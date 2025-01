El personal de la torre de control aéreo "no era el normal" antes del accidente en Washington, según un informe

El personal que había en la torre de control aéreo del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington donde en la noche del miércoles en que se produjo el accidente "no era el normal para la hora del día y el volumen de tráfico", según un informe preliminar de la Administración Federal de Aviación (FAA) de EEUU, al que ha accedido The New York Times.

El choque entre un avión y un helicóptero militar dejó 67 muertos y todavía son muchas las incógnitas en torno a qué provocó el accidente. Sin embargo, el citado informe apunta a que el controlador que manejaba los helicópteros en las inmediaciones del aeropuerto también daba instrucciones a los aviones que estaban aterrizando y despegando de sus pistas. Unos trabajos que normalmente realizan dos controladores, no sólo uno. Esta información también ha sido confirmada a CBS News por fuentes cercanas a la investigación.

Según explica The New York Times, a partir de las 21:30 horas sí que es habitual que un solo controlador se encargue de gestionar el tráfico de aviones y helicópteros, ya que a esa hora suele disminuir el volumen de trabajo. Sin embargo, en esta ocasión parece que el supervisor permitió irse a un controlador antes de las 21:30 horas y dispuso ese trabajo en un único empleado. El accidente se produjo alrededor de las 21:00 horas del miércoles.

Elizabeth Frantz Reuters El accidente aéreo desata la primera gran crisis de Trump, con el gabinete a medio hacer y culpando incluso a Obama

Asimismo, subraya que la torre del aeropuerto Reagan lleva años con falta de personal y que estaba casi un tercio por debajo de los niveles de personal previstos. El diario estadounidense señala que el aeropuerto cuenta actualmente con 19 controladores "totalmente certificados" cuando, según el Plan de Fuerza Laboral de Controladores de Tráfico Aéreo, la FAA y el sindicato de controladores habían previsto 30.

Audios previos al choque

El portavoz de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, Eric Weiss, informó de que ya se han recuperado dos de las cajas negras del avión y se han llevado al laboratorio para su análisis.

Además, en la página de tráfico aéreo LiveATC.net se han publicado audios de las interacciones entre el controlador aéreo y el piloto del helicóptero previas al mortal accidente. En las comunicaciones se escucha cómo el controlador avisa al piloto del helicóptero Black Hawk de que se estaba acercando a la trayectoria del avión de American Airlines, un Bombardier CRJ-700 y le pide que "pase por detrás".

"¿PAT25, ¿tiene a la vista el C.R.J.?", pregunta el controlador. El piloto responde que sí y solicita una "separación visual" que el controlador autoriza. Esto significa, según The New York Times, que el propio piloto vigilaría la aeronave para asegurarse de mantener una distancia segura. Sin embargo, poco después el helicóptero y el avión colisionaron y en el audio se escucha a alguien del canal diciendo: "Torre, ¿habéis visto eso?".

Hasta ahora se han recuperado 40 cadáveres de las 67 personas fallecidas del río Potomac donde cayeron los restos de las aeronaves. Los investigadores esperan tener dentro de 30 días las conclusiones preliminares sobre los motivos exactos por los que se produjo el siniestro.

"Nuestra intención es tener un informe preliminar dentro de 30 días. El informe final se emitirá una vez que hayamos completado toda nuestra investigación y determinación de hechos", explicó Todd Inman, miembro del equipo de investigación, en una rueda de prensa.

Al mismo tiempo, el presidente Donald Trump ha acusado a Joe Biden y Barack Obama de haber priorizado la "ideología" sobre la seguridad y haber devaluado los criterios de contratación para las torres de control.