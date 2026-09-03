Milei carga contra Sánchez por la crisis de Ceuta: "Facilita la inmigración descontrolada y degrada la identidad española"

Las claves

Las claves Generado con IA Javier Milei criticó a Pedro Sánchez por facilitar la inmigración descontrolada y degradar la identidad española durante su intervención en el Foro Madrid en Santiago. El presidente argentino llamó a la unidad de la derecha internacional y a eliminar lo que denominó "el cáncer de la izquierda" de las instituciones. Milei acusó a la izquierda de desestabilizar y utilizar medios para mentir, y defendió la mano dura contra la delincuencia y el narcotráfico. En su discurso, Milei reivindicó los valores occidentales y aseguró que su gestión está encaminando a Argentina hacia la grandeza.

El presidente de Argentina, Javier Milei, llamó este jueves a la unidad de la derecha regional y global y "quitar el cáncer de la izquierda de sus instituciones" durante su intervención en Santiago en el Foro Madrid, la alianza internacional de dirigentes impulsada por la fundación española de extrema derecha Disenso.

Milei, quien envió un saludo al presidente del partido español Vox y de Disenso, Santiago Abascal -ausente del foro- arremetió contra la izquierda en Europa y, especialmente, contra el Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

"Lamentablemente Europa, la cuna de nuestra civilización, está siendo gobernada en el plano nacional y supranacional por burócratas empecinados en destruir todo lo que somos. Una izquierda radical se ha hecho con el control institucional a lo largo y ancho del continente", señaló.

"España es un ejemplo claro, Pedro Sánchez y el PSOE están facilitando la inmigración descontrolada por un lado y degradando la identidad española. Enseñan a los españoles a odiarse y tener vergüenza de sí mismos allanando el camino para las hordas extranjeras que terminarán reemplazándolos".

"Vean lo que hace Pedrito en España", continuaba en referencia a los casos de corrupción en España. "Está más sucio que una papa. Bien que se ofendió cuando le dije que eran un gobierno de ladrones. Parece que los hechos lo confirman".

"La derecha también se tiene que organizar, ellos tuvieron su Internacional Socialista", ha insistido. "Tenemos que profundizar nuestros lazos de amistad en nuestra propia red internacional, tanto en la región como en el mundo", aseguró Milei en el discurso de apertura del V Encuentro Regional, realizado en el Centro de eventos San Carlos de Apoquindo de la capital chilena.

El presidente chileno Jose Antonio Kast recibe a su homólogo argentino Javier Milei en Santiago de Chile. REUTERS/Pablo Sanhueza

El mandatario argentino advirtió que se trata de "una batalla a nivel global en la que cada una de nuestras naciones debe contribuir ordenándose puertas adentro, quitando el cáncer de la izquierda de sus propias instituciones para convertirse en un miembro fuerte de la alianza internacional de las ideas de la libertad".

"Antídoto contra los zurdos"

Milei ahondó en la idea de un frente común y aseguró que "cuando el deber llama todo está permitido, excepto no acudir a él". El líder radical acusó a la izquierda "de desestabilizar, generar pánico, mandan a sus milicias infundir temor en la población y utilizan los medios de comunicación para mentir".

En su discurso ante políticos de la derecha y la extrema derecha americanas afirmó que "somos los que saben que hay que castigar a los delincuentes con mano dura y somos los que le hacen frente a los graves problemas de seguridad de nuestro continente como el narcotráfico".

Milei hizo un repaso por su gestión mediante la exposición de cifras con las que aseguró encamina a "la Argentina a ser grande nuevamente", y en ese sentido dijo que "el mejor antídoto contra estos zurdos mugrosos, negadores de la realidad, son los datos".

"Hoy el continente entero se está orientando hacia los valores que hicieron grande a occidente, incluso luego de décadas de adoctrinamiento socialista. Poco a poco le hemos demostrado que no les tenemos miedo y que estamos dispuestos a salvar nuestra civilización y nuestro modo de vida".