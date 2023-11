Trump testifica en el juicio a su imperio inmobiliario: "Es una guerra política, una caza de brujas"

"Esto es una guerra política, como la llamarían ustedes, o guerra jurídica", ha dicho Donald Trump nada más entrar en la sala del tribunal de Manhattan este lunes a las 10:00 —16:00 en España—. Llegó a su citación 40 minutos antes, con la puntualidad exagerada que lo caracteriza, para comparecer bajo juramento como testigo clave en su juicio por fraude empresarial. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, le pide multas por un valor de 250 millones de dólares, así como restricciones que impedirían al expresidente y a dos de sus hijos hacer negocios en el estado.

Cuando el fiscal Kevin Wallace le preguntó por un documento financiero que demostraba su fraude empresarial, el expresidente de EEUU respondió que el archivo era tan antiguo que eximiría a cualquier persona de escrutinio. "Pero a mí no, porque estoy seguro de que el juez fallará en mi contra, porque siempre falla en mi contra", acusó. "Usted me demandó sobre la base de que [la Organización] Trump no tenía dinero y escribió cosas falsas y estafó a los bancos... Y a pesar de que estos bancos fueron reembolsados en su totalidad, no hubo ningún daño, nada, todo el mundo recibió su dinero en su totalidad, no hubo ninguna víctima", explicó indignado.

La tensión ha escalado durante el trascurso de la audiencia, hasta el punto de que el juez Arthur Engoron ha amenazado con echar a Trump de la sala. El magistrado perdió la paciencia con el expresidente por no responder repetidamente a las preguntas sin divagar, e instó al abogado Chris Kise a controlar a su cliente o, de lo contrario: "Lo haré yo. Le excusaré y sacaré todas las inferencias negativas que pueda", advirtió.

"Este es un juicio muy injusto", advirtió ya Trump antes de entrar en la sala. "Espero que el público esté mirando", insistió tras el encontronazo con el magistrado. El expresidente ha expresado su indignación con el proceso judicial de la Organización Trump: lo considera na "caza de brujas" porque, como sostiene, en su empresa no se han cometido ilegalidades. El acusado también ha sido amonestado y multado por el juez por sus declaraciones incendiarias. De hecho, antes de dirigirse al tribunal este lunes, Trump utilizó su propia plataforma Truth Social para atacar al juez y al fiscal general del caso y afirmó una vez más que el caso tiene motivaciones políticas.

"¡Esta es la primera vez que este método de hacer trampas en una elección ha sido tan descaradamente utilizado en los EEUU como un arma política! La mayoría se hace en países del tercer mundo. Tenemos un juez realmente parcial, desagradable, controlado por un club, pero a menudo revocado, un fiscal general racista, malvado y corrupto, pero un caso que, según la mayoría de los estudios legales, tiene cero mérito. Un día oscuro para nuestro país. ¡Caza de brujas!", tooteó en su red social particular.

La Fiscalía ya se adjudicó una victoria prematura cuando el juez falló a su favor de manera sumaria antes del juicio y canceló los certificados comerciales de empresas que controlan gran parte de sus negocios, aunque esa orden está en suspenso durante la apelación. Los abogados del estado de Nueva York sostienen que esos métodos le permitieron obtener condiciones de financiación favorables aumentando el valor de sus campos de golf, torres de apartamentos y otros activos en un momento en que muchos prestamistas se negaban a hacer negocios con él. Dicen que con esa actividad ganó 100 millones de dólares y aumentó su riqueza en 2.000 millones.

Eso le ha valido a Trump multas de 15.000 dólares por violar en dos ocasiones una orden de silencio limitada que le impide criticar al personal del tribunal. Los abogados de Trump se han quejado de esa orden y han indicado que podrían utilizarla como base para una apelación, pero el juez Engoron la amplió el viernes para incluirlos también a ellos.

La fiscal general James habló fuera del tribunal antes de la audiencia. Dijo que esperaba que Trump "se dedicara a insultar y a proferir comentarios racistas, y a calificar esto de emprender una caza de brujas". James también ha declarado que el expresidente ha "tergiversado e inflado repetida y consistentemente el valor de sus activos". "Pero al fin y al cabo, lo único que importa son los hechos y los números —y los números no mienten, amigos míos", subrayó.

Las pruebas presentadas en el juicio hasta ahora han revelado que funcionarios de la empresa, incluidos los hijos de Trump, Eric y Donald Jr, participaron en los esfuerzos para manipular el valor de tasación de propiedades trofeo como la finca Mar-a-Lago en Florida. Ambos hijos testificaron la semana pasada que no estaban involucrados directamente en las cuentas de la empresa, rebatiendo los argumentos de la Fiscalía de que los acusados fueron responsables de inflar activos para obtener ventajas con bancos y aseguradoras.

La comparecencia de hoy, que es de carácter civil y solo se puede traducir en penas económicas, no amenaza su carrera presidencial de cara a las elecciones de 2024. Ayer, una encuesta de The New York Times señalaba que, pese a todas las causas abiertas contra él, Trump se presenta como favorito en varios estados para su probable duelo electoral con el presidente Joe Biden. Cuatro años después de las elecciones de 2020, el candidato republicano —que tendrá 77 años— se enfrentará a un aspirante demócrata de 81 años.

A los votantes republicanos no parecen molestarles los problemas legales de Trump, ya que las encuestas muestran que mantiene una ventaja dominante en la contienda por la candidatura presidencial del partido. Tantos son los apoyos que el exmandatario sigue teniendo, que incluso ha hecho campaña con el juicio. El pasado 2 de octubre, Trump lanzó un programa de recaudación de fondos con el objetivo de "defender a su familia y su reputación de los demócratas de Nueva York", a los que llamó "tiranos corruptos".

El exmandatario es consciente de su carisma. En la testificación de este lunes, Trump ha dicho que si hubiera querido inflar sus activos en los estados financieros, podría haberlo hecho simplemente utilizando su nombre. "El activo más valioso era el valor de la marca", dijo. "Si nos fijamos en las empresas, el valor de la marca es una parte muy grande del valor de los activos de la empresa. Si quisiera hacer una declaración habría añadido valor de marca aquí y lo habría incrementado en decenas de millones de dólares. [La marca] es un activo. Coca-Cola la tiene, y otras grandes empresas, empresas públicas la tienen. Llegué a presidente gracias a mi marca", apuntilló el acusado.

