot by America’s courageous warriors.



All Israelis rejoice in this remarkable operation. It proves that when free societies act with courage and determination, they can overcome the forces of darkness and… pic.twitter.com/hgBLFWjYzE — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 5, 2026

"Como alguien que resultó herido en una misión de este tipo y perdió a un hermano en el rescate de Entebbe - en alusión a la misión de rescate de rehenes llevada a cabo por las Fuerzas de Defensa de Israel-, los israelíes y yo sabemos lo valiente que fue la decisión que tomó", dice Netanyahu en el vídeo.

Egipto pide "sensatez"

En mitad de toda la escalada del conflicto y de los continuos ultimátums de Trump, Egipto ha instado a Irán a "actuar con sensatez" y a "priorizar el diálogo".

El objetivo de Egipto es tratar de evitar que se eleve aún más la tensión y el conflicto en Oriente Próximo conduzca a la región a una desestabilización total.

El titular de Exteriores egipcio, Badr Abdelatty, ha subrayado la necesidad de "reducir tensiones y prevenir una mayor escalada y destrucción".

Es importante llegar a acuerdos para "preservar la seguridad en la región y alcanzar el bien común", ha explicado en un comunicado.

Por último, ha detallado que después de mantener conversaciones con distintos mandatarios de la región, se están realizando "intensos esfuerzos para reducir la escalada militar" ante el inminente vencimiento del plazo de Trump este lunes.