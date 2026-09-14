Asesinada en México una estudiante española de 21 años que realizaba un intercambio académico universitario

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Las claves Generado con IA Una estudiante española de 21 años, Claudia Tacoronte Aguilera, fue asesinada en Morelos, México, mientras realizaba un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. El crimen, que ocurrió durante un presunto asalto fuera de la Casa de la Cultura de Cuautla, está siendo investigado como feminicidio por las autoridades mexicanas. La víctima, originaria de Salamanca y estudiante de la Universidad de Granada, fue atacada con un arma blanca y no pudo recibir ayuda a tiempo. Las autoridades locales y el Consulado de España en México están en contacto con la familia de la joven, mientras continúa la búsqueda del agresor.

Una estudiante española de 21 años que realizaba un intercambio académico en México fue asesinada en el estado de Morelos, en el centro del país, en un crimen que la Fiscalía investiga como feminicidio, según informaron este domingo autoridades locales.

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, ha confirmado el crimen y ha asegurado que autoridades estatales han establecido contacto con el Consulado de España en México para brindar apoyo y acompañamiento a la familia de la joven, que se encontraba en el país estudiando en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

La UAEM ha identificado, en un comunicado, a la fallecida como Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años, estudiante de la Universidad de Granada que había comenzado a vivir en Morelos el pasado mes de agosto. Según la prensa local, la joven sería de Salamanca.

Por su parte, el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, ha informado de que los hechos ocurrieron la noche del pasado sábado en un asalto fuera de la Casa de la Cultura de Cuautla, municipio ubicado a unos 100 kilómetros al sur de la Ciudad de México. "Estamos en las pesquisas", ha asegurado.

La joven se encontraba celebrando la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal en dicho espacio. Al ser atacada, pidió ayuda a las personas que festejaban en el edificio, pero al llegar los servicios de emergencia, no se pudo hacer nada por ella, ya que se encontraba gravemente herida.

Según el periódico local La Jornada, testigos del suceso afirmaron que la víctima intentó escapar accediendo al edificio, pero el agresor la persiguió y la atacó con un arma blanca.

"El día de ayer encontramos esta noticia tan lamentable de una chica española, que ya tenemos conocimiento que es de esta nacionalidad", ha declarado a medios locales el fiscal estatal, sin ofrecer más detalles de las circunstancias de lo ocurrido.

Por el momento, se desconoce en qué circunstancias tuvo lugar el ataque y los detalles del mismo, así como la identidad del agresor. Sin embargo, la Casa de la Cultura local ha comunicado que se trataría de "un supuesto robo con arma blanca".

El responsable del asesinato escapó antes de que llegaran las autoridades. Los medios mexicanos informan de que la Policía busca desde anoche a un hombre con sudadera blanca y mochila negra, en relación con la descripción que hicieron los testigos del asaltante.

Blumenkron ha indicado que el crimen se investiga inicialmente como feminicidio, conforme a los protocolos aplicables a las muertes violentas de mujeres, mientras las autoridades determinan si existieron razones de género.

La universidad en la que la joven española se encontraba cursando sus estudios en el país ha demandado a la Fiscalía del Estado de Morelos y a las autoridades "una investigación inmediata, exhaustiva y con estricta perspectiva de género para garantizar justicia y evitar la impunidad”, según han trasladado en un comunicado.

"La Universidad Autónoma del Estado de Morelos expresa sus más sinceras condolencias a su familia, a sus amigos, a sus compañeras y compañeros, a la Universidad de Granada, institución de la que procede, así como al Gobierno y a la sociedad española", ha señalado el centro universitario.

Así, ha recalcado que la universidad activó "los protocolos y mecanismos institucionales correspondientes" una vez tuvo conocimiento de los hechos de cara a "mantener abiertos los canales de comunicación y atención con la familia, a través de la Universidad de Granada y con las autoridades consulares españolas, así como para atender los requerimientos que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, sean necesarios".

Margarita González Saravia ha agregado que inmediatamente se estableció contacto con el Consulado de España en México como parte del protocolo de atención para facilitar la comunicación con los familiares de la víctima. "Esto nos permitirá tener contacto con los familiares de ella (...) y les vamos a dar todo el apoyo", ha afirmado.

Saravia ha lamentado la muerte de la joven y ha expresado su "solidaridad" a su familia, seres queridos y a la comunidad de la UAEM, al tiempo que ha reseñado en un comunicado en redes sociales que "desde que se tuvo conocimiento de los hechos, las autoridades competentes trabajan de manera coordinada en el caso".

En México, un promedio de diez mujeres son asesinadas cada día, y una cuarta parte de los crímenes se procesan como feminicidio, según cifras oficiales y de ONG.