Nueva York conmemora los 25 años del 11-S sin la presencia de un Trump que defiende desde el Pentágono su guerra en Irán

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA Nueva York conmemoró el 25 aniversario del 11-S con la lectura de los nombres de las víctimas y momentos de silencio en la Zona Cero. Donald Trump no asistió a la ceremonia en Nueva York y defendió desde el Pentágono la guerra contra Irán, prometiendo que ese país no tendrá armas nucleares. Familiares de víctimas reclamaron responsabilidades a Arabia Saudí por su supuesto papel en los atentados, recibiendo apoyo del público. El alcalde Zohran Mamdani asistió pese a críticas y anunció la publicación de documentos que revelan que las autoridades ocultaron la toxicidad del aire en la Zona Cero tras los ataques.

Nueva York recordó este viernes a las cerca de 3.000 víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 con su tradicional ceremonia en la Zona Cero, centrada en la lectura de los nombres de los fallecidos y con solemnes momentos de silencio, dedicados también a quienes murieron en los 25 años posteriores por enfermedades relacionadas con los ataques terroristas.

A primera hora de la mañana, familiares de las víctimas se reunieron alrededor de las dos fuentes que ocupan el lugar donde se levantaban las Torres Gemelas para leer los nombres de las 2.983 personas fallecidas en los atentados de 2001 y también las seis que murieron en los de 1993.

El acto contó con la presencia de los expresidentes Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush y Bill Clinton, así como del vicepresidente JD Vance. Faltó el actual presidente, Donald Trump, que optó por acudir a otro acto en el Pentágono, desde donde pidió no olvidar "aquel momento de inmensa y horrible maldad" y destacó la respuesta del país ante aquella "perversidad".

"Hoy renovamos el juramento sagrado que hicimos hace un cuarto de siglo. Nunca, jamás, olvidaremos. Por eso luchamos hoy. No tenemos otra opción. La única opción es la victoria. Luchamos con fuerza. Luchamos para ganar", manifestó el inquilino de la Casa Blanca.

Nacido en Nueva York, Trump aprovechó su discurso en Arlington para defender la guerra contra Irán y prometer que Teherán nunca obtendrá un arma nuclear. "Saludamos a los miembros de las Fuerzas Armadas que trabajan ahora mismo para garantizar que el principal patrocinador del terrorismo en el mundo, la República Islámica de Irán, nunca, jamás, tenga un arma nuclear", expresó.

Acto seguido tomó la palabra el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien también salió en defensa de la guerra contra Irán al asegurar que la presión económica sobre el régimen de los ayatolás "aumenta cada día" y que Estados Unidos mantiene el "control" del estrecho de Ormuz.

Mamdani y Arabia Saudí

En la ceremonia en Nueva York, los políticos no hablan y son las familias quienes ocupan el lugar central. Pero mientras se leían los nombres, familiares como Terry Strada, viuda de un hombre que falleció en los ataques, se salieron del guion para reclamar responsabilidades a Arabia Saudí por su supuesto papel en los atentados y cuestionar a los sucesivos Gobiernos estadounidenses por sus acuerdos con el país, recibiendo los aplausos de muchos presentes.

Mientras tanto, el alcalde de Nueva York, el progresista Zohran Mamdani, asistió pese a las críticas de voces como la del exedil republicano Rudy Giuliani, quien tildó su presencia de "ofensiva" al alegar que el joven demócrata "no está de acuerdo en que el 11-S fuera un ataque terrorista islámico contra Estados Unidos".

Mamdani, que es musulmán, ha defendido su asistencia como todos los alcaldes anteriores para honrar a las víctimas, y esta misma semana anunció la publicación de miles de documentos que revelan que las autoridades de la ciudad en ese momento ocultaron que el aire en la Zona Cero era “tóxico”.

La jornada incluyó momentos de silencio por los impactos de los aviones contra las Torres Gemelas y el Pentágono, el derrumbe de las dos torres, la caída del vuelo 93 en Pensilvania y otro dedicado a las personas fallecidas por enfermedades relacionadas con el 11-S.