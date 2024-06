'The New York Times' exige en un duro editorial a Joe Biden que abandone la carrera presidencial

Donald Trump salió victorioso en el debate presidencial del jueves ante un Joe Biden titubeante. El resultado del 'cara a cara' ha hecho saltar las alarmas en el Partido Demócrata, donde muchos piden al candidato a la reelección que dé un paso al lado. Con los sondeos en contra, incluso el diario The New York Times se ha unido a las voces que reclaman al demócrata que abandone la carrera electoral tras su cuestionada actuación en el debate.

En un duro editorial, titulado Para servir a su país, el presidente Biden debería abandonar la carrera electoral, el prestigioso periódico considera que "el mayor servicio público que el señor Biden puede prestar ahora es anunciar que no seguirá presentándose a la reelección".

"Es una apuesta demasiado grande esperar simplemente que los estadounidenses pasen por alto o descarten la edad y la debilidad del señor Biden", subraya la cabecera, evidenciando que su petición al candidato demócrata no es un halago a Trump, sino todo lo contrario: lo considera un enemigo común.

En este sentido, The New York Times califica a Biden como "un presidente admirable" en cuyo mandato el país "ha prosperado y ha empezado a abordar una serie de retos a largo plazo".

The New York Times coincide con Biden en que el regreso de Trump al Despacho Oval entrañaría un "peligro" que comprometería "el futuro de la democracia estadounidense" pudiendo llevar a cabo "sus promesas y amenazas más extremas".

Sin embargo, según el diario, Biden ya "no es el hombre que era hace cuatro años" y, durante el cara a cara del jueves, fracasó en su intento de "convencer al público estadounidense de que estaba a la altura de las formidables exigencias".

El diario neoyorkino considera que su actuación no puede disculparse con argumentos como el de una "mala noche" ni achacarse a un "resfriado", incluso cuando "fue el propio Biden quien retó a Trump a este duelo verbal", por lo que debería ser remplazado.

"Pedir un nuevo candidato demócrata a estas alturas de la campaña es una decisión que no se toma a la ligera, pero refleja la magnitud y la gravedad del desafío de Trump (...) la incapacidad de Biden para hacerle frente", sentencia el editorial del medio.

Para The New York Times, en las filas demócratas hay líderes que encarnan mejor "una alternativa, clara, convincente y enérgica" a una segunda presidencia del republicano, aunque no desliza ningún nombre: "No hay razón para que el partido arriesgue la estabilidad y la seguridad del país".

Asimismo, el periódico arremete en este editorial una y otra vez contra Trump tildándolo de "figura errática, interesada e indigna de la confianza pública", "deformación maligna" o "candidato definido por sus mentiras".

"Es una tragedia que los propios republicanos no hagan un examen de conciencia más profundo tras el debate (...) Mintió descarada y repetidamente sobre sus propias acciones, su historial como presidente y su oponente", argumenta The New York Times.

Biden: "Sé cómo hacer este trabajo"

Ajeno a las críticas, el presidente de Estados Unidos reafirmó este viernes su voluntad de medirse en las urnas contra Trump. "Sé que no soy un hombre joven, es evidente. No camino con tanta facilidad como solía. No hablo con tanta fluidez. No debato tan bien como solía. Pero, esto es lo que sé. Sé decir la verdad. Distingo el bien del mal. Sé cómo hacer este trabajo", afirmó en un multitudinario mitin en Carolina del Norte.

"Vamos a proteger y defender nuestra democracia. Eso es lo que está en juego en estas elecciones: nuestra libertad, nuestra democracia. La propia esencia de Estados Unidos, eso es lo que está en juego", defendió Biden en un discurso donde se mostró más firme que en el debate e interrumpido por sus seguidores pidiéndole cuatro años más en la Casa Blanca.

Por su parte, Trump aprovechó el día posterior al debate para celebrar su victoria ante miles de seguidores en un acto en Chesapeake (Virginia), donde arremetió constantemente contra su rival, al que calificó como "el presidente más incompetente" en la historia de Estados Unidos.

"La pregunta que todo votante debería hacerse hoy no es si Joe Biden puede sobrevivir a un debate de 90 minutos, sino si Estados Unidos puede sobrevivir a cuatro años más del corrupto Joe Biden en la Casa Blanca", atacó Trump, a quien la mayoría de medios han señalado como ganador del debate.