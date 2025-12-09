Un juez de Nueva York autoriza desclasificar archivos sobre el caso de Ghislaine Maxwell, cómplice y expareja de Epstein

Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en la serie de conciertos de Wall Street en 2005 (Nueva York). Gettyimages.

Este martes, un juez federal de Nueva York ha permitido desclasificar los documentos relacionados con la investigación por tráfico sexual contra Ghislaine Maxwell, cómplice y exnovia del pederasta Jeffrey Epstein, condenada a 20 años de prisión por ayudar al magnate a abusar sexualmente de menores.

El fallo del magistrado Paul Engelmayer abre la puerta a que se publiquen las pruebas recopiladas contra Maxwell entre las que se encuentran transcripciones del gran jurado, registros financieros, documentos de viaje y notas de entrevistas a víctimas obtenidas durante las investigaciones.

Engelmayer sustenta su decisión en la reciente ley aprobada —el 18 de noviembre— por el Congreso, la Ley de Transparencia de Archivos de Epstein, que obliga al Departamento a revelar los documentos vinculados al caso Epstein que no estén clasificados en un plazo de 30 días.

Durante el proceso de revisión no se divulgarán los documentos con el objetivo de proteger la identidad de las víctimas y otra información identificable, según detalla el memorando del juez.

Sin embargo, todavía no se han dado detalles sobre la fecha de publicación de los archivos.

Este hecho en la localidad neoyorquina se produce días después de que un juez de Florida accedió a la solicitud del Departamento de divulgar los materiales de un caso que tuvo lugar entre 2005 y 2007 en relación con los presuntos abusos del pederasta en su mansión de Palm Beach, en Florida.

Con el apoyo de Trump

Trump, en un primer momento dio carpetazo al caso tras un informe del Departamento de Justicia que aseguraba que no existía una "lista de clientes" que recoja los nombres de todas las personas involucradas en las fiestas organizadas por el magnate y en la red de tráfico de menores.

Al tiempo, cambió de postura tras quedar claro que el proyecto de ley contaba con suficiente apoyo bipartidista para aprobarse con o sin su respaldo, así como por la publicación de una serie de correos electrónicos de Epstein.

En concreto, los demócratas de la comisión de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara Baja hicieron públicas tres correspondencias de Epstein con su expareja en las que el multimillonario aseguraba que Trump "pasó horas" en su casa con una víctima de tráfico sexual.

En otro de los correos, Epstein le comenta al columnista y escritor Michael Wolff que Trump "sabía lo de las chicas porque pidió a Ghislaine que parara". Tras la difusión de estas correspondencias, la Casa Blanca acusó a los demócratas de "crear una narrativa falsa para difamar al presidente".

En septiembre, el Congreso publicó otro lote de archivos que incluía más de 33.000 páginas, que le había entregado el Departamento de Justicia en un intento de transparencia de la Administración Trump, si bien la medida no funcionó porque la mayoría de ellos ya se habían hecho públicos con anterioridad.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niños a principios de los años 2000. El multimillonario llegó a codearse en algún momento con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra —hermano de Carlos III—, Bill Clinton o el actual presidente Donald Trump. Fue descubierto ahorcado en su celda.

Maxwell fue declarada culpable en diciembre de 2021 de dos cargos por tráfico sexual de un menor, el transporte de un menor con la intención de participar en una actividad sexual delictiva y tres cargos relacionados con conspiración.

En una carta dirigida al juez, su abogado, David Markus, informó la semana pasada que Maxwell planea presentar una petición para revisar la sentencia de 20 años que cumple en Texas.