Cepeda invoca la desobediencia civil en Colombia si el ultra De la Espriella no renuncia a la nacionalidad estadounidense

Las claves

Las claves Generado con IA Iván Cepeda llama a la desobediencia civil pacífica si Abelardo de la Espriella no renuncia a la nacionalidad estadounidense tras ganar las elecciones en Colombia. Cepeda cuestiona la lealtad de De la Espriella por su nacionalización en EE.UU. y exige aclarar sus vínculos con agencias de seguridad estadounidenses. El senador pide que se respete la soberanía colombiana, que no haya persecución contra Gustavo Petro y que se descarte su extradición a EE.UU., como De la Espriella prometió en campaña. De la Espriella ha recibido apoyo público de Donald Trump y anunció la incorporación de Colombia al Escudo de las Américas, sin consultar al Congreso ni a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores.

El senador izquierdista Iván Cepeda llamará a la desobediencia civil pacífica contra el Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella en caso de que el abogado ultraderechista, conocido como El Tigre, no renuncie a la nacionalidad estadounidense que obtuvo en febrero de 2023.

Cepeda recuerda que De la Espriella "prestó juramento de nacionalización en ese país" y argumenta que dicho proceso "establece una obligación de lealtad exclusiva al orden constitucional de ese país cuando exista un conflicto con otros órdenes constitucionales".

"Es decir, que ante cualquier conflicto entre la soberanía constitucional de nuestro país y la de Estados Unidos, De la Espriella tendría que tomar partido por esta última", recoge el comunicado del candidato del Pacto Histórico, derrotado en segunda vuelta por una diferencia de 250.830 votos, el margen más ajustado en la historia electoral de Colombia.

En la carta abierta a la ciudadanía, Cepeda reclama a De la Espriella que aclare su relación con las agencias de seguridad de Estados Unidos, respete la soberanía territorial de Colombia, cese "toda persecución" contra el presidente saliente Gustavo Petro y desista "de cualquier intento por extraditarlo" a Estados Unidos, una promesa que El Tigre formuló en campaña.

El reconocido activista y defensor de los derechos humanos explicó este martes en rueda de prensa que la desobediencia civil pacífica que plantea consiste en "no reconocer la autoridad" del presidente electo, y pidió a sus seguidores que desconocieran "cualquier orden" procedente del nuevo Gobierno sin recurrir a la violencia.

El hombre de Trump

De la Espriella recibió el respaldo de Donald Trump, que le felicitó por su victoria antes incluso de que finalizara el recuento y presumió de su influencia en el proceso electoral. "Estaba muy abajo en las encuestas, no iba a ganar. Lo apoyé y ganó", declaró Trump el pasado viernes durante un evento celebrado el Hotel Hilton de Washington.

El excandidato presidencial Iván Cepeda. Sergio Acero

Nadie en la Casa Blanca parece recordar que De la Espriella defendió en los tribunales a su "amigo personal" Alex Saab, el presunto testaferro de Nicolás Maduro, acusado de lavado de activos en Estados Unidos, cuya extradición la Administración Trump demandó a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Pero Cepeda sacó a flote este asunto: "El propio De la Espriella ha reconocido esa representación y ha sostenido que se trató del ejercicio profesional de la defensa de un cliente, afirmando que todos los honorarios recibidos fueron legales y que su actuación fue estrictamente jurídica. No obstante, hay hechos que ponen en serias dudas estas afirmaciones".

En este sentido, el protegido de Petro reclama que las autoridades estadounidenses esclarezcan si De la Espriella "ha sido o es agente o colaborador de la DEA, de la CIA o de cualquier otra agencia de seguridad de los Estados Unidos", una sospecha que sobrevuela desde hace tiempo sobre el abogado.

Cepeda considera que tal condición "pondría en tela de juicio su idoneidad para ser jefe de Estado colombiano, garante de nuestra soberanía y guardián de la Constitución".

Un manifestante escupe fuego con un aerosol durante una concentración en Bogotá apoyo de Iván Cepeda. Sergio Acero Reuters

Un hecho que abona las dudas del petrismo es el anuncio de De la Espriella de que Colombia pasará a formar parte del Escudo de las Américas, un proyecto de cooperación militar impulsado por Estados Unidos en la región que incluye a países como Ecuador, Argentina, Bolivia o Chile.

Cepeda denuncia que el abogado ultraderechista dé este paso inmediatamente después de recibir las llaves de la Casa de Nariño, "sin haber consultado este asunto con el Congreso de la República ni con la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores".

El senador del Pacto Histórico también responsabiliza a De la Espriella de la detención a manos del ICE del activista Beto Coral, un creador de contenido colombiano que simpatiza con el presidente Petro. Lamenta Cepeda que Coral "ostente hoy la condición de preso político en Estados Unidos".

"Si estas condiciones de legalidad no se cumplen, como líder de la oposición, y candidato que obtuvo más de 12 millones setecientos mil votos en la elección del 21 de junio no me prestaré para esta violación de nuestra soberanía y emprenderé el camino de la desobediencia civil pacífica que implica no reconocer la autoridad de alguien que no responde a la defensa de la soberanía nacional", sentencia el comunicado de Cepeda.

Lo cierto es que la Sección Quinta del Consejo de Estado de Colombia rechazó en junio la demanda que presentaron una treintena de exmagistrados y académicos para tumbar la candidatura presidencial de De la Espriella, quien tiene, además, la nacionalidad italiana. La Constitución del país andino no lo prohíbe.