Maxwell, cómplice de Epstein, se acogerá a su derecho a no declarar en el Congreso de EEUU para evitar "espectáculos"

Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años de cárcel por tráfico de menores en la red de pedofilia dirigida por su expareja Jeffrey Epstein, comparecerá este lunes a puerta cerrada en el Congreso de Estados Unidos, aunque se espera que invoque su derecho constitucional a no responder.

Así lo ha confirmado el equipo legal de Maxwell, que prevé acogerse a la Quinta Enmienda durante su comparecencia ante la Comisión de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes estadounidense, el principal comité de investigación del órgano.

Maxwell comparecerá por videoconferencia desde un centro penitenciario del estado de Texas tras ser trasladada desde una cárcel federal de Florida.

El comité, controlado por los republicanos, investiga las conexiones de Epstein con personalidades públicas y cómo se gestionó la información sobre sus delitos, sobre todo tras la publicación el 30 de enero de nuevos archivos gubernamentales relacionados con el pedófilo y que afectan a dirigentes políticos y empresariales de todo el mundo.

El presidente de la comisión, el republicano James Comer, ha insistido en que es "necesario" escuchar el testimonio de Maxwell. Por su parte, el demócrata Ro Khanna ha afirmado que Maxwell podría "hacer valer este privilegio de manera general leyendo una declaración preparada al comienzo de la comparecencia y negándose a permitir que los miembros de la comisión que la interroguen individualmente a través de su abogado, en lugar de invocar la Quinta Enmienda pregunta por pregunta".

Sin embargo, todo apunta a que Maxwell se acogerá a su derecho a no responder a ninguna de las preguntas.

"Espectáulo político"

De hecho, hay que recordar que sus abogados solicitaron al Congreso que le concediera inmunidad para poder testificar, pero los congresistas lo rechazaron. Sin esa protección, su equipo legal ya dejó claro que su clienta invocará su derecho a no incriminarse.

"Proceder en estas circunstancias no serviría para otra cosa que un puro espectáculo político", señalaron sus abogados en una carta.

Los demócratas siguen acusando al Departamento de Justicia de desviar su propia investigación sobre Maxwell y no dirigirla, incluso, contra Donald Trump, que aparece en varias ocasiones en los informes que han salido a la luz.

El Congreso ha publicado recientemente archivos que incluyen miles de páginas del caso en un intento de transparencia de la Administración Trump, si bien la medida no funcionó porque la mayoría de ellos ya se habían hecho públicos con anterioridad.

Epstein fue arrestado por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niños a principios de los 2000. El multimillonario llegó a codearse en algún momento con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra -hermano de Carlos III-, Bill Clinton o el actual presidente Donald Trump.

El financiero neoyorquino fue condenado en 2008 por solicitar prostitución a una menor y 11 años después fue hallado muerto en prisión, cuando esperaba ser juzgado por explotación sexual de mujeres, incluidas menores.