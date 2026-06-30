Miles de venezolanos duermen en plena calle: el Gobierno chavista les anima a volver a casa sin garantías de seguridad

Muchos damnificados ya han perdido sus casas antes por tragedias pasadas y rechazan volver a refugios masivos, buscando soluciones definitivas a la crisis de vivienda.

Las familias exigen revisiones estructurales y certificaciones que aseguren que es seguro regresar a sus viviendas; temen por su vida ante posibles derrumbes.

El Gobierno ha habilitado grandes refugios, pero muchos afectados prefieren quedarse en la calle ante la falta de garantías de seguridad para volver a sus hogares dañados.

Más de 15.000 venezolanos han quedado damnificados tras los terremotos de 7,2 y 7,5 en La Guaira y Caracas, durmiendo en plazas y carpas.

Argenis Terán pasea con su perro por una pequeña plaza pública en Tanaguarenas, una barriada de La Guaira, donde los terremotos de 7,2 y 7,5 vividos el pasado miércoles en Venezuela hicieron los más grandes estragos y lo dejaron sin casa, sin nada. Él es parte de los más de 15.000 venezolanos que están damnificados y hace cinco días duermen en carpas o plazas públicas.

Es una situación que este hombre de 68 años conoce bien. En 1999 fue parte de los sobrevivientes de la llamada “tragedia de Vargas”, un deslave en la misma región golpeada por el terremoto que dejó miles de muertos y personas sin hogar y que lo obligó a vivir en refugios y casas de amigos hasta que encontró el lugar que ahora volvió a perder.

Pero, aunque está rodeado de carpas y gente con caras largas que hace fila para conseguir insumos de uso personal, él sonríe convencido de que encontrará una solución a su problema de vivienda, como lo hizo la vez anterior, para seguir quedándose en esa ciudad que tanto ama.

Situación en La Guaira, Venezuela, tras los terremotos. Génesis Carrero La Guaira (Venezuela).

“Yo de La Guaira no me voy”, dice mientras hace espacio en una colchoneta para que su perrito se acueste junto a él a contemplar el panorama: gente durmiendo dentro de tiendas de campaña, usando pijamas, buscando ropa en las montañas de donativos dispuestas en el suelo, niños jugando en el medio de la calle y otros hablando mientras algunos militares vigilan la escena.

Entre quienes ahora ocupan esa plaza como residencia provisional la historia es similar. Decenas de los damnificados repiten en esta “historia de terror” que, aseguran, es no tener una vivienda en Venezuela y no poder comprarla, con un salario mínimo que equivale a menos de medio dólar, calculado a tasa oficial.

“Hace 12 o 13 años que vivíamos aquí porque lo perdimos todo en la vaguada (inundación) de 2010 y vivimos años en un refugio hasta que nos adjudicaron este apartamento y ahora mira, aquí estamos otra vez”, cuenta Jhonny, quien prefiere no darnos más datos de su identificación para evitar que “lean eso que dije y no me den casa ahora”.

“Estamos aquí y aquí nos quedamos”

Para atender la tragedia y a los 15.866 damnificados registrados tras los terremotos, según datos oficiales, el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez habilitó 15 grandes refugios en La Guaira y al menos 50 en la capital del país. Allí no solo están los damnificados declarados así por la pérdida total de sus casas, sino cientos de familias cuyo daño estructural en sus viviendas es tal que los obligó a salir para evitar el peligro de un derrumbe.

En plazas, parques públicos, zonas verdes, campos de golf, estadios, centros de recreación y complejos deportivos se habilitaron estos espacios para acoger a estas personas.

Pero muchos fueron definidos por los propios ciudadanos que la misma tarde del temblor, cuando lograron salir ilesos, tomaron las zonas frente a los edificios en los que vivían y convirtieron hasta los pasos peatonales en dormitorios improvisados.

Situación en Caracas tras los terremotos. Génesis Carrero Caracas (Venezuela)

Así, el centro de Caracas, la capital venezolana, luce como un campamento colectivo minado de tiendas de campaña en varias de sus vías de tránsito principales como la avenida México, Bolívar o la Universidad.

Las familias, en muchos casos, han sido conminadas por autoridades locales, a regresar a las edificaciones que tienen grietas y paredes internas con importantes daños. Pero se han negado y exigen revisiones profundas y certificadas que les garanticen seguridad para poder volver a sus casas.

“Lamentamos mucho estar haciendo feo el paisaje caraqueño con nuestra presencia en esta plaza, como unos indigentes, pero nosotros no queremos morir como toda la gente que se murió en La Guaira. Aquí estamos y aquí nos quedamos”, dijo una residente de la Torre Viasa, una estructura que fue invadida y cuyos apartamentos luego fueron asignados a sus residentes por el Gobierno chavista.

Aunque temen contar sus historias por miedo a represalias, entienden que no es descabellada su petición y que sería irresponsable con sus familias volver a estos espacios sin ninguna garantía de estar a salvo.

Niños juegan en sus hogares improvisados tras los terremotos. Génesis Carrero La Guaira (Venezuela).

Los residentes de esta torre, hoy vacía, aseguran haber recibido la inspección de un ingeniero independiente que les advirtió el peligro de retornar a la edificación de 14 pisos. Una postura que contrasta con el lineamiento de funcionarios del Ejecutivo regional que les pidió volver.

Elicet Reyes, una de las habitantes de este sitio aseguró que tienen la opción de irse también a un refugio techado, pero reconoció la dificultad de habitar un espacio como ese con otras 500 personas por un tiempo indefinido, algo que ya ha vivido y que no quiere repetir.

Aunque los daños en Caracas tienen dimensiones menores, en comparación con La Guaira, muchos insisten en que no se han hecho evaluaciones a zonas gravemente afectadas y que cada réplica sentida dentro de las más de 500 que reportan tras los terremotos, resultan un momento de agonía para los ciudadanos que aguardan a la intemperie.

Mientras tanto, Delcy Rodríguez aseguró en televisión nacional que su Gobierno sostiene conversaciones con expertos y organismos internacionales para abordar el tema de la vivienda y que esperan ofrecer soluciones “tanto inmediatas como a medio plazo” y a eso se aferran los venezolanos que están damnificados otra vez.