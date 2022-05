Joe Biden se compromete a "hacer algo" ante los padres de los niños asesinados en Texas

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitó este domingo el centro de primaria Robb en Uvalde, Texas, escenario el pasado martes del tiroteo en el que fueron asesinados 19 niños y dos profesoras. Interpelado por padres de víctimas y supervivientes, Biden se ha comprometido a "hacer algo" para tratar de evitar que vuelva a ocurrir algo así, lo que pasa necesariamente por el control de armas.

Acompañado de la primera dama, Jill Biden, el mandatario visitó las 21 cruces instaladas en el exterior de la escuela y más tarde asistió a una misa en una iglesia católica y bilingüe. Sus únicas declaraciones públicas fueron forzadas por asistentes. "¡Haga algo!", le gritó alguien a la salida del templo. "Lo haré", respondió.

En privado, Biden se reunió cerca de tres horas con familiares de los afectados y también compartió unos minutos con agentes de seguridad, bomberos, psicólogos y paramédicos, todos ellos implicados en neutralizar al atacante y atender a las víctimas.

Sermón en la misa en memoria de los niños y las profesoras asesinadas en Uvalde, Texas, en presencia de Joe y Jill Biden. Jonathan Ernst Reuters

Los ánimos están caldeados en Uvalde. Fue el jueves cuando la indignación llegó a lo más alto, cuando se supo que Salvador Ramos, el asesino, de 18 años, accedió al Robb "sin oposición", que de hecho entró por una puerta abierta, y que no fue abatido hasta una hora después de comenzar a disparar de forma indiscriminada contra inocentes.

La Policía de Texas ha reconocido que "fue un error" no haber actuado antes contra Ramos para intentar salvar vidas. Interpretaron que tras los primeros disparos había un "sospechoso atrincherado" y no un "atacante activo", que ya no había menores en peligro, por lo que el protocolo fue esperar a que llegasen refuerzos con el equipamiento adecuado.

Padres de víctimas y supervivientes ruegan a Joe Biden una solución en su visita a Uvalde, Texas. Jonathan Ernst Reuters

El de Uvalde es el tiroteo masivo de mayores proporciones en una década, pero nada hace cambiar de opinión a un Partido Republicano de la mano de la Asociación Nacional del Rifle y de un lobby de las armas con más influencia para éste que los demócratas o los cientos de muertos en colegios, centros comerciales o empresas.

El de Biden este domingo es el tercer viaje con motivo de un tiroteo desde que llegó a la Casa Blanca. A principios de mayo visitó Buffalo, donde un hombre mató a diez personas negras en una tienda de comestibles. En el de Uvalde ha tenido a su lado a Greg Abbott, gobernador republicano contrario al control de armas.

