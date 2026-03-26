La derrota más humillante para Trump: vota por correo pese a considerarlo "fraude" y pierde en su feudo de Mar-a-Lago

Los republicanos atribuyen su derrota a la baja participación, mientras analistas ven la victoria de Gregory como una señal preocupante para el GOP nacional.

La victoria demócrata en un feudo tradicionalmente republicano ha dado esperanza al partido de cara a las elecciones de medio mandato.

Donald Trump votó por correo en estas elecciones, a pesar de haber criticado reiteradamente este sistema como fuente de "fraude".

Emily Gregory, candidata demócrata, ganó las elecciones especiales en el distrito HD87 de Palm Beach, Florida, donde se encuentra Mar-a-Lago, residencia de Trump.

Emily Gregory, candidata demócrata, ganó este martes las 'elecciones especiales' para el distrito HD87 de Palm Beach, Florida. Ha sido un varapalo para Donald Trump, pues se produce precisamente en la demarcación donde se encuentra su complejo residencial de Mar-a-Lago.

Durante la campaña, el presidente apoyó al aspirante republicano Jon Maples. "Jon es conocido y querido. Cuenta con el apoyo de muchos amigos míos de Palm Beach", declaró este lunes en su red Truth Social.

El registro electoral de Trump figura en su residencia de Mar-a-Lago. El presidente optó por el voto postal, a pesar de sus constantes pero infundadas denuncias de "fraude" contra este sistema. Es otra de las contradicciones del presidente. "La votación por correo significa fraude por correo", declaró este mismo lunes, desde Graceland, la casa museo de Elvis.

La cruzada del presidente comenzó en la primavera de 2020, cuando denunció sin pruebas que el voto postal promovía el fraude. En su segundo mandato, trató de abolirlo, pero la Constitución de los Estados Unidos no otorga al presidente la potestad para hacerlo.

En marzo de 2025 firmó una orden ejecutiva para cambiar las reglas electorales federales. Trump ha intentado varias maniobras jurídicas y administrativas en este sentido, pero la mayoría han sido paralizadas por los tribunales.

La ganadora en Palm Beach

Emily Gregory, de 40 años, es profesional de la sanidad pública y dirige un centro de gimnasia para embarazadas. Esta ha sido su primera candidatura a unas elecciones para la Cámara estatal. La campaña puso el foco en los problemas locales: el acceso a la vivienda, el coste de la vida y la sanidad.

"Hemos hecho todo el trabajo", declaró a los medios tras conocer los resultados. "Hemos llamado a todas las puertas, hemos hablado con los votantes y creo que triunfaremos en el empeño de darle la vuelta a la tendencia en un distrito en el que se incluye Mar-a-Lago", añadió.

Emily Gregory, la candidata demócrata a la Cámara del Estado de Florida. emilygregoryforflorida.com

Las elecciones especiales se celebran en EEUU cuando es preciso sustituir a un miembro de la Cámara local o estatal. En este caso, se produjo una vacante por el nombramiento de un diputado republicano de la Cámara del Estado de Florida para otro cargo público.

Los republicanos achacan su fracaso a la baja participación: poco más del 10% del censo. Este tipo de elecciones no suele arrastrar a un electorado numeroso, pero los comentaristas llaman la atención sobre la poca movilización de los votantes trumpistas.

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Es inevitable proyectar la victoria de Gregory en Palm Beach a una dimensión nacional: desde que Trump ganó las presidenciales en noviembre de 2024, los demócratas han arrebatado14 escaños a sus rivales en distintos procesos locales o estatales. Los republicanos, por contra, no han recuperado ninguno.

El escaño ganado en Florida ha dado esperanza a los demócratas. "Si podemos ganar en el feudo de Trump, den por hecho que podemos ganar en cualquier parte del país", escribió en la red X el presidente del Comité Nacional Demócrata, Ken Martin. "Vamos a por noviembre!", añadió.

El camino hacia el 'medio mandato'

Este síntoma preocupa a los analistas de la sede del GOP, el Partido Republicano. En noviembre se celebran las mid term, las elecciones de medio mandato. En ellas se elige a la mitad del Congreso y alrededor de un tercio del Senado.

Hoy, los republicanos dominan la Cámara de Representantes por un estrecho margen y la situación podría darse la vuelta. Los expertos advierten de que los partidos en la acción de gobierno sufren desgaste. A esto hay que añadir otros factores que pueden afectar a los resultados de otoño.

Trump cuenta con una base sólida, pero se pone en duda si es lo suficientemente amplia como para asegurar el triunfo en el Congreso. La evolución de la guerra de Irán, la subida del coste de la vida y algunas de las promesas incumplidas pueden pasar factura. La victoria de Emily Gregory es una señal a la que hay que prestar atención.

Si los demócratas recuperan la Cámara en noviembre, podrán obstaculizar seriamente los planes legislativos del presidente. Pero esa no es la peor amenaza: se abrirá un peligroso periodo en el que se podrán impulsar investigaciones al Ejecutivo.

El escenario de derrota en el Senado es menos probable. Para que el control cambie de manos, los demócratas necesitarían asegurar 60 senadores. De lo contrario, ambas fuerzas tendrán que seguir pactando los cambios legislativos más importantes.

La pérdida de ambas Cámaras sería una catástrofe para el actual inquilino de la Casa Blanca. Los comentaristas políticos esperan alguna reacción a la derrota electoral en el barrio del presidente, pero a estas horas, la red Truth Social todavía se mantiene en silencio.