España moviliza un millón de euros en ayuda humanitaria para los afectados por el terremoto en Colombia

Las claves

Las claves Generado con IA España ha destinado un millón de euros en ayuda humanitaria para los afectados por el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia. La ayuda incluye fondos canalizados a través de la Cruz Roja, la Organización Panamericana de la Salud y la Fundación Reina Sofía, además de compras locales inmediatas. Se enviarán kits de higiene, cocina y hábitat a las zonas más afectadas, cubriendo necesidades básicas para familias damnificadas. El terremoto ha dejado 273 muertos, 3.824 heridos, 377 desaparecidos y más de 40.000 familias afectadas, según datos oficiales.

España movilizó este jueves un millón de euros en ayuda humanitaria para los afectados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el lunes, con el objetivo de que los primeros suministros salgan de Bogotá esta misma noche y lleguen a las zonas damnificadas este viernes.



El embajador de España en Colombia, Santiago Jiménez, explicó a Efe que la ayuda, puesta "de manera inmediata" a disposición de las autoridades colombianas, se está organizando este jueves en un almacén de Bogotá para su envío a las zonas afectadas.



"En este momento estamos trabajando para que esta ayuda sea enviada hoy mismo y llegue a sus destinatarios mañana", afirmó Jiménez, quien destacó que la operación es "símbolo de la relación tan estrecha que existe entre España y Colombia y también de la solidaridad de España con Colombia en un momento tan difícil como este".

De los fondos, 500.000 euros serán canalizados a través de la Federación Internacional de la Cruz Roja para la adquisición y distribución de insumos en las zonas afectadas, mientras que otros 150.000 euros serán gestionados mediante la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y estarán destinados a material médico.



La Fundación Reina Sofía aportará otros 50.000 euros en medicamentos que serán enviados desde España, mientras que los 300.000 euros restantes serán destinados por el Gobierno español a compras locales inmediatas, explicó el embajador.

El coordinador general en Colombia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), Miguel González Gullón, explicó que los kits de higiene contienen productos como cepillos de dientes, jabón, pañales, papel higiénico, champú, toallas y otros artículos básicos para que una familia de cinco miembros pueda asearse durante un mes.



Los kits de cocina incluyen una olla, una chocolatera, cubiertos, platos y vasos; y los kits de hábitat cuentan con colchonetas, hamacas, sábanas, linternas y cuerdas para tender ropa, entre otros elementos.

El embajador señaló que la ayuda se distribuirá en las localidades afectadas en función de las necesidades y en coordinación con la Cancillería colombiana, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y otros organismos encargados de gestionar la emergencia.



"Estamos en plena coordinación con las autoridades colombianas para que nuestra ayuda llegue a aquellas localidades y aquellas personas que más lo necesitan en estos momentos", aseguró el diplomático, quien explicó que desde el martes mantiene contacto con el canciller colombiano, Omar Bula Escobar, y con el vicepresidente José Manuel Restrepo, para acelerar la llegada de los suministros.



Jiménez señaló además que más de 1.300 empresas españolas se han volcado a atender la emergencia mediante aportes económicos, maquinaria, ingenieros y servicios de conectividad satelital, entre otras formas de colaboración.



El terremoto deja hasta ahora 273 muertos, 3.824 heridos y 377 desaparecidos, según el último balance de la UNGRD, que cifra además en 40.753 las familias afectadas, con 12.584 viviendas destruidas y 74.873 averiadas.