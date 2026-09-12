Un juez argentino pide detener y extraditar a Jordi Pujol Jr. por blanquear más de seis millones de euros en el Puerto de Rosario

La investigación detectó operaciones sospechosas, como la venta de acciones por más de siete millones de euros y la frecuente presencia de Pujol Jr. en Argentina y países limítrofes.

El ex socio argentino de Pujol Ferrusola, Gustavo Pedro Shanahan, cumple condena por colaboración con una banda narco y su financiera está vinculada al cambio de dinero proveniente del narcotráfico.

Se acusa a Pujol Jr. de haber invertido dinero ilícito en la Terminal de Puerto de Rosario a través de un entramado de sociedades, ocultando su origen.

Un juez argentino ha solicitado la detención y extradición de Jordi Pujol Ferrusola por presunto lavado de más de seis millones de euros en el Puerto de Rosario.

A sus problemas judiciales en la Audiencia Nacional, el clan Pujol suma ahora más quebraderos de cabeza pero esta vez en Argentina: el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, afronta un pedido de captura y extradición al país suramericano por presunto lavado de dinero.

El juez federal de la ciudad argentina de Rosario, Carlos Alberto Vera Barros, ha librado una orden internacional de detención del hijo mayor del presidente de la Generalitat de Cataluña de 1980 a 2003, según ha informado la prensa rosarina.

El magistrado le acusa del presunto delito de lavado de activos provenientes de la corrupción en España. Serían al menos 6,2 millones de euros invertidos en la empresa argentina Terminal de Puerto de Rosario (TPR), que posee la concesión de la base portuaria de mercancías.

Rosario, ciudad natal del ex astro del Fútbol Club Barcelona Lionel Messi, dista 300 kilómetros al noroeste de Buenos Aires y lleva el apodo "la Chicago argentina" por sus diferentes mafias. El puerto fluvial sobre el río Paraná es la principal vía de salida de las exportaciones agrícolas del país.

Pujol Ferrusola empezó a invertir dinero en Rosario, en la sociedad anónima TPR a principios de los 2000. Al tiempo se realizaron obras de ampliación y mejoras en el puerto, a cuya inauguración asistió Artur Mas, entonces ministro de gobierno de la Generalitat, y otros empresarios catalanes del sector.

Al frente de TPR figuraba como gerente el financista argentino Gustavo Pedro Shanahan, socio del empresario barcelonés. Ambos poseían casi todo el capital accionario a través de las firmas Pro Puerto SA, Inter Rosario Port Services SA, e Interlogística Portuaria SA.

El fiscal federal Federico Reynares Solari afirmó a la emisora rosarina Cadena 3: "Nosotros lo que sostenemos es que esa inversión no era una inversión genuina había un entramado societario que se arma para difuminar ese dinero ilícito".

Una de las operaciones que alertó a los investigadores fue la venta de acciones de TPR a la empresa aceitera argentina Vicentin por 7,67 millones de euros. Dichas acciones estaban en posesión de Pujol Ferrusola por lo que supuestamente consiguió blanquear esa suma, según la prensa.

Desde 2002 el primogénito del clan viajó 35 veces a Argentina y en escala de paso a Uruguay y Paraguay. Pero hacia 2013 algo se interpuso entre él y su socio argentino Shanahan. La sociedad de ambos se resintió por motivos que no fueron explicitados y se distanciaron.

"Jordi Pujol Jr. invirtió 12 millones en Rosario desde Suiza, Andorra y Panamá. Los metió de golpe todo en negro porque no tenía plata blanca", aseguró Shanahan en entrevista publicada por El Mundo en 2013. Pero en 2015 lo negó todo al declarar como testigo en el juzgado 5 de la Audiencia Nacional.

Hoy por hoy, el ex socio de Pujol Ferrusola cumple condena a siete años por colaboración con una banda narco. En su financiera presuntamente cambió pesos a dólares, provenientes de la venta de cocaína y marihuana que realizaba un traficante peruano, ahora en prisión.

El fiscal Reynares Solari también advirtió sobre las fallas en los controles aduaneros y subrayó que el puerto de Rosario es ruta del narcotráfico. En ese sentido, recordó que varios casos sonados de cargamentos de drogas en esa terminal terminaron siendo decomisados en Europa y Australia.

Tras conocerse las imputaciones contra Pujol Ferrusola, efectivos de la Gendarmería argentina realizaron días atrás distintos operativos en el domicilio y las oficinas de Shanahan en Rosario. Y procedieron a la detención de su mujer y dos hijos.

Otro integrante del clan Pujol, Josep —tercer varón de la familia— fue interceptado en 2014 mientras cruzaba en furgoneta la frontera Chile-Argentina, según la prensa local. Los agentes revisaron el vehículo y encontraron fajos de dinero en metálico.